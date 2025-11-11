英國科學家實測公廁乾手機，吹出細菌量恐比洗手前更骯髒

有英國科學家近日分享一項驚人實驗結果，指出公廁的烘手機吹出來的空氣中充滿細菌與真菌，洗完手再用烘手機乾手，恐怕比洗手前更骯髒。

烘手機出風口細菌量最高

根據英國《Devon Live》報道，英國科學家Ruth MacLaren分別採集４個樣本：烘手機出風口、廁所空氣、洗手前的手，以及洗完手後使用烘手機的手。結果令人震驚，實驗結果發現烘手機出風口的細菌量最多，而排名第二的竟是「洗完手後再烘乾的手」，其菌量甚至比未洗手前更多。

此外，她亦有測試公廁環境的含菌量，分別收集環境的空氣和風機吹出的空氣。她先將培養皿放置在公廁烘手機下方，收集風機吹出的空氣，同時以另一培養皿在普通空氣中揮動作為對照組。隔夜培養後，結果顯示烘手機樣本長出大量細菌與真菌，而另一培養皿的對照組則幾乎沒有菌落生長。

收集空氣中的細菌樣本。 （影片截圖）

震驚網民：不敢用烘手機了

實驗影片上傳後，引起許多網民驚呼「以後不敢用烘手機了」，更有網民直言：「我寧願用衣服擦手，也不想被吹一臉細菌。」然而，也有部分網民質疑實驗的科學嚴謹性，指出廁所烘手機的採集樣本數量不足，並建議應該同步測試紙巾擦手或自然風乾的效果，才能獲得全面比較。

專家呼籲勿過度恐慌 正確洗手才是關鍵

面對大眾的擔憂，部分醫學專家出面呼籲公眾毋需過度恐慌。他們指出，無論使用紙巾或烘手機，只要洗手步驟正確、能徹底烘乾或擦乾，手部細菌量便可大幅降低。專家強調，真正的關鍵在於「洗手是否正確」，而非僅聚焦於烘手機與紙巾的優劣比較。