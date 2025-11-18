腦退化有得醫？醫生：新藥可延緩病情 附免費線上測試（AD8）

隨着人口老化，認知障礙症（俗稱腦退化）成為香港以至全球的重大健康挑戰。根據數據，香港70歲以上人士約有17%患有認知障礙症，而80歲以上比例更高達20至30%。醫管局資料指出，自2018年起，接受治療的患者持續上升，其中65歲或以下的年輕患者亦明顯增加。仁安醫院腦神經科顧問醫生袁孟豪指出，及早識別與精準治療， 是延緩病情惡化的關鍵。仁安醫院最近推出AD8網上測試，僅需3分鐘即可初步評估認知能力，建議市民由50歲起定期進行，有助高風險人士及早診斷，把握治療黃金期。

仁安醫院腦神經科顧問醫生袁孟豪醫生

認知障礙症成因與類型 七成患者屬阿茲海默症

認知障礙症（又稱腦退化症，或老人癡呆）是一種因大腦神經細胞病變，導致腦部功能逐漸衰退的疾病。袁醫生指出：「認知障礙症有不同類型，最常見的類型是阿茲海默症（約佔七成），其特點是大腦皮層中類澱粉樣蛋白（Beta-amyloid）和tau蛋白異常積聚，導致神經元損壞及腦萎縮，影響記憶力和決策能力。另一常見類型為『血管性認知障礙』，與腦血管反覆堵塞有關，常見於高血壓、糖尿病和高膽固醇患者，並有可能伴隨中風徵狀如手腳協調問題。而路易體失智症（Dementia with Lewy Bodies）及額顳葉退化症（Frontotemporal Dementia）屬較為少見類型，病因不明，但相信亦與類澱粉樣蛋白異常積聚有關。」除了年齡和家族史，不良生活習慣如三高和吸煙等也是已知的風險因素。

如類澱粉樣蛋白（Beta-amyloid）於負責執行力、記憶力的大腦皮層額顳葉位置積聚過多，會造成腦萎縮的情況，從而影響認知能力。

三階段病徵 影響日常生活成識別關鍵

一般認知障礙症分有早期、中期和晚期三個階段。早期病徵較隱匿，患者常出現短期記憶下降，例如忘記事情或常遺失物品，會造成一些日常生活的麻煩但仍可維持。中期會出現明顯的記憶與判斷力下降；晚期則影響社交、語言與生活能力。「例如一些長期賭馬的患者，可能突然看不懂馬經；再嚴重者更有可能出現幻覺、妄想或譫妄等精神徵狀。」袁醫生強調，若發現長者經常迷路、遺忘重要物品（例如身份證）或日常生活受干擾，是早期「警號」，應盡快求醫。

新一代藥物 顯著提升療效

病向淺中醫，目前雖未有藥物能根治認知障礙症，但早期干預可減慢惡化速度。「新一代抗類澱粉樣蛋白藥物（Anti-Amyloid）已被證實可移除早期阿茲海默症或輕度認知障礙（Mild Cognitive Impairment，MCI）患者腦內的異常，從而改善認知功能，一般療程為18個月。而中期及晚期則依賴傳統藥物紓緩病情，但效果有限。故此及早發現及診斷，把握治療黃金期，可顯著提升療效，延緩患者獨立生活的能力。」袁醫生提醒，Anti-Amyloid只適用於早期阿茲海默症或輕度認知障礙，故愈早治療愈有效，籲大家要正視病患。

免費 AD8 網上篩查：8條問題簡易自測

「無記性」或是都市人的通病，但如何初步評估是否有可能患上認知障礙症？仁安醫院最近推出一個免費的AD8網上篩查測試，3分鐘即可作出簡易初步評估。「這是個高敏感性的國際性篩查工具，僅8條問題評估記憶和認知能力。得分0-1分屬正常，2分或以上為高風險信號，需進一步檢查，作出適當的部署。」袁醫生表示測試適合任何年齡人士使用，有助提升香港市民對於認知障礙症的認識，是教育和預防的第一步。對於長者或有記憶問題的人士更有助識別早期病徵，盡早延緩類澱粉樣蛋白異常積聚而令病情急速惡化。

免費AD8網上篩查測試僅8條問題，即可簡易初步評估患上認知障礙症的機率。

詳細診斷流程與先進技術

完成8條篩查問題，AD8得分2分或以上的「高風險」人士，袁醫生建議可諮詢老人科或腦神經科進行全面評估。醫生會先作病歷查詢及身體檢查，以排除中風、情緒病等其他疾病的可能。「詳細診斷包括有得到國際認可的蒙特利爾認知評估（MoCA），或簡易記憶篩查（MMSE）。若懷疑屬阿茲海默症，則會安排進一步檢查如p-tau 217血液生物標記檢測及正電子同位數掃描（Amyloid PET Scan），以確認tau蛋白或澱粉樣蛋白的積聚程度，準確地判斷患者的認知障礙症類型和嚴重性。」若需藥物治療， 醫生會還會建議進行APOE4基因測試，以了解患者是否具有高風險的家族遺傳性，有助醫療團隊準確判斷日後治療方案。

先進技術進一步診斷認知障礙症及類型，把握治療黃金期延緩腦退化徵狀。

健康生活有助預防 籲高風險者盡快診斷

除了家族遺傳，暫時已知的認知障礙症成因為不良生活習慣如三高和吸煙等，雖然無確切預防方法，但健康生活方式可降低風險。「50歲以上或有家族病史者可採取地中海飲食（Mediterranean diet），以及控制三高、避免油炸食品，亦可多參與有助刺激腦部運作的活動如閱讀或puzzles。」日本亦有研究顯示，銀杏當中的養分對或有助改善腦退化，但效果有限，預防成效仍待驗證。

認知障礙症對患者與家庭而言都是挑戰，早期診斷是延緩惡化的關鍵。仁安醫院的AD8網上篩查為公眾提供便捷入門，袁醫生呼籲得分2分者及早行動，結合先進診斷，把握治療黃金期。

袁醫生對未來改善及治療認知障礙症的前景感到樂觀。

仁安醫院認知障礙症風險網上篩查（AD8）：https://bit.ly/47ccxt3

瀏覽認知障礙症資訊：https://bit.ly/43FkBAb