health
韓國超模男星淋巴癌病逝，終年35歲粉絲哀悼：你永遠是最耀眼的模特
健康Tips

韓國超模男星淋巴癌病逝，終年35歲粉絲哀悼：你永遠是最耀眼的模特

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日前，韓國男模金性燦（김성찬）傳出不敵癌魔病逝，終年35歲。金性燦自《韓國超模新秀大賽》出身，正是韓國時尚圈當下炙手可熱的男模特兒，可惜2023年初時發現罹患非霍奇金氏淋巴瘤，積極抗癌兩年，惜最終撒手人寰。

 

　　11月6日，金性燦的哥哥在社交網證實胞弟死訊：「性燦罹癌兩年後，最終離開了我們。」同時公布金性燦喪禮安排，並於8日早上出殯，長眠於伊甸追思公園。

 

　　金性燦的哥哥表示，希望大衆能為弟弟留下溫暖的話，「相信他在另一個世界一定能聽見。」多位設計師及金性燦生前的模特兒好友發文悼念；亦有粉絲留言哀悼：「你永遠是最耀眼的模特兒。」

 

事業巔峰期突罹癌

 

　　金性燦出生於1990年，自韓國節目《韓國超模新秀大賽》出身。2013年首場登上時裝舞台，憑182cm身高及冷峻氣質而迅速成為韓國時尚圈炙手可熱的男模特兒。

 

癌症殺手︱「新秀」出身男星罹淋巴癌逝終年35歲　生前積極抗癌喊話：我不會輸

韓國男模金性燦（김성찬）11月6日傳出不敵癌魔病逝，終年35歲。

 

 

       2019年，金性燦進軍海外市場，與多間國際品牌合作，正準備於國際時尚舞台大放異彩，卻在2023年初發現罹患非霍奇金氏淋巴瘤。此後，金性燦積極進行化療及免疫治療，以正面態度抗癌，喊話「我不會輸」。同時還不忘安慰粉絲，在今年初曾表示自己正在重生：

 

　　就如大家所看到的一樣，我正在恢復。雖然緩慢，但希望我們都能幸福。

 

 

癌症殺手︱「新秀」出身男星罹淋巴癌逝終年35歲　生前積極抗癌喊話：我不會輸

2023年初發現罹患非霍奇金氏淋巴瘤。

　　

 

淋巴癌：本港第8號癌症殺手

 

　　據癌症基金會資料，非霍奇金淋巴瘤是香港最常見的淋巴癌種類，更是「十大癌症殺手」之一。淋巴癌的表徵難以察覺，加上淋巴組織遍及身體不同器官，腫瘤有機會出現在身體任何一個器官組織上。較為常見的生長地方為腋下、頸、或大腿內側的位置。常見於頸部、腋下、胃部等位置發現有無痛結塊，夜間不正常出汗，無故發燒，容易感到疲倦乏力等，都是非霍奇金淋巴瘤的重要症狀。

 

淋巴癌6大病徵

 

1. 頸內、腋窩或腹股溝的淋巴結內出現腫大或不痛的腫塊，摸起來堅硬且無痛感，用手觸摸不易滑動

2. 大量流汗或發燒，尤其是在夜晚

3. 全身持續出現紅疹、痕癢

4. 食慾不振、體重下降

5. 容易疲累

6. 咳嗽、呼吸急促

 

資料來源：香港防癌會及智友站

 

淋巴癌成因未知

 

　　醫學界至今仍未完全了解淋巴癌的成因。但近年研究報告顯示，以下一些風險因素會增加患淋巴癌的機會：

 

淋巴癌5大風險因素

 

1. 遺傳基因病變

2. 病毒感染（如感染愛滋病病毒）

3. 輻射

4. 化學藥物

5. 體內免疫系統失常（如類風濕性關節炎、愛滋病及接受器官移植後接受免疫抑制劑）

 

資料來源：香港防癌會及智友站

 

　　血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生曾接受訪問表示，淋巴瘤平均發病年齡為50歲，近來有不少案例更是歸納在20至30歲族群之中，年齡層非常輕。雖然年輕患者較容易治癒，化療長遠可能會對心肺造成損害；反觀65歲以上年長者，但年紀、身體狀態，以至劑量標準難以掌握，根治機率也相對較低。 

 

　　要預防淋巴瘤發生，應保持規律生活、不熬夜、不抽煙喝酒、適量運動、均衡飲食。尤其當出現身體異狀時，應盡快就醫檢查，早期發現、趁早治療。

 

Tags:#健康問題#癌症#淋巴癌#模特兒#網絡熱話#南韓
超級老人 │ 25年長期追蹤揭示85歲婆婆記憶力仍如50歲，公開3大長壽關鍵
超級老人 │ 25年長期追蹤揭示85歲婆婆記憶力仍如50歲，公開3大長壽關鍵
