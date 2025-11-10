名人健康 │ 59歲李若彤走出抑鬱陰霾：曾被富商男友拒婚、喪父打擊靠發哥一句話重生

最美「古裝女神」、現年59歲的李若彤近年長駐內地發展，鏡頭前總是笑臉迎人的她近日拍片，與粉絲講述她過去曾飽受的內心傷痛，原來當年除了飽受被拍拖10年的富商拒婚情傷外，親人的離開才是她最大打擊，提到亡父時，她更一度哽咽落淚。

李若彤近日拍片以「給受抑鬱症困擾的朋友們的回信」為題，以自身經歷分享對抗抑鬱的方法。看到留言指抑鬱病患總是欠朋友傾訴的問題，李若彤坦言自己朋友也很少，但認為「朋友不需要多」，如發現對方沒有耐性感厭煩，下次便不要找對方；如有極端念頭，便應打緊急求助電話。李若彤又分享，情緒非常低落時，媽媽永遠是她的救命稻草：

當我非常非常低落，要給我暗示，馬上想到我媽媽。萬一我做甚麼錯的事，我的媽媽，我最愛的人，她應該是承受不了的。我會提醒自己，趕緊從那個洞洞、深淵跳出來。

歷喪父之痛抑鬱復發

她又鼓勵抑鬱病患切勿諱疾忌醫，不要害怕藥物副作用，指現在藥物較過去溫和了不少。她又指自己的抑鬱症，當初是靠試了幾種藥，聽醫生指示，再靠運動、歎美食和煮食，情況才有所好轉。不過，之後受父親生病及1年後離世的打擊，令她的情緒病又回來，當時醫生曾提醒李若彤，如情況超過兩個月，便要非常小心。

當年我爸爸走的時候，有一段時間我也很內疚，把責任推給我自己。結果是，我想不是爸爸想看到的。

說到此時，李若彤忍不住哽咽落淚。李若彤指自己也是一步一步走來，鼓勵大家不要放棄。

李若彤1995年憑演出《神鵰俠侶》「小龍女」一角，典定了觀眾心中最美小龍女的地位。

李若彤1995年憑演出《神鵰俠侶》「小龍女」一角，典定了觀眾心中最美小龍女的地位。李若彤年青時曾與商人郭應泉有過一段情，曾一度因此淡出演藝圈，可惜2人最終分手收場，緣盡豪門。2008年與拍拖10年的富商男友郭應泉分手後，2009年李若彤抑鬱症病發。她坦言最差日子活像行屍走肉，一個禮拜不出門是常有的事，待在家裏不刷牙、不洗澡、連頭髮也不梳，甚至不會覺得這樣的自己很邋遢。甚至出現暴食症狀，幸而靠運動走出低谷。

提起亡父，李若彤忍不住哽咽落淚。

靠周潤發一句話走出陰霾



除了運動外，據了解，周潤發亦是李若彤的人生中的貴人。當她仍受抑鬱症困擾時，有次搭飛機遇到周潤發，李若彤於是主動找發哥合影。發哥隨口問她「有沒有在工作」，李若彤當時則支吾以對不願回答。發哥看出端倪，於是便善意提醒她「人生怎能甚麼都不做呢？」這次對話，令李若彤開始醒覺，不再封閉自己，於是開始恢復社交，與家人一起爬山、飲茶，還去健身，並復出幕前。

李若彤靠周潤發一句話走出陰霾。

抑鬱症成因



青山醫院精神健康學院曾有報告指出，這是一種腦部疾病，患者多數在生活上面對極大精神壓力，使他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、自信心低落以至有自殺念頭等。要有效醫治抑鬱症，最重要是減低生活中的壓力，以及促進大腦受損部位的修復。在這方面，心理治療及抗抑鬱藥都是有效方法。

現年58歲的李若彤近日於小紅書便上載了一段高強度體能訓練影片，片中她近乎90度垂直落地，令網民震驚。

5大抑鬱症成因

1. 遺傳因素

若果家族成員中有人曾經患上抑鬱症，其他成員患抑鬱症的機會相對較高

2. 生理因素

例如荷爾蒙轉變，甲狀腺分泌失調，或者更年期、睡眠狀況、中風、柏金遜症、酗酒、濫用藥物等

3. 童年經歷

童年曾經歷創傷、身體或心理上的虐待，或在成長階段沒有學會面對困難的正面方法

4. 心理因素

例如自我形象低落，完美主義等性格

5. 環境因素

壓力及生活事件，例如有親人離世，感情問題，被解僱，出現財政困難，或者學業各工作壓力等；缺乏親友支援，經常獨處的人士較容易出現抑鬱