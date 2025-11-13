名人保養 │ 56歲前TVB小生盧慶輝羅湖街頭賣唱，近況曝光髮量激增網民驚歎保養得宜

現年56歲的前TVB小生盧慶輝，在90年代憑處境劇《真情》「唐立生」一角成功入屋，到2010年轉往內地發展。日前盧慶輝被發現在深圳羅湖天河城演唱，雖然現場觀眾不多，氣氛有點冷淡，但他仍落力獻唱。事件引來網民討論，不少人驚訝他保養得宜，更離奇撞樣視帝譚俊彥。

淪落羅湖街頭賣唱

盧慶輝近日在深圳羅湖天河城演唱被不少網民野生捕獲，並拍下影片分享小紅書。從影片中可見，盧慶輝身穿藍色花紋恤衫，在台上落力獻唱張國榮金曲《今生今世》。

其中他激增的髮量更成為焦點，時尚七三分界的髮型，凍齡外貌及高䠷身型，狀態大勇，有不少網民直指他現時「撞樣」視帝譚俊彥：「就這樣一看以為是譚視帝，後面看仔細了再結合評論區，應該是伯邑考（角色名字）那個演員」、「立生個樣咁多年仲係咁後生，唔講都唔知係佢」。

現場人氣冷清，觀眾不多，但盧慶輝仍全程落力演出，毫無欺場，他不但走近觀眾互動，更主動遞上咪高峰給前排的粉絲，讓他們一起合唱，大曬親民作風。如此和藹的表現，隨即贏盡網民歡心，大讚他「親和力很好，也有互動」。

現年56歲的前TVB小生盧慶輝在2010年轉往內地發展。（小紅書）

盧慶輝近日狂深圳羅湖天河城演唱被不少網民野生捕獲。（影片截圖）

轉戰商界曾被騙8位數字身家

事實上，擁有官仔骨骨外形的盧慶輝，當年投身圈中後，很快便憑《真情》唐立生一角彈起，惟後來因為受負面新聞影響，他於在2001年突然息影幕前。據了解，其後轉戰內地商界的他，發展也不錯，有傳家身早已過億。

擁有官仔骨骨外形的盧慶輝當年憑《真情》唐立生一角彈起。（影片截圖）

盧慶輝近年雖偶有復出幕前，但卻未有放棄其商界工作。他早年便曾進駐小紅書分享自己「工作日常」，片中他所在的廠房非常大，而且兼備生產線及研發室，可見他的生意規模十分大。他於片中亦透露廠房研發的家電，如風扇、照明設備、流動冷氣，會出口至歐美。

不過，早前盧慶輝在小紅書上載了一段短片，稱在2005年被最信任的拍檔騙去8位數字，但他未有想過在那一時間選擇重新來：「因為係有過往嘅經歷，先會成就今天嘅我」。

盧慶輝早年便曾進駐小紅書分享自己「工作日常」，片中他所在的廠房非常大，而且兼備生產線及研發室，可見他的生意規模十分大。

情史豐富 太太背景猛料

另外，他於圈中亦曾有不少緋聞女友，如與《真情》拍檔「阿靜」彭子晴傳出「戲假情真」，又與梅艷芳、陳德容傳出緋聞。而張慧儀則是他唯一公開承認的圈中女友，二人因為拍攝《真情》而撻着，但二人拍拖不足一年便分手收場。

至於盧慶輝的太太劉美清背景亦不容小看，不但為中國電子商會電子商務專業委員會副理事長、更是中國電子商會網路直播與短視頻專業委員會副理事長、鉑麗格珠寶品牌創辦人、天臣控股執行董事兼影視投資人。

盧慶輝曾分享兩人相識經過：「我第一次見到我太太是在2009年的香港遊輪上，當時太太的公司在遊輪上主辦一場活動，我是受邀嘉賓。我們兩個在那場活動同時給一位獲獎選手頒獎。」

盧慶輝與兒子。