公院殮房收費風波：我的被迫「濫用」血淚史

醫管局上月底突宣布公立醫院殮房明年起收費，引發爭議，後來把免費存放期限由3日延至28日，讓全民上了一課生死教育速成班。筆者回想兩年前為先夫辦喪，從逝世存入遺體，到領取遺體出殯，共需32天，若當時已實施收費，我或已被指「濫用」殮房，還要強忍喪偶悲痛含淚付費。

問題不在不願，而是不能。悲傷不打烊，冷櫃卻打烊，部分公院殮房周日休息，估計亦計入免費期，現實逼人。

故事始於2023年1月12日。先夫患上新冠肺炎，於公立醫院離世。其時仍屬「第二類」染上指定傳染病的遺體，不少殯葬商、殯儀館拒接或加價，多數不准瞻仰遺容；有的要求領出即連屍袋入棺，不許更衣化粧，隨即封棺。

這既欠尊嚴，也違背先夫遺願：能夠儀容整潔，讓親友聚首以告別派對形式，分享往事。因此無法選擇僅容約二十人的「院出」(醫院直接出殯)，只能尋找願意承辦新冠先人、允許遺體更衣化粧，且場地足夠的殯儀館。

新冠疫情期間，因新冠離世者，遺體處理有限制，令家屬辦理喪事時，遇上不少難題。

農曆新年前後，難安排出殯

現實難題接踵而來。當時距離農曆年初一僅十天，海外親友趕不及回港。正月初一至十五，依華人習俗不辦喪事，即是先夫離世25日內無法出殯。

更棘手的是，只有一間殯儀館願讓新冠遺體化粧更衣及瞻仰遺容，且僅有一個禮堂可容納超過80人，必須「搶場」。再者正月十五以後，是殯葬高峰期，提高「搶場」的難度。

想起以往搶演唱會門票的狼狽，如今連喪禮場地也要搶，壓力與荒誕感達至新高。

考慮了親友回港日期，擇日傳統，以及殯儀館的檔期，排除萬難下，殯葬商終於替我們搶到2月12日的殯儀館禮堂，成全了先夫的告別派對心願。

我的情況特殊。在各種客觀限制下，這已是能最快辦妥喪事的日子；然而距離他「畢業」之日，已相隔32天。如果當年實行醫管局的殮房收費建議，我就是那一成「逾期」認領的家屬，要支付800元。這是否在懲罰我？

領取遺體一刻，家屬身心易崩潰

須知道，領取遺體時，親屬需要親自認屍作實，不少人就在這個時刻崩潰。「畀錢見一面」之舉，讓我想起偶像見面握手會，可是見偶像讓人加速心跳，見遺體則令人加速心碎。公立殮房收費勢令心臟和荷包負荷更重，碎得更徹底。

有人問，能否先把遺體領走，後事再算？公院殮房不是自提點，遺體也不是包裹，想自行領走並不現實。

首先，家屬須先在醫院領取三份文件，包括死因醫學證明書、火葬紙或土葬紙、以及領取遺體證明書，方可尋找殯葬商辦理後事。原則上兩三天內可辦妥，但遇上週末或假期或會拖延。

我的外婆於2023年年末在公院離世，翌日碰上周五連週末，四天後才取齊文件。若當時實施三日寬限的殮房收費，文件未備就已「超時」，既無法領屍、辦證，更談不上出殯，還未開始已被「吹罰」。而遺體身處的某所公院殮房，逢周日休息，也限制了可領取遺體及安排出殯的日期選擇。

即使取得領取遺體證明書，遺體仍須存放在合法殮房，不能從醫院提走後，另覓街外冷櫃。殯儀館的雪格亦有限，難以消化大量個案。

火葬場，高峰期一爐難求

想轉往免費的政府殮房也不行，因其只收非自然死亡個案，多數須解剖。我曾有一位親人在急症室搶救不治，被列為非自然死亡，需轉至公眾殮房。

還記得親人於多年前的年初十離世，驗屍確定死因後，取得相關文件去入境處、衛生署和食環署組成的聯合辦事處，辦理死亡證、遺體「行街紙」及火葬令等必須文件，終能邁向可以預訂火葬爐那一關，已過了正月十五。

火葬場由食環署管理。正月「不宜」期一過，預約系統顯示未來14日全滿，火化「搶爐」並非虛言。

食環署近年已加開火化時段，參考今年11月9日網上預訂火葬服務系統，未來14日於哥連臣角、和合石及長洲火葬場，尚有空位。鄰近市區的富山與鑽石山，則一位難求，反映地理位置好，連最後一程也熱門。然而整體而言，個別日子仍見緊張。

除了火化檔期，出殯日期更受多重因素牽引：先人的告別期望、殯儀館檔期、華人擇日傳統、家屬與親友到港時間等，都要互相「夾期」。

和合石火葬場，近年已較容易預訂火化時段。(圖：食環署網頁)

食環署網上預訂火葬系統網頁，顯示今年11月9日起未來14日，可供預約的火葬時段。哥連臣角、和合石及長洲火葬場，尚有空位，鄰近市區的富山與鑽石山，則一位難求。(網頁截圖)

凝視死亡，需要關懷與恩恤

可見公院殮房收費與否，牽涉甚廣。不是一個人說了算，亦不應純粹以行政角度考量。它涉及政府跨部門流程、殯葬業承載量等，環環相扣，也折射死亡背後的文化和人情，極需要關懷與恩恤，宜以人性化視角，全盤考量與諮詢。

遺體外觀會隨時間改變，家屬絕非有意拖延；籌辦喪事既費神亦傷心，所求不過是體面告別，讓亡者安息，讓生者釋懷。

各地制度與文化不同，難以照抄。醫管局把公院殮房免費存放期延至28日，「從善如流」，顯得人性化了，然而不妨再考慮現實或需更長的後事籌備期。

死神不會理會人間治喪疾苦。我三度經歷，三位親人分別於不同年份的農曆新年前後離世，能夠辦喪事時，正逢喪禮搶場搶爐高峰期，28日非常勉強。

我傾向支持病人政策連線主席林志釉的建議，把期限延至45日，並保留彈性。個人誋為，或在超過28日，而已物色殯葬商時，憑證明豁免收費。當然，能夠暫緩收費最為理想。

有尊嚴的告別

若說「用者共付」，相比衛生署的公眾殮房仍然免費，近年亦有如新富山公眾殮房等新設施落成，提供較充足的遺體存放空間，公眾難免有所比較。

若收費原意在於紓緩殮房擠迫，更根本之道或是增加公院殮房冰格數量，延長殮房開放日數，以及增加提供簡單告別儀式的設施和時段，以便加快「院出」安排。在人口老化、死亡人數上升的趨勢下，硬件擴充更實際。瑪麗醫院重建後的「惜別間」，之於公立醫院殮房，是一個不錯的示範。

翻查申訴專員公署去年公布的《政府提供辦理先人過世手續相關的公共服務》主動調查行動報告，醫管局截至去年，轄下公院殮房遺體貯存格總數為3,364個。公署建議醫管局因應本港人口增長及高齡化，不時檢視並考慮研究增加醫院殮房的遺體貯存裝置數量。

報告引述醫管局回應，除了規劃增加殮房存放量，以行政措施如設定存放時限或收費，或可改善流轉。

公立醫院殮房是先人的臨時居所，屬於醫療體系的一環，不應被簡化為單純的行政部門或行政流程節點。期望制度承認哀傷的節奏，讓程序與人情並行，而非相互抵觸。

瑪麗醫院「惜別間」，亦即醫院殮房，重新規劃遺體貯存格。讓家屬與先人惜別的空間，設計亦見心思。