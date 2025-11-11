歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

健康飲食 │ 不吃早餐恐早死？專家揭最佳早餐時間，每遲1小時...
醫學通識 健康解「迷」

健康飲食 │ 不吃早餐恐早死？專家揭最佳早餐時間，每遲1小時...
交友App上怪人特別多？計較一兩元的高收入專業人士，還有「一...
Sex & Love 港女講男

交友App上怪人特別多？計較一兩元的高收入專業人士，還有「一...
易經看世界

【易經看世界】從大畜卦看高市早苗及日本前景：政途可順遂？經濟能復甦？

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
中醫運用八字、用神與忌神治療月經前痤瘡：半年反覆病例、飲食宜忌
養生Tips
望聞問切

中醫運用八字、用神與忌神治療月經前痤瘡：半年反覆病例、飲食宜忌

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　今期宋振基中醫師解析運用配合八字、用神和忌神的治療思路，運用五行比例為月經前痤瘡反覆半年的病人處方，在飲食、情緒調節、皮膚護理、日常生活運動等方面給予多項建議。


主訴︰月經前痤瘡反覆半年

 

八字簡析

- 年柱：己土 巳火

- 月柱：己土 巳火  

- 日柱：庚金 午火

- 時柱：不公開

- 用神（需補強）：土、木

- 忌神（需抑制）：土

 

體質趨向

 

- 土厚金埋：日主庚金生於巳月（夏季火旺之時），年柱月柱雙重己土透出，形成「土厚埋金」的格局。過多的濕土壅滯氣機，使肺金宣發失常，濕熱鬱蒸肌膚而發為痤瘡。

- 火炎金傷：地支雙巳一午，火熱傷肺金，熱氣盛而上攻頭面，因此痤瘡多見紅腫膿皰，經前尤甚。

- 木鬱不達：八字原局木氣不顯，肝失條達而疏泄不及，氣血壅滯於胞宮則經前症候加重，鬱而化火則痤瘡灼痛。

 

治療方向

 

- 核心原則：培土清金、疏木達鬱

  - 培土清金：健脾燥濕以杜生痰之源，清肺解毒以瀉肌膚鬱熱

  - 疏木達鬱：條達肝氣以調衝任，解其氣血壅滯之機

  - 活血散結：化瘀通絡以消癥瘕，防其瘡癤遺痕

 

治療思路與方藥結構

 

1. 治療思路

   - 先健脾土、清肺金，化解濕熱毒邪之標

   - 再疏肝木、調衝任，平衡經前氣血之變

   - 後活血絡、散結聚，修復肌膚癥痕之本

 

2. 方藥結構

   - 君藥：補用神「土、木」，健脾疏肝，調和氣血

   - 臣藥：清金瀉火，抑制忌神，化解熱毒壅滯

   - 佐藥：活血散結，通絡消癥，防治疤痕形成

   - 使藥：調和全方，引藥歸經，平衡五行

 

3. 五行比例

   - 用神（土、木）：70%

     - 土為主，健脾燥濕以絕痰源，強化運化功能

     - 木為輔，疏肝調經以達鬱滯，平衡氣血周流

   - 忌神（金、火）：30%

     - 適量清瀉肺金鬱熱，但不可過傷脾胃正氣

 

主要方藥

 

1.    君藥（培土疏木）

 

中醫運用八字、用神與忌神治療月經前痤瘡：病情反覆半年病例分析及飲食宜忌

 

   - 白朮、茯苓、柴胡、香附

 

2.    臣藥（清金瀉火）
 

中醫運用八字、用神與忌神治療月經前痤瘡：病情反覆半年病例分析及飲食宜忌

 

   - 桑白皮、黃芩、連翹、梔子

 

3. 佐藥（活血散結）

   - 丹參、赤芍、牡丹皮、浙貝母

 

4. 使藥（調和藥性）

   - 甘草、薄荷、陳皮、生薑

 

中成藥亦可參考

 

1. 防風通聖散（解表通裏）、主治表裏俱實之濕熱痤瘡  

2. 丹梔逍遙丸（疏肝清熱）→ 針對肝鬱化火之經前痤瘡  

3. 黃連解毒丸（瀉火解毒）→ 熱毒熾盛之紅腫膿皰

 

健康建議

 

1. 飲食調理

  - 宜：多食健脾清熱的食物，如山藥、薏苡仁、綠豆、苦瓜等

  - 忌：避免辛辣油炸（助火）、甜膩奶品（生濕）、溫補之品（動血）

 

2. 生活習慣

   - 經前一周避免熬夜，保持面部清潔而勿過度去油

   - 練習太極、瑜伽等紓緩運動以調暢氣機

 

3. 情緒調節

   - 保持心情舒暢，避免情緒波動加重肝鬱

   - 經前可練習深呼吸以平抑肝陽

 

4. 皮膚護理

   - 選用清爽透氣的護膚品，避免擠壓痤瘡防毒邪內陷

   - 可用金銀花、蒲公英煎湯外敷以清熱解毒

 

結論

 

　　本治療方案的核心在於調整「土厚金埋、火炎木鬱」的體質，重點以「培土清金、疏木達鬱」為原則。通過增強用神土木的力量，抑制忌神火金的內熱過盛，這不僅能快速緩解經前痤瘡的症狀，還能從根本上改善濕熱鬱滯的問題，使肌膚氣血恢復正常運行。同時，這也解釋了為甚麼部分外用消炎的患者，雖然短期內能控制炎症，但由於未能調理脾胃和肝氣，無法有效平衡體內濕熱，導致痤瘡仍反覆發作。

 

被訪者簡介

 

中醫運用八字、用神與忌神治療月經前痤瘡：病情反覆半年病例分析及飲食宜忌

 

宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。

 

Tags:#中醫#月經前痤瘡#痤瘡#八字#用神#忌神#飲食#情緒調節#皮膚護理#日常生活#運動#培土清金#疏木達鬱#君藥#培土疏木#臣藥#清金瀉火#佐藥#活血散結#使藥#調和藥性
Add a comment ...Add a comment ...
【趨年輕化】身型體重Fit都會患脂肪肝！防治靠飲食，中醫教整降脂飲料
更多中醫話文章
【趨年輕化】身型體重Fit都會患脂肪肝！防治靠飲食，中醫教整降脂飲料
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處