肺癌 │ 60歲婦不煙不酒仍患肺癌，醫生警告：10cm腫瘤可潛伏10年無徵兆

就算無不良習慣，都會可能會成為癌細胞的目標。台灣一名60歲婦女從來都不煙不酒，身體一直正常無病徵，一次檢查發現原來肺部已經長了一個直徑10厘米大的腫瘤，猶如一顆心臟的大小。其病情隨即急轉直下留院ICU，情況並不樂觀。

突然暴瘦10公斤揭罹肺癌

台灣胸腔內科醫生蘇一峰在當地節目《聚焦2.0》中分享病例，一名60歲婦人平日無吸煙飲酒習慣，身體一直無恙亦無任何症狀，卻突然暴瘦10公斤。丈夫發現有異樣便帶她求醫，一照肺部X光就發現胸腔內已有10厘米大的肺癌腫瘤，立刻住院。當時住院兩日後，女病人的病情急轉直下，因嚴重肺積水轉入ICU。蘇一峰指，肺癌腫瘤一旦有症狀後可以在數日內急劇成長，可擴大至相當於心臟的大小。

醫生：可以潛伏10年無症狀

蘇一峰表示，肺癌前期可以5、10年都無症狀，等到有症狀時，就會在幾天內嚴重惡化。近年許多肺癌女性患者並無吸煙習慣，充分顯示即使缺乏傳統風險因素，仍有可能罹患肺癌。而肺癌早期可以完全沒有典型呼吸道症狀，若非其丈夫警覺，恐難及時發現和治療。

40歲必做檢查 高風險族群要提早至35歲

故此，蘇一峰建議，即使無吸煙史、家族史等高風險因素的人，亦應於40歲接受首次低劑量胸部電腦斷層檢查（LDCT），高風險族群可考慮提前至35歲進行篩檢。他補充，低劑量胸部電腦斷層是目前國際公認最有效的早期肺癌偵測工具，能在症狀出現前發現微小病況，為患者爭取寶貴治療時間。

5大非吸煙高危因素致肺癌

台灣胸腔內科醫生周百謙在當地健康節目《小宇宙大爆發》中分享，指臨床上觀察到越來越多肺癌患者一生無吸煙習慣，卻罹患肺癌，原因與日常習慣息息相關：

1. 二手煙

2. 空氣污染

室外污染：

● 工業區排放空氣污染物

● 柴油燃燒物

● 火力發電

室內污染：

● 煮食油煙

● 吸塵機

● 甲醛

3. 遺傳因素

● 家族癌史：50歲之前罹患乳癌、大腸癌

● 天生缺乏對抗腫瘤的基因，家族其他成員容易患癌

4. 化妝品

● 忌用香味過濃的化妝品

● 含揮發性化學物質或人造香精等化學物

● 長期吸入對肺部有影響

5. 過度烹飪

● 低溫烹調的油品被用於高溫炒炸

● 產生不穩定型氧化物

資料來源：胸腔內科醫生 周百謙

肺癌為香港十大癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高，40歲以上男患者更屬高危。

肺癌常見6大症狀



1. 發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2. 常常覺得喘不過氣

3. 咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4. 肺部受感染，難根治

5. 深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6. 聲音沙啞



資料來源：外科專科醫生白映俞



香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

● 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

● 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

● 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

● 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

非吸煙患者病發 約70%屬基因突變

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是愈來愈多。

在香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲。有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是肺腺癌。