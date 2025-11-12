立冬養生湯水推薦｜雪梨淮山栗子雞湯補腎健脾，冬天早睡晚起養陽氣

「立冬了，表示正式步入冬天。大自然的能量和水份往下收的趨勢更為明顯。」我說。

「我還在穿短袖衣服呢！」Grace說。

「雖然天氣還未算很冷，早晚較為清涼。留意一下，很多人一到立冬，手腳冰冷更重。」我說。

「說來也是。」Grace說。

「冬天相對應的臟為腎，所以在冬天，養生重在溫煦腎陽，好好收藏陽氣。」我說。

「究竟如何做？」Grace問。

「我們從開節流方面著手。首先是節流，減少消耗。冬天天氣寒冷，我們要注意保暖，不讓寒邪消耗陽氣。這裏要解釋一下，穿衣要穿得暖。因為穿不夠，身體就會調動內在的陽氣往外，造成消耗。久而久之，造成陽氣不足。

另一方面，就是要開源。我們可以從生活習慣方面著手。既然要收藏陽氣，必然聯想到睡覺。某些動物如蛇和烏龜等，會冬眠，為了在冬季食物短缺且氣溫降低時，降低代謝率、體溫和呼吸來節省能量以度過寒冬。我們人類不用冬眠，但睡眠時間會相對夏日長，而且較易感到睏。睡覺本就是一種很好的收藏的狀態，我們稱為陽入於陰，即陽氣在夜晚順利進入陰分，人就進入睡眠。

古人有個生活智慧，日出而作，日入而息。我們睡覺就是收藏能量，工作讀書就是釋放能量。冬天日照時間短，太陽早了下山，晚了出來。我們也應順應自然，早點上床就寢，相對夏天，可以晚一點起床。這裏所謂晚一點，不是日上三竿才起床，指的是日出就要醒來了。這就是天人相應。都巿人工作忙碌，很晚才睡。不用上班時白天睡覺，又很晚才起床，這個顛倒，日子久了，就發現傷身。

除了睡得夠，中國人又十分著重飲食，民以食為天。這時可以吃補腎的食物如栗子和淮山。栗子能補腎，有養胃健脾、補腎壯腰的功效。淮山有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。

雖然入冬，天氣還未太寒涼，乾燥倒十分明顯。這時可以吃雪梨，有清熱生津和潤燥的功效。這些材料加在一起，一方面扶持陽氣，溫通氣血，一方面因應天氣，稍為滋潤，是初冬的保健湯水。」我說。

「謝謝你。今晚就開始早點上床睡覺。」Grace笑說。

雪梨淮山栗子雞湯

材料（4人分量）︰

雪梨1個、淮山1兩、栗子10粒、紅蘿蔔1條、蜜棗2粒、生薑2片、雞肉半斤

製作方法︰

1. 雞肉汆水。

2. 雪梨及紅蘿蔔去皮切塊。

3. 所有材料加水1.5公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

4. 最後加少許天然鹽。