世界糖尿病日丨糖尿病初期有甚麼症狀？飯後想睡、體力變差「有跡可循」？5招逆轉糖尿病！
食得有營
糖尿病
壓力

世界糖尿病日丨糖尿病初期有甚麼症狀？飯後想睡、體力變差「有跡可循」？5招逆轉糖尿病！

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

　　現代人生活壓力大、飲食不均衡，血糖問題越來越普遍。根據醫院管理局的資料，全球約有超過4.2億人患有糖尿病，預計至2040年，患病人數將會增至6.4億。目前，本港約有70萬名糖尿病患者，即每十名港人便有一人患糖尿病，而65 歲或以上人士的發病率高達 20%，近年更開始出現年輕化趨勢。

 

　　世界衛生組織和國際糖尿病聯盟將每年的11月14日訂為「世界糖尿病日」 （World Diabetes Day），旨在喚起全球對於糖尿病的關注，並鼓勵大眾採取行動來預防和管理。

 

糖尿病是甚麼？

 

世界糖尿病日丨糖尿病初期有甚麼症狀？飯後想睡、體力變差「有跡可循」？5招逆轉糖尿病！

 

　　糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。當我們進食碳水化合物 （例如糖分、澱粉質等） 時，經消化後會轉化成葡萄糖，由小腸吸收進入血液循環系統，成為血糖。胰臟會分泌胰島素，協助血糖進入細胞以供運用。

 

　　當身體胰島素分泌不足或人體無法正常利用所產生的胰島素時，血糖便會上升。血糖過高可引致脂肪及蛋白質代謝紊亂，長遠而言，更會引致多個身體系統及器官受到破壞，包括：心血管、視網膜、神經及腎臟等。

 

　　而糖尿病並不只一種，最常見的種類包括：一型糖尿病 ，二型糖尿病以及妊娠糖尿病。

 

　　●    一型糖尿病：

　　又稱幼年型或胰島素依賴型。因身體免疫失調摧毀了分泌胰島素之胰島細胞所致，發病後需終身注射胰島素治療。

 

　　●    二型糖尿病：

　　俗稱成年型或非胰島素依賴型糖尿病。原因與遺傳、不良飲食習慣、體形肥胖或缺乏運動有關。

 

　　●   妊娠糖尿病：

　　是懷孕期間出現的糖尿病，在懷孕約5、6個月時，孕婦體重上升，對胰島素需求增加，但胰臟卻沒有足夠分泌，令血液有過多糖分累積，導致血糖上升。

 

原來飯後想睡、體力變差已「有跡可循」！糖尿病與粒線體有關？ 

 

　　有研究文章指出，糖尿病的出現從細胞能量失去活力開始，當粒線體功能失調、活性氧暴增，血糖代謝異常，就會形成惡性循環，身體就會開始出現容易疲憊、腹脹、情緒煩躁的症狀，這正是患上糖尿病的警號。

 

　　糖尿病初期的症狀往往不明顯，如出現以下訊號需要特別注意：

 

　　●    飯後想睡、腦霧、思緒不清

　　●    體力下降、運動後恢復慢、肌肉流失快

　　●    容易便秘、腹脹、排便氣味改變

　　●    傷口癒合變慢、皮膚乾癢、免疫力下降

　　●    視力模糊或夜間視力差

　　●    情緒波動大、易焦慮或抑鬱

 

5招逆轉糖尿病

 

　　若在患糖尿病前期時沒有進行預防措施，會有70%的機率將來發展成第二型糖尿病。所以，若發現自己處於糖尿病前期，應立即開始調整生活習慣，例如養成健康的飲食習慣，多做運動並且管理體重，仍有機會逆轉，減低第二型糖尿病的發生機率。

 

1.    減重
 

世界糖尿病日丨糖尿病初期有甚麼症狀？飯後想睡、體力變差「有跡可循」？5招逆轉糖尿病！

 

　　根據研究，針對糖尿病前期的人群，減少5-7%的體重可以有效地降低發展成第二型糖尿病的風險。

 

2.    規律運動
 

世界糖尿病日丨糖尿病初期有甚麼症狀？飯後想睡、體力變差「有跡可循」？5招逆轉糖尿病！

 

　　每週至少運動150分鐘或以上，每隔兩天做運動，避免久坐超過30分鐘。

 

3.    調整飲食
 

世界糖尿病日丨糖尿病初期有甚麼症狀？飯後想睡、體力變差「有跡可循」？5招逆轉糖尿病！

 

　　選擇低升糖指數 （GI）食物，如全穀物、蔬菜和瘦肉，並限制攝入精製糖和飽和脂肪。平日可以選擇天然甜味劑，如羅漢果甜味劑，來替代精製糖。

 

4.    挑選合適的營養補充品

 

世界糖尿病日丨糖尿病初期有甚麼症狀？飯後想睡、體力變差「有跡可循」？5招逆轉糖尿病！

 

　　●    苦蕎麥，被譽為「五穀之王」，能有效降低血糖和血清膽固醇，改善葡萄糖耐受量。因苦蕎麥內含類黃酮中的蘆丁有助軟化血管，提升胰臟機能。

　　●    山楂，含類黃酮化合物，可充分用於人體的肝臟及腸胃，並且在身體器官內壁形成保護層，有效阻斷糖類物質的吸收。留意山楂是高糖水果，糖分遠高於西瓜，高糖人士應避免直接進食山楂。

　　●    蘋果果膠，在腸胃中可以幫助減慢膽固醇及碳水化合物的吸收，不但可以減肥，還可能有助穩定血糖及膽固醇。

 

5.    優質睡眠
 

世界糖尿病日丨糖尿病初期有甚麼症狀？飯後想睡、體力變差「有跡可循」？5招逆轉糖尿病！

 

　　優良的睡眠質素有助於控制血糖，而睡眠不足會影響身體的荷爾蒙分泌，導致血糖上升及增加細胞對胰島素的抗阻，從而增加糖尿病的風險，糖尿病人士出現併發症的機會亦會大增。

 

保持健康生活模式 預防糖尿病

 

　　所有疾病都是預防勝於治療，糖尿病也不例外。不論是否高危人士，都應奉行健康生活模式，維持理想體重、規律運動、攝取適當營養、保持良好睡眠習慣，持之以恆，定能有效控制血糖，遠離糖尿病威脅！

 

Tags:#飲食不均衡#血糖#胰島素#糖分#澱粉質#娠糖尿#肥胖#遺傳#孕婦#粒線體#便秘#抑鬱#升糖指數#苦蕎麥#山楂#蘋果果膠#膽固醇
