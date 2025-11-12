歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
名人保養 │ 61歲關詠荷激罕現身粉絲見面會，網民大讚美得自然！公開4招凍齡養生秘訣
健康Tips

名人保養 │ 61歲關詠荷激罕現身粉絲見面會，網民大讚美得自然！公開4招凍齡養生秘訣

健康解「迷」
健康解「迷」

　　90年代被譽為TVB一姐、現年61歲的關詠荷於2003年與張家輝結婚，經歷兩次不幸小產後，於2006年誕下女兒張童，自此逐漸淡出幕前。但原來關詠荷在20年前，曾與一班忠實粉絲許下約定，於今年舉辦見面會。關詠荷近日兌現諾言與粉絲相聚，她激罕現身，並盛裝出席，期間多次被粉絲感動至眼泛淚光，還相約粉絲十年後再會。而她的真實狀態曝光後，網民紛紛驚嘆她：「美得自然」。

 

關詠荷時隔廿年與粉絲見面

 

　　近年甚少公開露面的關詠荷，曾與一班忠實粉絲許下約定，於今年舉辦見面會。她信守承諾於11月8日，相隔廿年與粉絲見面。有粉絲將見面會片段上傳至小紅書，並寫道「關詠荷出席二十年之約粉絲見面會，看到她出來要哭了」、「關詠荷20年前與粉絲約定20年後與大家粉絲會見面，昨日11.8關詠荷與粉絲兌現承諾開粉絲見面會，好感動，還約了十年後再見，她隱退這麼多年還是那麼的好看，你一出現腦海裏全是你演過的TVB經典角色」。

 

　　片中可見，關詠荷在一眾粉絲的掌聲中從後台步出。她當日身穿白色蕾絲上衣配長裙，外搭白色小披肩，而精心梳理的髮髻更顯高貴又減齡。她從後台步出時笑容燦爛，親切的笑容仍帶少女氣息，實屬難得，即使已過60歲，依然明艷動人。見到久違的偶像，粉絲們都難掩興奮之情。

 

凍齡女神丨61歲關詠荷兌現20年前粉絲承諾激罕現身　凍齡狀態驚艷網民：美得自然

關詠荷年輕時氣質出眾。（網上圖片）

 

凍齡女神丨61歲關詠荷兌現20年前粉絲承諾激罕現身　凍齡狀態驚艷網民：美得自然

 

關詠荷真實狀態令網民驚歎
 

　　關詠荷見到粉絲多年來對自己依然如此熱情，多次感動得眼泛淚光，更與大家約定十年後再相聚。關詠荷在見面會期間與不少粉絲擁抱，近距離互動，可見她非常珍惜及寵愛這班粉絲。

 

　　不少網民看到關詠荷的最新狀態後，讚歎她保養得宜又美麗：「狀態太好了」、「娥姐還是那麼美，跟我印象裏的一模一樣，溫柔端莊又有親和力」、「連魚尾紋都美的女人真少見，保養的太好了」、「61歲了，保養得真好！超美的！」、「好羨慕，荷姐好年輕，果然好的老公讓人青春」、「她是真的很有觀眾緣，年齡大了也好美，是那種很自然讓人看的很舒服的美」、「好有氣質，真是好靚」。可見關詠荷即使淡出幕前多年，依然深受觀眾喜愛。

 

凍齡女神丨61歲關詠荷兌現20年前粉絲承諾激罕現身　凍齡狀態驚艷網民：美得自然

關詠荷笑容燦爛，依然明艷動人。（小紅書）

 

 

關詠荷婚後專心照顧家庭

 

　　2003年關詠荷與張家輝結婚後淡出幕前，專心相夫教女，2013年曾復出拍攝劇集《情逆三世緣》，她在劇中一人分飾三角，演技大獲好評，其後再度淡出幕前。去年4月關詠荷復出拍攝護髮用品廣告﹐久未露面的她美貌依然，驚喜現身更引網民關注！

 

凍齡女神丨61歲關詠荷兌現20年前粉絲承諾激罕現身　凍齡狀態驚艷網民：美得自然

 

凍齡女神丨61歲關詠荷兌現20年前粉絲承諾激罕現身　凍齡狀態驚艷網民：美得自然

2003年關詠荷與張家輝結婚後淡出幕前。（網上圖片）

 

 

關詠荷靠簡單「4招」凍齡養生
 

　　過去關詠荷曾透露過自己非常注重「暖宮」，因為她認為「宮寒」是衰老的主因，所以經常食用補氣暖宮食物，如核桃、番茄、洋葱、棗類、花生、阿膠、羊肉等，以保持氣血暢通、排解體內寒氣。除此之外，關詠荷又指自己習慣飲暖飲，如早上喝1杯薑茶、暖牛奶，或用棗類、桂圓等焗水飲。護膚方面，關詠荷指自己一向用全天然有機產品，減少皮膚受刺激、敏感機會。另外，她亦建議女生不要經常化妝，即使化了妝，亦要徹底卸妝。

 

 

凍齡女神丨61歲關詠荷兌現20年前粉絲承諾激罕現身　凍齡狀態驚艷網民：美得自然

《陀槍師姐》為關詠荷的經典作。

 

凍齡女神丨61歲關詠荷兌現20年前粉絲承諾激罕現身　凍齡狀態驚艷網民：美得自然

90年代關詠荷被譽為TVB一姐，《美味天王》是她其中一套經典劇作。

凍齡女神丨61歲關詠荷兌現20年前粉絲承諾激罕現身　凍齡狀態驚艷網民：美得自然

去年4月關詠荷復出拍攝護髮用品廣告，久未露面的她美貌依然。（影片截圖）

Tags:#娛樂#TVB#名人#見面會#優雅老去#美容秘訣#關詠荷#張家輝
Add a comment ...Add a comment ...
明星健康︱75歲羅浩楷淡出多年再現身，患柏金遜症靠輪椅代步，鄧英敏全力助圓音樂夢
更多健康解「迷」文章
明星健康︱75歲羅浩楷淡出多年再現身，患柏金遜症靠輪椅代步，鄧英敏全力助圓音樂夢
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處