30歲男狂玩手機致突發腦膜炎，高燒昏迷後智力退化至3歲兒童

不少都市人也曾因玩樂或工作而捱夜，但嚴重恐影響健康！浙江寧波一名30歲男子，日間在工廠工作，晚上卻「報復性」玩手機，有時甚至玩到凌晨，長期下來導致突發腦膜炎，高燒昏迷，雖然經搶救後保住性命，但其智力卻退化至3歲水平。

綜合內媒報道，近一個月內，寧波大學附屬第一醫院感染科已連續收治8名腦膜炎患者，平均年齡僅26歲，最年輕的患者更只有16歲。捱夜玩手機、作息日夜顛倒，是這些年輕患者最明顯的共同特徵。

其中一名患者是30歲的小張（化名），他在表姐的工廠工作，平時晚上就在宿舍玩手機，有時一玩就到凌晨。事發當天，表姐發現小張沒有上班，電話也沒人接聽。察覺有異後，表姐趕到他的宿舍，發現他躺在床上，說話含糊不清且發高燒，於是立即召救護車，將小張送往附近醫院。

智力退化至3歲水平

送院途中，小張病情急速惡化，出現嗜睡症狀，轉送至寧波大學附屬第一醫院時已陷入昏迷。經檢查後，醫生確診他患上「病毒性腦膜炎伴腦炎」。由於病情嚴重，小張被轉入深切治療部（ICU）搶救。經過深切治療部、感染科、神經內科、神經外科等多學科專家聯合會診，雖然小張最終脫離生命危險，卻留下嚴重後遺症，其智力退化至3歲兒童水平，無法正常說話，肢體活動能力大幅下降，生活完全無法自理。

長期捱夜破壞「血腦屏障」

寧波大學附屬第一醫院感染科醫生錢國清解釋，這與血腦屏障和免疫力密切相關。血腦屏障是大腦的「保護罩」，能阻擋細菌、病毒等病原體進入顱內，但捱夜這種不良習慣會破壞這層「保護罩」。他指出，長期捱夜容易導致生物鐘紊亂，血腦屏障通透性增加，病原體更容易突破屏障入侵顱內； 另一方面，捱夜會使免疫細胞活性降低，人體抵抗力下降，原本存在於呼吸道、消化道內，與人體共生的病原體，會在免疫力薄弱時「興風作浪」，引發感染。此外，長期捱夜還會導致神經內分泌系統紊亂，進一步削弱身體對感染的抵抗能力。

錢國清提醒，預防腦膜炎關鍵在於日常的健康生活習慣。首先要保持規律作息，避免長期捱夜，每日保證7-8小時睡眠。其次，要加強營養，注意均衡飲食、適當運動，增強體質。另外要注意個人衛生，避免接觸可能的感染源（如鴿糞、污染環境）。若出現不明原因發熱、頭痛、嘔吐等症狀，應及時就醫檢查顱內感染。顱內感染雖然相對罕見，但起病急、病情重，應盡早診斷和治療。

捱夜後3大正確做法

台灣重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文表示，捱夜後不只補眠或吃維他命就好。他建議，捱夜後的正確做法可以遵循以下3個步驟調整身心狀態：

1.先補眠，不必太久

建議不需睡太久，即使是20分鐘午覺也可以，都讓人恢復一點點神智與體力。

2.選擇中等強度活動

可選擇快走、瑜伽、有氧操等中等強度運動，以20分鐘為宜。

3.避免久臥不動

完全不動會讓發炎耘素堆積、情緒更低落。簡單活動如伸展或踏步都能讓身體感覺更好。

資料來源：重症專科醫生黃軒

黃軒最後也再次提醒，捱夜不應成為習慣，其危害包括使免疫力下降、增加心臟病、中風、糖尿病的風險，還會影響情緒，甚至提高抑鬱症機率。世界衛生組織（WHO）已將睡眠不足列為現代慢性病主因之一。雖然都市生活難免捱夜，但他指出根本解決之道在於「建立規律作息」，這遠比事後補救更有效。

睡眠不足9大身體變化

據《每日郵報》報道，英國寢具公司「Bensons for Beds」與睡眠研究專家Dr. Sophie Bostock指出，睡眠不足對身體的影響甚廣，過往有研究指出，長期睡眠不足會增加患上心血管疾病、心臟病、肥胖和2型糖尿病。9大主要身體變化如下：

長期和短期記憶衰退

睡眠不足會影響大腦海馬體

免疫力變差

容易患上呼吸道疾病，如傷風感冒

肩頸膊痛

小肚腩

睡眠不足影響身體瘦素和胃飢餓素

增加食慾導致肥胖

皮膚鬆弛

皺紋增加

睡眠不足導致骨膠原流失

眼袋眼紋

眼瞼鬆弛、發紅、以及黑眼圈和眼紋

腳水腫

增加體內壓力荷爾蒙水平、皮質醇，增加患心臟病風險

脫髮

肌肉量減少

睡眠不足導致肌肉萎縮

資料來源：英國寢具公司 Bensons for Beds、Dr. Sophie Bostock

為免睡眠不足對身體造成影響，專家亦為此建議4招改善：

每晚維持7-9小時的睡眠

每天（包括周末）在同一時間起床

保持晝夜節奏同步

養成運動習慣

每周至少150分鐘的中等強度運動或75分鐘的劇烈運動

睡前勿進食＋使用電子設備

至少2小時吃完飯

睡前至少30分鐘避免看電子設備

不要忍受不舒服的床墊

資料來源：英國寢具公司 Bensons for Beds、Dr. Sophie Bostock





