飛機飲食須知 │ 連飲水都要小心？營養學家推6大避食清單，首選1類食物助舒適旅程

搭飛機去旅行，飛機上除了看電影消磨時間，少不免會飲飲食食，但原來有些食物平日多吃無所謂，一旦在機上就盡量少吃為妙，當中連飲水都要慎選。

高空環境加劇飲食影響 專家建議慎選

據《Travel + Leisure》報道，數名營養專家共同指出，在機艙內食用某些食物可能引發胃痛腹脹、水腫，甚至消化系統問題，有營養學家列出機上避食清單：

豆類、十字花科

臨床營養學博士兼註冊營養師Marra Burroughs明確指出，豆類、扁豆等豆科植物，以及十字花科蔬菜，如椰菜、球芽甘藍（椰菜仔）、西蘭花、椰菜花，都屬於容易引起脹氣的食物。她強調：「這些食材最好在旅行期間避免食用」，因為在高空低壓環境下，腸道氣體膨脹效應會更加明顯，可能導致旅客不適甚至尷尬情況。

碳酸飲料

營養學家Amber Attell特別點出碳酸飲料的問題。她解釋，飛機上的低氣壓環境本就容易讓人感到腹脹，而碳酸飲料中的氣體會加劇腹部氣體壓力，造成更明顯的不適感。選擇非碳酸飲料成為較明智的選擇。

高鈉食品

Marra Burroughs表示，高鈉食品如加鹽堅果和薯片都應盡量避免。這類食物會導致身體出現水腫，特別容易出現在腿部和腳部。她提醒，飛行中再攝入高鈉食品，會明顯加重這種症狀，尤其是對於長時間飛行的旅客。

高糖製品

含糖食品雖然能帶來短暫的愉悅感，但專家建議避免食用高碳水化合物或添加糖分、缺乏營養素的零食。伯勒斯指出，過量攝取糖分會導致能量水平急劇下降，加重飛行中的疲勞感，讓旅程更加難熬。若真的想食用甜食，建議搭配脂肪和蛋白質來平衡影響。

酒精、咖啡

功能性診斷營養師Elizabeth Katzman提醒，飛行途中應避免攝取會導致脫水、腹脹或難以消化的飲品，酒精和咖啡都在此列。註冊營養師Fiorella DiCarlo亦曾經指出，在飛機上飲酒不僅會導致脫水，還會導致血氧水平降低和心率加快，對心臟病患者影響更大，同時可能延長時差調整時間。

水

斯西儲大學營養系主任Hope Barkoukis根據多項資料，警告旅客不要飲用飛機上的自來水。皆因飛機上的水來自機上水箱，但水箱的衛生品質令人擔憂。她建議避免飲用飛機上的水或冰塊，即使是用水壺盛水也不建議。選擇獨立密封的樽裝水是最安全的替代方案。

首選富含蛋白質無鹽零食

專家們也提供正向建議，指出無鹽堅果，如杏仁、腰果、開心果、希臘乳酪、肉乾、堅果醬和鷹嘴豆泥都是良好的選擇。嘴饞的話可以吃新鮮水果、綠葉蔬菜，口渴喝花草茶亦可以。上述食物和飲料不僅有助維持身體健康，也能讓旅客保持精神飽滿，享受愉快的飛行時光。

綜合外媒及《每日郵報》報道，一名化名「Jet」的資深空服員於部落格《These Gold Wings》指出，因為機艙環境的特殊性，令到碳酸飲料對乘客健康、服務效率造成困擾。

Jet解釋指，機艙壓力遠低於地面，碳酸飲料開罐後會產生大量泡沫，工作人員需等待泡沫消退才能派送給乘客，大幅延誤飲料服務速度，尤其在滿載乘客的航班更顯棘手。此外，報道指出機上飲碳酸飲料，可導致以下兩大健康風險，強調長途飛行時應以純水為主要飲品，既能維持身體水分平衡，亦避免腸胃不適：

機上飲碳酸飲料可致2大健康風險

愈飲愈渴

機艙濕度僅約10-20%，故濕度如同沙漠，碳酸飲料含糖及咖啡因反而加速水分流失，補水效果遠不如純水。

腹脹不適

低壓環境使碳酸飲料中的氣體在胃部膨脹，易引發腹脹甚至腹痛。

機場飛機6大最污糟地方曝光

旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

機場／飛機上6個地方最骯髒

1. 椅背餐桌

細菌數量： 2155 CFU／sq. in.

2. 飲水機按鈕

細菌數量： 1240 CFU／sq. in.

3. 機艙冷氣吹風口

細菌數量： 285 CFU／sq. in.

4. 廁所沖水按鈕

細菌數量： 265 CFU／sq. in.

5. 安全帶扣

細菌數量： 230 CFU／sq. in.

6. 機場廁所門鎖

細菌數量： 70 CFU／sq. in.

資料來源：衛生署

專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。

搭飛機6大不宜衣著

1. 短褲

2. 緊身衣物

3. 高踭鞋

4. 瑜珈褲

5. 人字拖

6. 牛仔褲

資料來源：《太陽報》