歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
冬日暖身恩物 │ 香港人虛寒體質多，燴薑藥性溫、長期食用功效勝生薑
健康Tips
養生Tips
湯水食療

冬日暖身恩物 │ 香港人虛寒體質多，燴薑藥性溫、長期食用功效勝生薑

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　踏入立冬，天氣驟涼，暖身緊要。薑是好物，尤其是對經常手腳冰冷、脾胃寒涼的朋友，薑更是恩物。生薑乃家家戶戶必備之食材，然而其辛辣燥烈之性，入口可以非常「嗆」喉，並非人人能夠承受得來。所以我在此處推介「煨薑」，能巧妙地取生薑之長，而避其之短，論其屬性和長遠功效，更勝生薑，特別適合香港人虛寒夾雜的體質，於冬日作溫補養生之用。我入秋後每早都用煨薑泡茶，非常暖身。
 

　　「煨」是一種傳統的中藥炮製技法，透過慢火加熱，傳統做法是將藥物包裹濕草紙中，置於炭火灰燼中慢慢煨熟。以此法煨薑，猶如為生薑進行一場「溫和的鍛鍊」，能減弱其辛散燥烈之性，同時增強其溫中驅寒的功效。煨薑為何勝生薑？因為前者是從「發散」昇華止到「溫守」。
 

　　首先，生薑性辛溫，其性走竄，發散力強，長於解表散寒，適用於風寒感冒初期。然而，其辛散之力對於脾胃虛弱、陰液不足之人，猶如狂風掃落葉，易耗傷氣陰。而煨薑經過煨製後，辛散發汗之力大減，反而能溫中扶陽、和胃止嘔的作用則更為突出，其藥力從走竄到內守變得溫和，更適合長期溫暖中焦脾胃之用。
 

　　而生薑的燥性常令虛火人士卻步，但煨薑正好解決此矛盾。其實許多都市人屬『上熱下寒』或『外熱內寒』的複雜體質，表面有口乾、輕微喉痛等虛火，實質脾胃虛寒。若用生薑，無異於火上澆油；但改用煨薑，則能溫煦中焦而不助上焦之火，達到引火歸元之效。正因煨薑藥性溫和，它更適合作為長期保健之用，尤其對於脾胃虛寒引起的腹脹、冷痛、食慾不振，以及寒濕凝滯所致的婦科問題，煨薑能發揮持續而穩定的調理作用。
 

　　現代人雖難覓炭火，但也可利用家庭烤箱或平底鍋，同樣能自製出功效相若的煨薑。方法：1. 取新鮮生薑洗淨，不用去皮。2. 用數層廚房紙將整塊生薑徹底浸濕後包裹緊實。3. 再在外層包裹一層鋁箔紙。 4. 放入預熱至200°C的烤箱中，烘烤約40分鐘至1小時，或至薑塊熟軟、香氣溢出。亦可置於平底鍋上，不用落油，以最小火慢慢烘烤至相同狀態。
 

　　製成的煨薑，可切片曬乾放入玻璃樽備用。立冬期間保暖，煨薑大派用場：
 

　　1.煨薑紅棗茶：一兩片煨薑與四粒去核紅棗同煮，養血溫中，可加黑糖或紅糖，適合手脚常冰冷的朋友和女性經後調理。

 

　　2. 煨薑燜煮：烹調雞肉或豬肉，加幾片煨薑，能溫補脾胃。
 

　　煨薑體現了中醫「減毒增效」的炮製智慧。它好處多，可將生薑的鋒芒化為繞指柔，功效更專注於溫暖人體的核心。在這個冬季，不妨親手自製煨薑，體驗這道古法養生良品所帶來的溫潤守護。

 

Tags:#燴薑#生薑#食療#中藥#冬天養生#溫補養生#溫中扶陽#和胃止嘔#煨薑紅棗茶#減毒增效#養生
Add a comment ...Add a comment ...
鼻鼾反映健康危機 │ 內臟脂肪超標警號，1個方法有效改善
更多嘉‧點健康文章
鼻鼾反映健康危機 │ 內臟脂肪超標警號，1個方法有效改善
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處