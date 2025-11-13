歡迎回來

名人健康 │ 61歲泰國通胡慧冲再爆健康危機，曾通波仔，現1部位劇痛憂癱瘓
健康Tips

名人健康 │ 61歲泰國通胡慧冲再爆健康危機，曾通波仔，現1部位劇痛憂癱瘓

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年61歲的胡慧冲是多次主持泰國旅遊節目，兼長年旅居當地的「泰國通」。2023年他因心臟出現問題，需於泰國私人醫院進行「通波仔」手術。近日他在社交平台上傳影片，驚爆健康再出現問題，身體1部位突劇痛，更一度擔憂會癱瘓！

 

身體1部位劇痛 曾擔憂癱瘓

 

　　胡慧冲近日在YouTube頻道上傳影片，分享近日在酒店內經歷一場劇痛的過程。他憶述，11月8日晚在酒店時，腰部尾龍骨下方、接近臀部上方的位置，突然傳來一陣如刺針般的劇痛，令他懷疑是坐骨神經痛發作。

 

　　胡慧冲形容，起初疼痛尚可忍受，因為工作原因，他吃了止痛藥之後便沒再理會。但其後情況加劇，痛感更蔓延至腿部肌肉，令他徹夜難眠。他坦言，這次突如其來的劇痛讓他聯想到最壞的結果就是癱瘓，內心更因此極度惶恐，深怕自己會「行唔到」，焦慮地想到：「我好多嘢未做喎！」

 

　　翌日早上，劇痛的情況更加嚴重，胡慧冲即前往醫院求醫。經醫生診斷後，確認其痛症並非坐骨神經問題。醫生詢問他是否曾頻繁進出溫差大的場所，並伴有感冒徵狀。經醫生判斷後，懷疑他可能是感冒細菌入侵骨骼，加上他過度勞累及步行，導致肌肉嚴重磨損，最終引發炎症。

 

呼籲粉絲珍惜健康、及時行樂

 

　　胡慧冲坦言，自己尚有多個計劃和夢想未實現，若因此行動受阻，必將抱憾終生。經歷了這次的病痛折磨，在影片中他表示感觸良多，還呼籲大家要珍惜健康，及時行樂。他也提到，在最徬徨無助的時候，幸得朋友的關心和建議，並及時服藥紓緩了痛楚。

 

　　目前，胡慧冲的腰痛情況已有所好轉，但回想起來他仍心有餘悸。他希望藉由這次的親身經歷，提醒大家關注身體發出的警號，並祝願自己和所有粉絲身體健康。

 

名人健康丨花$5.5萬通波仔自揭心臟擴大　TVB名主持驚爆1部位劇痛憂癱瘓：我好多嘢未做！

現年61歲的胡慧冲是多次主持泰國旅遊節目，兼長年旅居當地的「泰國通」。（IG@thailand_roger）

 

曾心臟出問題花$5.5萬通波仔

 

　　這並非胡慧冲首次傳出健康問題，2023年，他身體檢查而發現血管阻塞的問題，於泰國的私人醫院進行「冠狀動脈介入治療術」（俗稱「通波仔」）手術，並在社交平台上載影片及分享當地私家醫院的服務感想及埋單收費。

 

　　就算患病期間他不忘工作，片中他已經可以落床，先為大家介紹病房環境，內附一個私人浴室。胡慧沖指，病房格局其實與酒店十分相近，而醫院的姑娘和藹可親，醫生在整個住院過程都十分細心及負責。在片尾時，他更揭露是次通一條血管的「通波仔」埋單費用，遠較他想像中便宜，總計約246,565泰銖，即約55,371港元。

 

　　在2025年6月，他又因心臟不適入院檢查，幸好報告顯示並無大礙，僅為心臟輕微擴大，心跳及血壓方面都沒有大問題。而這次的腰痛事件，無疑是再度為他的健康狀況敲響警鐘。

 

名人健康丨花$5.5萬通波仔自揭心臟擴大　TVB名主持驚爆1部位劇痛憂癱瘓：我好多嘢未做！

胡慧冲發現心臟疑有問題，需要入院做心電圖檢查。（IG@thailand_roger）

 

心肌梗塞徵兆

 

　　上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌曾表示，可致命的心肌梗塞並非總是突如其來，往往有跡可循。雷著斌提醒舉例以下幾個心梗發作前可能出現的關鍵徵兆，注意防範，一旦出現應立即求醫。

 

6大心臟衰竭警號

 

　　台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東曾於健康資訊網站《今健康》中，分享6大心臟衰竭警號：

 

  • 睡覺容易氣喘：正如上述所指，睡覺時容易感到胸悶、呼吸困難和氣喘，需要坐起來讓呼吸恢復暢順。
  • 日間呼吸不順暢：除了睡覺時間，日間即使沒有進行任何劇烈運動或體力勞動都會覺得有點氣喘。
  • 體力衰退：日常生活中也會感覺到體力大不如前，容易感到疲勞。
  • 下肢水腫：心臟衰竭會影響血液循環，故此水分輸送也會受影響，讓水分容易聚集在下肢、小腿位置，從而形成水腫。如果大家穿襪後發現小腿內側有明顯勒痕、久未退去，甚至用手按壓後需待一段時間才反彈回來，這意味著下肢彈性減少，出現「凹陷性水腫」。
  • 尿液改變：由於代謝變差，故尿液量可能會變少、顏色變深。
  • 體重增加：由於水分堆積，從而讓體重明顯上升。

 

心臟病有面相睇

 

　　除此之外，台灣心臟內科醫生張哲明在《新光醫院醫訊》發文，表示古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，心臟病其實可從「面相變化」中觀察出端倪，並列出9大外貌變化，一旦出現，有可能就是心臟病變的警號：

 

面部水腫

皮膚變色

眼瞼有黃斑瘤

眼睛出現「老年環」

前額皺紋（抬頭紋）

鼻樑橫紋（山根橫紋）

耳垂皺褶（冠心溝）

舌苔發黃

嘴唇發紫

資料來源：台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任

 

Tags:#健康#名人#胡慧冲#手術#心臟病#腰痛#醫療費用#冠狀動脈介入治療術#及時行樂#心臟衰竭#症狀#預防
