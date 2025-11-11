秋日素湯推介：蟲草花栗子淮山湯，十一月夏意未去，顛覆秋天的感覺！

颱風下周要來了嗎？是的，你沒有看錯，我說的是下周。你亦沒有看錯日曆表，是的，下周已經差不多是十一月中了。以前經驗中或記憶中，七八月才是颱風月份，大概近年已經三番四次的在推翻傳統。雖然按目前各國的預測，颱風不太可能來香港，但是確實有一颱風正在增強當中，還戲劇性的直角轉彎吹走。

路人多穿著短袖上衣？是的，你沒有看錯，多數的人還穿著夏衣。你也沒有看錯溫度計，是的，差不到來到十一月中了，溫度仍可達28度的高溫。在外走一圈，沒走幾步已經熱得，要趕快的把薄外套脫掉了。這幾年日夜溫差異常，早已經習慣了洋葱式的穿衣方法，外套裏搭一件短袖上衣，便能輕鬆地應對氣溫的變化。

晾曬一晚的衣服，還是濕濕的？是的，你沒有看錯。這一陣子下雨，濕度還是蠻高的，你又沒有看錯，除濕器還在運作當中。立冬過後，不只是颱風，氣溫，還是濕度，都有點顛覆了我們從前，對十一月，對秋天的印象。究竟，甚麼才會有感冬天正式的來臨呢？會不會，就此一周，然後，馬上又在迎接春天的來臨呢？！

蟲草花栗子淮山湯（2人份）

時間：1小時45分

材料：

去殼栗子 15粒／甘筍 1個／乾蟲草花 半飯碗／乾淮山 5片／乾百合 2湯匙／眉豆 2湯匙／海底椰 8片／乾蓮子 2湯匙／玉竹 8片／茨實 3湯匙／龍眼乾 2湯匙／薑 1片



調味：

鹽 1茶匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／煮鍋／茶匙／湯匙／湯碗／湯舀

步驟：

1. 刨去甘筍的皮，切去碩尾，切成塊（如圖）。

2. 分別清洗去殼栗子，和薑片。

3. 把乾蟲草花 、乾淮山、乾百合 、眉豆、海底椰、乾蓮子、玉竹、茨實和龍眼乾 放湯碗裏，用熱水泡浸（如圖）。清洗，瀝乾水，待用。

4. 倒4.5湯碗的清水和薑片於煮鍋之中，蓋上鍋蓋，以中大火煮沸。

5. 放入其餘所有材料，蓋上鍋蓋，改以中火煮30 分鐘，再調為小火多煮1小時。

6. 放入鹽巴調味。

筆記：

1. 蟲草花是真菌形成的菇。有降血壓的水溶性纖維高，又含12種維生素（A、B1、B2、B6、B12、C、D、E等），加上其豐富的蛋白質，可提升免疫力並抗衰老。

2. 栗子的膳食纖維、礦物質、和維生素A、C、E都高，能提升人體的免疫力。

3. 淮山能促進腸道健康、降血糖、亦能增強免疫力。

4. 甘筍含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。