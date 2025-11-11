中醫運用八字、用神與忌神治療月經前痤瘡：半年反覆病例、飲食宜忌

今期宋振基中醫師解析運用配合八字、用神和忌神的治療思路，運用五行比例為月經前痤瘡反覆半年的病人處方，在飲食、情緒調節、皮膚護理、日常生活運動等方面給予多項建議。



主訴︰月經前痤瘡反覆半年

八字簡析

- 年柱：己土 巳火

- 月柱：己土 巳火

- 日柱：庚金 午火

- 時柱：不公開

- 用神（需補強）：土、木

- 忌神（需抑制）：土

體質趨向

- 土厚金埋：日主庚金生於巳月（夏季火旺之時），年柱月柱雙重己土透出，形成「土厚埋金」的格局。過多的濕土壅滯氣機，使肺金宣發失常，濕熱鬱蒸肌膚而發為痤瘡。

- 火炎金傷：地支雙巳一午，火熱傷肺金，熱氣盛而上攻頭面，因此痤瘡多見紅腫膿皰，經前尤甚。

- 木鬱不達：八字原局木氣不顯，肝失條達而疏泄不及，氣血壅滯於胞宮則經前症候加重，鬱而化火則痤瘡灼痛。

治療方向

- 核心原則：培土清金、疏木達鬱

- 培土清金：健脾燥濕以杜生痰之源，清肺解毒以瀉肌膚鬱熱

- 疏木達鬱：條達肝氣以調衝任，解其氣血壅滯之機

- 活血散結：化瘀通絡以消癥瘕，防其瘡癤遺痕

治療思路與方藥結構

1. 治療思路

- 先健脾土、清肺金，化解濕熱毒邪之標

- 再疏肝木、調衝任，平衡經前氣血之變

- 後活血絡、散結聚，修復肌膚癥痕之本

2. 方藥結構

- 君藥：補用神「土、木」，健脾疏肝，調和氣血

- 臣藥：清金瀉火，抑制忌神，化解熱毒壅滯

- 佐藥：活血散結，通絡消癥，防治疤痕形成

- 使藥：調和全方，引藥歸經，平衡五行

3. 五行比例

- 用神（土、木）：70%

- 土為主，健脾燥濕以絕痰源，強化運化功能

- 木為輔，疏肝調經以達鬱滯，平衡氣血周流

- 忌神（金、火）：30%

- 適量清瀉肺金鬱熱，但不可過傷脾胃正氣

主要方藥

1. 君藥（培土疏木）

- 白朮、茯苓、柴胡、香附

2. 臣藥（清金瀉火）



- 桑白皮、黃芩、連翹、梔子

3. 佐藥（活血散結）

- 丹參、赤芍、牡丹皮、浙貝母

4. 使藥（調和藥性）

- 甘草、薄荷、陳皮、生薑

中成藥亦可參考

1. 防風通聖散（解表通裏）、主治表裏俱實之濕熱痤瘡

2. 丹梔逍遙丸（疏肝清熱）→ 針對肝鬱化火之經前痤瘡

3. 黃連解毒丸（瀉火解毒）→ 熱毒熾盛之紅腫膿皰

健康建議

1. 飲食調理

- 宜：多食健脾清熱的食物，如山藥、薏苡仁、綠豆、苦瓜等

- 忌：避免辛辣油炸（助火）、甜膩奶品（生濕）、溫補之品（動血）

2. 生活習慣

- 經前一周避免熬夜，保持面部清潔而勿過度去油

- 練習太極、瑜伽等紓緩運動以調暢氣機

3. 情緒調節

- 保持心情舒暢，避免情緒波動加重肝鬱

- 經前可練習深呼吸以平抑肝陽

4. 皮膚護理

- 選用清爽透氣的護膚品，避免擠壓痤瘡防毒邪內陷

- 可用金銀花、蒲公英煎湯外敷以清熱解毒

結論

本治療方案的核心在於調整「土厚金埋、火炎木鬱」的體質，重點以「培土清金、疏木達鬱」為原則。通過增強用神土木的力量，抑制忌神火金的內熱過盛，這不僅能快速緩解經前痤瘡的症狀，還能從根本上改善濕熱鬱滯的問題，使肌膚氣血恢復正常運行。同時，這也解釋了為甚麼部分外用消炎的患者，雖然短期內能控制炎症，但由於未能調理脾胃和肝氣，無法有效平衡體內濕熱，導致痤瘡仍反覆發作。

被訪者簡介

宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。