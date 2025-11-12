歡迎回來

腫瘤權威警告：身體3個部位常痕癢是癌症徵兆，勿誤當濕疹過敏
健康Tips

腫瘤權威警告：身體3個部位常痕癢是癌症徵兆，勿誤當濕疹過敏

健康解「迷」
健康解「迷」

　　皮膚容易在轉季前後痕癢過敏，但若某些位置經常覺得痕癢，先撇除濕疹或外來因素導致皮膚敏感，有可能與癌症扯上關係。有國內腫瘤科權威醫生提醒，皮膚痕癢可能與身體代謝異常有關，恐屬癌症先兆。

 

3大位置長期痕癢恐患癌

 

　　北京中醫藥大學教授、臨床中醫師韓世明在其小紅書上載短片，提醒大眾要留意皮膚痕癢可能是患癌先兆，尤其是上年紀的人士要加倍注意。他指，隨著年紀愈大，身體愈容易有小毛病，而癌症亦屬常見。如果已經撇除皮膚敏感或濕疹因素，以下3個身體部位經常覺得痕癢，有可能揭示體內有癌症正在生長中：

 

肛門周圍皮膚

 

　　韓世明指出，肛門附近皮膚痕癢有可能是痔瘡、濕疹所致，但若長時間都出現痕癢，而經調理過後仍無法紓緩痕癢，可能要考慮會否與癌症有關。他提醒有可能與直腸癌有關。

 

頸部

 

　　頸部位置經常無故發癢，可能與新陳代謝有關，因皮下的淋巴結或許代謝出現異常。韓世明建議，及早發現異常可以把握黃金時機治療。

 

鼻子

 

　　除了鼻敏感或其他因為外來因素而導致的過敏情況，鼻子痕癢與鼻咽癌息息相關。他補充，若鼻痕加上咽痛、呼吸困難、聲音嘶啞，必須立刻做檢查。

 

12種最佳抗癌食物

 

　　台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

 

12大防癌食物

 

1. 西蘭花

2. 紅蘿蔔

3. 豆類

4. 莓果

5. 堅果

6. 橄欖油

7. 薑黃

8. 柑橘類水果

9. 亞麻籽

10. 番茄

11. 大蒜

12. 魚

 

資料來源：營養師程涵宇

 

Tags:#皮膚痕癢#直腸癌#鼻咽癌#健康養生#健康問題#敏感
女途人昏厥救人好心男施心外壓反被質疑「胸襲」，解析心肺復甦法救人程序
