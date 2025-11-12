名人保養 │ 61歲關詠荷激罕現身粉絲見面會，網民大讚美得自然！公開4招凍齡養生秘訣

90年代被譽為TVB一姐、現年61歲的關詠荷於2003年與張家輝結婚，經歷兩次不幸小產後，於2006年誕下女兒張童，自此逐漸淡出幕前。但原來關詠荷在20年前，曾與一班忠實粉絲許下約定，於今年舉辦見面會。關詠荷近日兌現諾言與粉絲相聚，她激罕現身，並盛裝出席，期間多次被粉絲感動至眼泛淚光，還相約粉絲十年後再會。而她的真實狀態曝光後，網民紛紛驚嘆她：「美得自然」。

關詠荷時隔廿年與粉絲見面

近年甚少公開露面的關詠荷，曾與一班忠實粉絲許下約定，於今年舉辦見面會。她信守承諾於11月8日，相隔廿年與粉絲見面。有粉絲將見面會片段上傳至小紅書，並寫道「關詠荷出席二十年之約粉絲見面會，看到她出來要哭了」、「關詠荷20年前與粉絲約定20年後與大家粉絲會見面，昨日11.8關詠荷與粉絲兌現承諾開粉絲見面會，好感動，還約了十年後再見，她隱退這麼多年還是那麼的好看，你一出現腦海裏全是你演過的TVB經典角色」。

片中可見，關詠荷在一眾粉絲的掌聲中從後台步出。她當日身穿白色蕾絲上衣配長裙，外搭白色小披肩，而精心梳理的髮髻更顯高貴又減齡。她從後台步出時笑容燦爛，親切的笑容仍帶少女氣息，實屬難得，即使已過60歲，依然明艷動人。見到久違的偶像，粉絲們都難掩興奮之情。

關詠荷年輕時氣質出眾。（網上圖片）

關詠荷真實狀態令網民驚歎



關詠荷見到粉絲多年來對自己依然如此熱情，多次感動得眼泛淚光，更與大家約定十年後再相聚。關詠荷在見面會期間與不少粉絲擁抱，近距離互動，可見她非常珍惜及寵愛這班粉絲。

不少網民看到關詠荷的最新狀態後，讚歎她保養得宜又美麗：「狀態太好了」、「娥姐還是那麼美，跟我印象裏的一模一樣，溫柔端莊又有親和力」、「連魚尾紋都美的女人真少見，保養的太好了」、「61歲了，保養得真好！超美的！」、「好羨慕，荷姐好年輕，果然好的老公讓人青春」、「她是真的很有觀眾緣，年齡大了也好美，是那種很自然讓人看的很舒服的美」、「好有氣質，真是好靚」。可見關詠荷即使淡出幕前多年，依然深受觀眾喜愛。

關詠荷笑容燦爛，依然明艷動人。（小紅書）

關詠荷婚後專心照顧家庭

2003年關詠荷與張家輝結婚後淡出幕前，專心相夫教女，2013年曾復出拍攝劇集《情逆三世緣》，她在劇中一人分飾三角，演技大獲好評，其後再度淡出幕前。去年4月關詠荷復出拍攝護髮用品廣告﹐久未露面的她美貌依然，驚喜現身更引網民關注！

2003年關詠荷與張家輝結婚後淡出幕前。（網上圖片）

關詠荷靠簡單「4招」凍齡養生



過去關詠荷曾透露過自己非常注重「暖宮」，因為她認為「宮寒」是衰老的主因，所以經常食用補氣暖宮食物，如核桃、番茄、洋葱、棗類、花生、阿膠、羊肉等，以保持氣血暢通、排解體內寒氣。除此之外，關詠荷又指自己習慣飲暖飲，如早上喝1杯薑茶、暖牛奶，或用棗類、桂圓等焗水飲。護膚方面，關詠荷指自己一向用全天然有機產品，減少皮膚受刺激、敏感機會。另外，她亦建議女生不要經常化妝，即使化了妝，亦要徹底卸妝。

《陀槍師姐》為關詠荷的經典作。

90年代關詠荷被譽為TVB一姐，《美味天王》是她其中一套經典劇作。

去年4月關詠荷復出拍攝護髮用品廣告，久未露面的她美貌依然。（影片截圖）