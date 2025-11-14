「窮男人論」掀熱議，內地女列12大窮酸特徵，網民崩潰全中惹熱議

原來窮酸有樣睇？一名内地女提出窮男人的12大特徵，從性格、外貌及工作上的表現，來觀察一個男人是富有還是貧窮，内容更引來一眾港男熱議，不少人對照特徵後崩潰大喊：「全中」。

窮男12大特徵

一名内地女在連登討論區發帖，開首即表明自己也是窮人，所以在「識別同類」上特別容易，加上作為女性也感知到一些「心得」，於是在主觀上分析出窮男的12大特徵。

性格方面：

1.說話做事，沒那麼自信

喜歡附和他人，經常會發出沒甚麼意義又有點尷尬的笑聲。

2.有小聰明，但又膽小

小聰明無法從根源上解決問題，處事繞來繞去，又不敢直接找關鍵人物正面溝通或乾脆直接幹，導致問題遲遲無法解決。

3.意見不容易被尊重

不習慣或不知道如何合理的發號施令。做決策，全憑感覺，經常被下屬公開質疑。

4.經常冷場

社交場合參與的應該不多，會說一些突發奇想，又有點不合時宜的話，直接搞到對方不知道怎接話題，然後就冷場了。

5.說話無聊

因為很節儉，消費很控制，一般吃喝玩話題都插不上，很想參與，但往往也想不出很特別、很能帶動氣氛的主意和話題，說的話就稍微有點無聊。

6.虛榮

有點小虛榮，吹牛是有，但也不是那麼罪無可恕。

外形方面：

1.身材走樣

到了一定年齡，身材容易走樣，可能會因此出現病容。家庭不好，在飲食習慣上不合理，這種持續性的影響，大概會延續到壯年。在身材和健康上會有所體現，容易有一些慢性疾病。

2.缺乏健康管理

排除疾病因素，皮膚、牙齒的管理，大概率並不太理想。看起來沒那麼「油光水滑」，甚至並沒有「管理健康」的這個意識。

3.形象管理不恰當

在意外表，但又無法把個人衛生、著裝打扮、身體管理這些事處理得比較恰當。

工作方面：

1.熬資歷的多，一般是副職。若做正職，不敢得罪人，不敢去爭取利益，就是原罪，很難獲得擁護與尊敬。

2.思考問題的方式比較局限，人很勤快，但腦子很懶惰。

3.不敢轉工，漲薪全靠公司的加薪政策。又不敢跑去跟直屬領導談判，爭取自己的合理待遇。

帖文發出後引起大量網民熱議，認為說中了重點，大部分人更指自己「中晒，原來人哋一睇我就知我係窮人」、「愈睇愈覺得點解咁似我嘅」、「一路睇一路見到自己」。

更有網民補充其他窮人特徵：「其實在意點先係一個窮嘅人，咪就係一個窮人嘅心態，你有無見過一個有錢佬，會研究啲窮人點嘅樣？」、「成日覺得人哋扮有錢、特別留意有咩人窮過自己，呢兩樣都應該算」、「最窮嘅人應該係成日話其他人窮嘅人」。不過，亦有網民指出，以上的特徵很多都出現在内向的人身上，並非一定與貧窮有關。

轉載自晴報