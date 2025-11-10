名人保養 │ 54歲袁詠儀素顏探班張智霖，真實狀態曝光網民讚：依然十分漂亮

曾奪兩屆金像獎影后、現年54歲的袁詠儀 (靚靚) 與同齡的老公張智霖 (Chilam) 自2001年結婚至今，倆口一直十分恩愛。張智霖近日到澳門街頭拍劇，靚靚做「跟得夫人」陪伴在旁，更被網民捕獲其素顏下的真實狀態。

做「跟得夫人」陪夫於澳門街頭開工

張智霖日前在澳門拍攝劇集《璀璨之城》，有網民便於社交帳號分享了當日偶遇袁詠儀與張智霖的片段，並發文寫道：

大少帶上靚靚 #袁詠儀 #張智霖 #璀璨之城。

片段中，張智霖雖未正式埋位，正在跟拍檔認真對戲，袁詠儀則陪在旁邊，並與工作人員對話。影片曝光後，不少網民均大讚倆口凍齡狀態驚人，又指袁詠儀在素顏狀態下依然十分漂亮。

袁詠儀於1990年奪得香港小姐冠軍。

兩度封影后獲王晶3字評價



袁詠儀於1990年奪得香港小姐冠軍，不久便將事業賽道放於電影圈，而且成績相當亮麗。她除了1993年憑《亞飛與亞基》奪得金像獎最佳新人獎，又於1994年憑《新不了情》奪得金像獎影后；1995年再憑《金枝玉葉》蟬聯影后，令她成為當時最炙手可熱的女演員。

著名導演王晶近日拍片提起袁詠儀時，便認為她當年可連續兩屆奪得影后殊榮，全靠3字「運氣好」:

她真的運氣好到不得了，《新不了情》我沒見過一部戲6個影帝、影后來襯托一個袁詠儀，真的這個是爾冬陞很大膽的一個做法。運氣好，導演願意這樣安排，那些人也願意這樣襯托她，所以她就憑電影已經拿到金像獎影后了，實在若她拿不到就該死了。

他指《新不了情》集結許多好戲之人，包括有劉青雲、秦沛、劉嘉玲、馮寶寶等，但他們願意襯托袁詠儀，最後成就了一部好作品。