腫瘤權威警告：身體3個部位常痕癢是癌症徵兆，勿誤當濕疹過敏
皮膚容易在轉季前後痕癢過敏，但若某些位置經常覺得痕癢，先撇除濕疹或外來因素導致皮膚敏感，有可能與癌症扯上關係。有國內腫瘤科權威醫生提醒，皮膚痕癢可能與身體代謝異常有關，恐屬癌症先兆。
3大位置長期痕癢恐患癌
北京中醫藥大學教授、臨床中醫師韓世明在其小紅書上載短片，提醒大眾要留意皮膚痕癢可能是患癌先兆，尤其是上年紀的人士要加倍注意。他指，隨著年紀愈大，身體愈容易有小毛病，而癌症亦屬常見。如果已經撇除皮膚敏感或濕疹因素，以下3個身體部位經常覺得痕癢，有可能揭示體內有癌症正在生長中：
肛門周圍皮膚
韓世明指出，肛門附近皮膚痕癢有可能是痔瘡、濕疹所致，但若長時間都出現痕癢，而經調理過後仍無法紓緩痕癢，可能要考慮會否與癌症有關。他提醒有可能與直腸癌有關。
頸部
頸部位置經常無故發癢，可能與新陳代謝有關，因皮下的淋巴結或許代謝出現異常。韓世明建議，及早發現異常可以把握黃金時機治療。
鼻子
除了鼻敏感或其他因為外來因素而導致的過敏情況，鼻子痕癢與鼻咽癌息息相關。他補充，若鼻痕加上咽痛、呼吸困難、聲音嘶啞，必須立刻做檢查。
12種最佳抗癌食物
台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。
12大防癌食物
1. 西蘭花
2. 紅蘿蔔
3. 豆類
4. 莓果
5. 堅果
6. 橄欖油
7. 薑黃
8. 柑橘類水果
9. 亞麻籽
10. 番茄
11. 大蒜
12. 魚
資料來源：營養師程涵宇
