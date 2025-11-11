食物安全 │ 男子食隔夜炒飯釀「炒飯綜合症」險死，6種隔夜餸2小時可致命

近日，內地一名男子因用隔夜白米飯自製炒飯食用，不料食用後隨即出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀，一度休克入ICU險喪命。專家警告，有6種隔夜食物切勿進食，否則出現嚴重情況可於短短兩小時喪命。

據内地媒體報道，日前，浙江省杭州市一名姚姓男子為圖方便，使用已經在雪櫃存放兩天的白飯來自製隔夜炒飯食用，不料竟隨即出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀。由於病情危重，社區醫生迅速通過綠色通道聯繫杭州市第一人民醫院。姚先生被送到市一醫院時，已出現面色慘白、呼吸困難和嚴重休克，所幸，最後經ICU醫護人員全力搶救，姚先生得以保住性命。

吃隔夜飯感染惡菌 患「炒飯綜合症」

市一醫院專家解釋，姚先生確診為「炒飯綜合症」是因「蠟樣芽孢桿菌」引起的嚴重食源性疾病。該菌常見於米飯、炒飯等澱粉類食品中，尤其在室溫存放條件下極易大量繁殖並產生毒素，即使經過重新加熱也難以徹底殺滅。人體攝入被污染的食物後，可能引發劇烈的胃腸道反應，嚴重時可導致器官衰竭，甚至危及生命。

專家提醒，蠟樣芽孢桿菌食物中毒，在夏、秋季節更為常見。隔夜米飯、面包、酒釀等，均是高風險食品。惟這類污染往往不易通過外觀、氣味察覺，使得防範難度增加。

6種致命隔夜食物

而除了隔夜飯，專家還提醒有6種隔夜食物不宜進食，部分更可致嚴重後果，只需2小時便會奪命。

1. 綠葉蔬菜

綠葉菜硝酸鹽含量比較高，通常莖葉類蔬菜含量最高，瓜類蔬菜稍低，根莖類和蕊菜類則居中。

綠葉菜在烹調後，若長時間放置或儲存不當，易產生大量亞硝酸鹽，也會隨著存放時間而增加。

曾有實驗將綠葉菜炒製後放置在攝氏25度的常溫環境下保存，24小時後，亞硝酸鹽含量達0.1g/kg以上。而成人攝取0.2g亞硝酸鹽即可引起中毒，兩小時就可能死亡。

2. 魚蝦蟹等海鮮產品

海鮮是高蛋白食物，隔夜後易產生蛋白質降解物，刺激腸胃道。尤其蝦、蟹等海鮮，本身可能攜帶多種細菌，常規的烹調法難以將細菌徹底消除。若不及時食用，細菌會迅速繁殖並可能產生毒素，不但會引起胃腸道不適，甚至對肝、腎功能造成損害。

3. 木耳、蘑菇

乾製的木耳和菇類，不論是室內栽培或野外採集，其亞硝酸鹽含量相對蔬菜較低。

不過，一旦食材在室溫內過久，或煮熟後放置時間較長，不僅會生成亞硝胺，還可能產生米酵菌酸毒素，嚴重可致死。

4. 溏心蛋

比起熟透的水煮蛋，不少人偏愛半生不熟的溏心蛋，但這種半熟的雞蛋往往殺菌不夠徹底，可能含有沙門氏菌等多種致病細菌，久放就容易滋生細菌，食用復後會危害腸道健康。

5. 閒置已久的涼拌菜

涼菜無法加熱，隔夜的涼菜就連普通的細菌都沒法殺掉，容易造成細菌、病毒的感染，引起腹瀉，或是一些毒素對腎臟造成損害，因此久放後一定要倒掉！

「涼菜大戶」木耳，不要隔夜泡製，現吃現做，吃多少泡多少。木耳長時間浸泡，會讓椰毒假單胞菌大量繁殖，即使高溫烹調也不能殺滅。

6. 拆封後的牛奶

開封後沒喝完，又不密封處理就放進冰箱的乳製品，例如牛奶、優格、起司等，會大量滋生李斯特菌。一般人感染後，容易低燒、腹痛，雖一般可靠免疫力復原，但抵抗力差的人，嚴重會引起腦膜炎，出現發燒、頭暈、嘔吐、意識障礙等症狀。

有研究發現，12小時後，開封牛奶裹的菌落數量可以直接增加18倍之多，所以乳製品開封後最好當日就喝完。

「帶飯」食物安全5大重點

1.充分加熱

在準備便當時，要充分加熱後再裝進便當盒中，食材中心溫度要達到攝氏70度以上才能有效抑菌，半生不熟的料理，如半熟蛋、溏心蛋等，就不建議當作便當菜。另外海降、內臟類也容易酸敗，也不建議帶便當。

2.煮完先裝便當

千萬別有「剩菜再裝便當」的想法，很多人會晚餐連周隔天的便當一起準備，切記煮完後先把料理放入便當盒內，避免沾到口水。在盛裝過程中手不能接觸到食物，要善用乾的、沒用過的餐具或戴手套，將食物被細菌污染的機會降到最低。

3.減少水分

水分是細菌繁殖的良好介質，如果便當菜中含有湯汁更容易讓細菌滋生，要記得把水分甩乾再帶，或選擇比較清爽的常備菜。

4. 保冷保鮮

便當要冰雪櫃，出門時則要裝進保冷袋內。因細菌在攝氏4度以下的環境不易生長，低溫能幫助食物保存；反之，攝氏4至60度為「危險溫度範圍」。如果便當要放涼再放雪櫃，建議「不冒煙就放入雪櫃」，現在夏天高溫，也不要放於室溫超過1小時。

5. 加熱一次為限

便當加熱後盡量一次吃完，反覆加熱更容易讓細菌有破口，且營養價值也會跟著流失。

資料來源：台灣營養師品瑄

安全食用隔夜飯貼士

食隔夜餸安全6招





1. 避免沾到口水

隔日吃的餸菜應事先分開存放，避免食物沾到口水滋生細菌。進食也可養成用公筷、公羮的好習慣，避免感冒交換傳染及食物沾到口水。

2. 煮熟食物避免室溫放太久

為免細菌增長，盡量在至兩小時內、放涼不燙手就可放入雪櫃冷藏。

3. 海鮮、內臟不隔夜

海鮮及內臟類食品易腐壞和滋生細菌，建議當餐食用完畢。

4. 避免反覆加熱

反覆加熱不僅會令營養流失，也更易滋生細菌，加熱以1次為限。

5. 冷藏2天內吃完，冷凍最多1個月

勿不斷添加新食材重新烹調，避免變質。

6. 加熱到70度以上

高溫可殺死很多細菌，吃隔夜餸前一定要充分加熱。

資料來：台灣泌尿科醫生高銘鴻