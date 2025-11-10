冬日暖身恩物 │ 香港人虛寒體質多，燴薑藥性溫、長期食用功效勝生薑

踏入立冬，天氣驟涼，暖身緊要。薑是好物，尤其是對經常手腳冰冷、脾胃寒涼的朋友，薑更是恩物。生薑乃家家戶戶必備之食材，然而其辛辣燥烈之性，入口可以非常「嗆」喉，並非人人能夠承受得來。所以我在此處推介「煨薑」，能巧妙地取生薑之長，而避其之短，論其屬性和長遠功效，更勝生薑，特別適合香港人虛寒夾雜的體質，於冬日作溫補養生之用。我入秋後每早都用煨薑泡茶，非常暖身。



「煨」是一種傳統的中藥炮製技法，透過慢火加熱，傳統做法是將藥物包裹濕草紙中，置於炭火灰燼中慢慢煨熟。以此法煨薑，猶如為生薑進行一場「溫和的鍛鍊」，能減弱其辛散燥烈之性，同時增強其溫中驅寒的功效。煨薑為何勝生薑？因為前者是從「發散」昇華止到「溫守」。



首先，生薑性辛溫，其性走竄，發散力強，長於解表散寒，適用於風寒感冒初期。然而，其辛散之力對於脾胃虛弱、陰液不足之人，猶如狂風掃落葉，易耗傷氣陰。而煨薑經過煨製後，辛散發汗之力大減，反而能溫中扶陽、和胃止嘔的作用則更為突出，其藥力從走竄到內守變得溫和，更適合長期溫暖中焦脾胃之用。



而生薑的燥性常令虛火人士卻步，但煨薑正好解決此矛盾。其實許多都市人屬『上熱下寒』或『外熱內寒』的複雜體質，表面有口乾、輕微喉痛等虛火，實質脾胃虛寒。若用生薑，無異於火上澆油；但改用煨薑，則能溫煦中焦而不助上焦之火，達到引火歸元之效。正因煨薑藥性溫和，它更適合作為長期保健之用，尤其對於脾胃虛寒引起的腹脹、冷痛、食慾不振，以及寒濕凝滯所致的婦科問題，煨薑能發揮持續而穩定的調理作用。



現代人雖難覓炭火，但也可利用家庭烤箱或平底鍋，同樣能自製出功效相若的煨薑。方法：1. 取新鮮生薑洗淨，不用去皮。2. 用數層廚房紙將整塊生薑徹底浸濕後包裹緊實。3. 再在外層包裹一層鋁箔紙。 4. 放入預熱至200°C的烤箱中，烘烤約40分鐘至1小時，或至薑塊熟軟、香氣溢出。亦可置於平底鍋上，不用落油，以最小火慢慢烘烤至相同狀態。



製成的煨薑，可切片曬乾放入玻璃樽備用。立冬期間保暖，煨薑大派用場：



1.煨薑紅棗茶：一兩片煨薑與四粒去核紅棗同煮，養血溫中，可加黑糖或紅糖，適合手脚常冰冷的朋友和女性經後調理。

2. 煨薑燜煮：烹調雞肉或豬肉，加幾片煨薑，能溫補脾胃。



煨薑體現了中醫「減毒增效」的炮製智慧。它好處多，可將生薑的鋒芒化為繞指柔，功效更專注於溫暖人體的核心。在這個冬季，不妨親手自製煨薑，體驗這道古法養生良品所帶來的溫潤守護。