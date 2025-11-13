名人健康 │ 49歲趙薇傳患胃癌離世，罕有現身發文闢謠藏深意

現年49歲的內地女星趙薇，憑在《還珠格格》中飾演「小燕子」一角而走紅，但自2021年被列為「劣跡藝人」後遭到封殺，連其多年來演出的作品都被相繼下架，便鮮有公開露面。但今年網上卻突然傳出她患胃癌離世的消息，後經證實，原來是一位同名製作人。近日，趙薇罕有更新社交平台，曝光近況，以行動擊破傳聞。

趙薇近況罕曝光

趙薇11月8日凌晨在IG發文，上傳多張風景照及一張未戴口罩的照片，背景疑似在有「天空之鏡」之稱的茶卡鹽湖拍攝。趙薇氣色紅潤，看起來精神飽滿，臉龐圓潤看起來發福不少。她在帖文中寫道：「當你走在旅途中時，事實上也同時就在終點」，似暗藏深意。

有不少網民看到照片後，都忍不住留言表示掛念趙薇：「薇姐，我們好想你！」、「觀眾還在等你」、「在看《還珠格格》，不知道看了多少遍」、「太有哲理了」。

趙薇近年鮮少公開露面。（微博）

趙薇隱居後不時旅遊



2021年，內地廣電局大力整頓娛樂圈風氣，多次發布針對劣跡藝人的各種限制措施。當時網上曾流傳一份疑似官方公布的25人劣跡藝人名單，趙薇被歸類為「政治問題」並列於懲處名單首位。自遭封殺後，趙薇一度傳出前往法國酒莊低調生活，其多年來的影視作品也遭下架及除名。

早前，有網民在社交平台上傳兩張與趙薇聚餐的合照，相中可見趙薇留著一頭黑色短髮，以素顏狀態現身，身穿深色T恤及佩戴黑框眼鏡，看來似乎發福不少。而另一張合照中，趙薇左臂接近手腕處，有局部隆起一圓形物體，有部分網民推測可能是皮下脂肪瘤。

據悉，趙薇近年隱居北京，不時外出旅行，曾現身深圳、西藏、大理等地。她與新加坡籍商人黃有龍育有一女「小四月」黃新，自2020年傳出黃有龍被追討巨額債務後，一家轉趨低調。趙薇去年突然宣布已離婚多年，女兒目前跟隨趙薇生活。

趙薇氣色紅潤，臉龐圓潤，看起來精神飽滿。（IG@vicki_zhaowei）

早前，有網民在社交平台上傳兩張與趙薇聚餐的合照，趙薇似乎發福不少。（微博）

轉載自晴報