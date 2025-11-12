脫髮危機 │ 研究揭2種飲品恐致禿頭，專家推3大營養素防脫髮

台灣食安專家韋恩日前引述一項最新刊登於《Nutrition and Health》期刊的研究，從超過6萬人中分析，飲食與脫髮之間有重要關聯，而經常飲用兩類飲品，更會增加禿頭風險。但韋恩同時亦指出，只要足夠攝取3大營養素，便能有助預防脫髮。

食安專家韋恩在其Facebook專頁發文，引述最新刊登於《營養與健康》（Nutrition and Health）期刊的一項研究。該研究整合了17篇經過同行評審的文獻，共納入超過61,000名參與者，深入探討飲食與脫髮之間的關聯。

2類飲品增脫髮風險

研究團隊發現，每周攝取超過3,500毫升含糖飲料的人，掉髮風險有顯著增加的趨勢，尤其是男性族群。此外，多項研究顯示，酒精攝取與掉髮及頭髮提前失去色澤明顯相關。韋恩指出，雖然目前尚未確立直接因果關係，但有學者推測過量飲酒可能阻礙維他命與礦物質（如鋅、鐵與維他命B群）的吸收，並干擾睡眠與肝臟代謝，進而間接影響毛囊健康。而酒精也可能引發慢性發炎，長期下來對頭髮健康造成負面影響。

缺乏維他命D及鐵 恐致頭髮提早進入休止期

研究進一步發現，維他命D的血中濃度與脫髮嚴重程度呈顯著負相關，即維他命D愈低，脫髮愈多。此外，鐵的缺乏也被發現與脫髮有關，因為這兩種營養素的不足，都可能干擾毛囊的生長周期，使頭髮提早進入休止期。

韋恩提到，除了避免糖與酒精外，早期臨床試驗發現，蛋白質不足會讓頭髮變細、失去色澤。韋恩引述研究指出，僅兩周的低蛋白飲食就足以讓頭髮髓質變薄。他進一步說明，其他研究顯示攝取十字花科蔬菜（如西蘭花、椰菜花）與大豆製品的人，脫髮情況較少。韋恩解釋，這些食物富含植物雌激素與抗氧化物，有助於維持毛囊代謝與荷爾蒙平衡。

3大飲食方法防脫髮

韋恩建議，想保持頭髮茂盛，就可以參考以下3大飲食策略：

維持足夠的維他命D與鐵攝取

避免過量糖與酒精

確保蛋白質充足，並搭配植物性飲食

韋恩表示，這些策略不僅有助於預防脫髮，也能改善現有狀況。他提醒大家，今天少一瓶飲料，或許明天就能多留一撮頭髮，呼籲大眾重視飲食對頭髮健康的影響。

4招自測頭髮健康

台灣重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁指出頭髮健康與壽命息息相關，他引述美國哈佛大學與南加州大學的研究，研究團隊發現毛囊的老化速度與細胞端粒（telomere）長度有關，當頭髮老化得快，可能意味著身體也在加速衰老。黃軒引述過往研究，發現頭髮樣本中鋅和硒含量高的人，壽命明顯更長，故此可做「頭髮礦物質分析」預測壽命長短。此外，他亦建議4招自我檢測，從頭髮預測健康：

摸厚度

健康頭髮應有彈性且濃密

若變得細軟稀疏，可能是營養不良或內分泌失調

看白髮

若40歲前就出現大量白髮

建議檢查心血管健康與壓力指數

生長速度

正常頭髮每月約長1厘米

若生長過慢可能新陳代謝出問題

觀察掉髮量

每天超過200條屬異常

髮際線急退 — 代表壓力荷爾蒙過高

資料來源：重症專科醫生黃軒

養髮3大建議

均衡飲食

攝取足夠蛋白質、鐵、鋅、維他命B群，維持毛囊健康

管理壓力

長期壓力會加速白髮與掉髮，適度運動或冥想有助改善

規律作息

睡眠不足會影響荷爾蒙平衡

傷害頭髮生長周期

資料來源：重症專科醫生黃軒