歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
名人健康 │ 49歲趙薇傳患胃癌離世，罕有現身發文闢謠藏深意
健康Tips

名人健康 │ 49歲趙薇傳患胃癌離世，罕有現身發文闢謠藏深意

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年49歲的內地女星趙薇，憑在《還珠格格》中飾演「小燕子」一角而走紅，但自2021年被列為「劣跡藝人」後遭到封殺，連其多年來演出的作品都被相繼下架，便鮮有公開露面。但今年網上卻突然傳出她患胃癌離世的消息，後經證實，原來是一位同名製作人。近日，趙薇罕有更新社交平台，曝光近況，以行動擊破傳聞。

 

趙薇近況罕曝光

 

　　趙薇11月8日凌晨在IG發文，上傳多張風景照及一張未戴口罩的照片，背景疑似在有「天空之鏡」之稱的茶卡鹽湖拍攝。趙薇氣色紅潤，看起來精神飽滿，臉龐圓潤看起來發福不少。她在帖文中寫道：「當你走在旅途中時，事實上也同時就在終點」，似暗藏深意。

 

　　有不少網民看到照片後，都忍不住留言表示掛念趙薇：「薇姐，我們好想你！」、「觀眾還在等你」、「在看《還珠格格》，不知道看了多少遍」、「太有哲理了」。

 

明星近況｜49歲趙薇被傳患胃癌離世現身闢謠近況罕曝光 帖文一句話似暗藏玄機

趙薇近年鮮少公開露面。（微博）

 

趙薇隱居後不時旅遊
 

 

　　2021年，內地廣電局大力整頓娛樂圈風氣，多次發布針對劣跡藝人的各種限制措施。當時網上曾流傳一份疑似官方公布的25人劣跡藝人名單，趙薇被歸類為「政治問題」並列於懲處名單首位。自遭封殺後，趙薇一度傳出前往法國酒莊低調生活，其多年來的影視作品也遭下架及除名。

 

　　早前，有網民在社交平台上傳兩張與趙薇聚餐的合照，相中可見趙薇留著一頭黑色短髮，以素顏狀態現身，身穿深色T恤及佩戴黑框眼鏡，看來似乎發福不少。而另一張合照中，趙薇左臂接近手腕處，有局部隆起一圓形物體，有部分網民推測可能是皮下脂肪瘤。

 

　　據悉，趙薇近年隱居北京，不時外出旅行，曾現身深圳、西藏、大理等地。她與新加坡籍商人黃有龍育有一女「小四月」黃新，自2020年傳出黃有龍被追討巨額債務後，一家轉趨低調。趙薇去年突然宣布已離婚多年，女兒目前跟隨趙薇生活。

 

明星近況｜49歲趙薇被傳患胃癌離世現身闢謠近況罕曝光 帖文一句話似暗藏玄機

趙薇氣色紅潤，臉龐圓潤，看起來精神飽滿。（IG@vicki_zhaowei）

明星近況｜49歲趙薇被傳患胃癌離世現身闢謠近況罕曝光 帖文一句話似暗藏玄機

早前，有網民在社交平台上傳兩張與趙薇聚餐的合照，趙薇似乎發福不少。（微博）

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#趙薇#胃癌#脂肪瘤#網絡熱話#演員
Add a comment ...Add a comment ...
明星健康｜洪卓立自爆聲音永久性勞損，長期依賴安眠藥影響神志不清
更多健康解「迷」文章
明星健康｜洪卓立自爆聲音永久性勞損，長期依賴安眠藥影響神志不清
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處