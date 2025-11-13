歡迎回來

藥物安全 │ 36歲男感冒亂食藥誘發喉嚨真菌感染，醫生警告：濫用藥物後果嚴重
健康Tips

藥物安全 │ 36歲男感冒亂食藥誘發喉嚨真菌感染，醫生警告：濫用藥物後果嚴重

健康解「迷」
健康解「迷」

　　生病亂食藥可能會弄巧反拙，內地一名36歲男子因為初起感冒自行買藥食，未料愈食愈嚴重，最終竟導致喉嚨真菌感染。有醫生指出，這種藥千萬不能夠亂食，皆因坊間很多人對它存有誤解，以為它是「萬能藥」。事實上，亂食藥可能會誘發更嚴重的細菌感染，尤其是2類人更需要慎用。

 

感冒亂食抗生素　導致喉嚨真菌感染

 

　　據內媒報道，中國浙江省寧波市一名36歲張先生從事銷售工作的張先生因經常捱夜、出差，生活作息極不規律。近日他初起感冒，因喉嚨痛自行服用抗生素，不料病情反而惡化，最終到醫院求醫。

 

　　經北侖區第二人民醫院耳鼻喉科主任鄔忠偉醫生檢查後，發現其咽喉後壁長滿白色斑點，宛如覆蓋一層「雪花」，確診為真菌性咽喉炎，感染元兇為白色念珠菌。鄔忠偉指出，男子自行購買阿奇黴素等抗生素服用，就抗生素而言，雖能殺死致病細菌，但同時也會破壞口腔內正常菌群平衡，讓真菌乘虛而入。惟男子長期處於高壓狀態導致免疫力下降，加上不當使用抗生素，成為引發真菌感染的主要因素。醫生立即要求他停止服用抗生素，改用抗真菌藥物治療。隨後男子的喉嚨痛明顯緩解，白色斑點也逐漸消退。

 

濫用抗生素比例驚人 2類人風險更高

 

　　鄔忠偉提出警告，許多真菌性咽喉炎患者在求醫前都有自行服用抗生素的習慣，其中約8成有亂用藥史。更嚴重的是，曾有糖尿病患者誤將咽痛當作「上火」處理，結果引發更嚴重的真菌性肺炎。他警告，抗生素絕非萬能藥物，僅對細菌感染有效，對病毒、真菌或過敏性炎症完全無效。統計顯示，約70%的急性咽痛其實源自病毒感染。尤其是免疫力低人士及糖尿病患者更應避免濫用抗生素，導致病情惡化，引發更嚴重的併發症。

 

服用抗生素4大要點

 

　　本港家庭醫生林永和再三提醒大眾，患流感亂食抗生素不但對紓緩病情無效，甚至會「殺錯」體內好菌，大大削減自身免疫力。

 

服用抗生4大要點

 

對治療傷風感冒無效

● 抗生素只能夠用於細菌感染的疾病

● 一般傷風感冒或流感患者

● 服用抗生素並不會有幫助病情之用

 

亂食會降低免疫力

● 「殺錯」體內好菌

● 誘發其他細菌感染

● 如念珠菌、陰道炎、尿道炎等

 

抗藥性細菌問題

● 全球正面臨抗藥性細菌問題

● 有可能會造成「有病無藥醫治」的嚴酸局面

 

不可以自行停藥

● 突然停藥有可能會導致1-2%細菌殘留

● 抵抗力再下降時，殘留的細菌將有機可乘

● 甚至可以以幾何級數在體內繁殖

 

資料來源：家庭醫生 林永和

 

Tags:#健康問題#喉嚨痛#念珠菌#健康養生#感冒#真菌感染#藥物安全
