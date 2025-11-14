名人保養｜前TVB靚仔小生陳鍵鋒近況曝光，患遺傳病淡出，泰國現身身形發福

現年47歲的陳鍵鋒（Sammul）曾是TVB力捧的「奧運六星」之一，與林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明及黎諾懿齊名，憑藉俊朗外型成為一線小生。在離巢後他轉戰内地發展，惟近年因腦血管遺傳病影響而淡出娛樂圈。近日有網民在泰國地鐵野生捕獲他，身形明顯發福走樣，但網民仍激讚：「胖了也是個帥胖子」。

陳鍵鋒貼地搭地鐵凸腩撳電話

有網民近日在小紅書分享照片，指日前在泰國地鐵上偶遇陳鍵鋒。從相中可見，與昔日花樣美少年的形象不同，一頭金髮非常搶眼，他身穿灰色T恤及藍色短褲，再孭着一個背囊，打扮十分隨性。而他的身形亦明顯發福，圓潤不少，挺著肚腩低頭專注撳電話，神情悠然自得。

陳鍵鋒雖然發伴，顏值難比巔峰時期，但相比之前被指面容浮腫的狀態，今回明顯回勇，精神飽滿，網民均力撐其顏值依然高企：「胖了還是帥哥」、「胖了也是個帥胖子，不得不服啊」、「還是很帥的，没有油膩大叔的感覺」、「發福了還是帥氣的中年爺叔」。

更有不少網民感嘆他當年顏值不輸林峯，如今不再拍劇，實在非常可惜：「以前覺得除了林峯，他是最帥的」、「心中的白月光」、「其實他還是很帥的，我覺得這樣也挺好的，退圈了，做自己，也不需要被任何人審判」。

曾是TVB力捧「奧運六星」之一



陳鍵鋒在1997年以部頭合約形式加入TVB，2003年在《衝上雲霄》飾演機師，與劇中吳卓羲，黃宗澤及馬國明被封為「S4」，另外更當過「奧運六星」，之後演出《學警》系列、《少年四大名捕》等劇集。

2010年，他有感並非TVB「親生仔」而遭投閒置散，故約滿後不再續約，其後轉戰內地發展，2011年，在古裝劇《美人心計》中飾演第一男主角劉恒而被觀眾熟悉，更被譽為「史上最帥皇帝」。

在2014年，他演出古裝劇《封神英雄榜》後，不但創下全國收視第一，也成為史上最年輕帥氣的姜子牙，自此在內地甚吃得開。他早在2018年拍攝的網絡電影《新包青天之冰魄》於今年2月在內地上架，據知他為角色而特別增磅。

另外入行多年的陳鍵鋒鮮有傳緋聞，不過當年拍攝劇集《學警狙擊》時，有報導指陳鍵鋒跟官恩娜為爭吳卓羲而不和，吳卓羲和陳鍵鋒曾齊齊接受電台節目訪問，期間被追問「斷背」緋聞時，陳鍵鋒敷衍答了：「是呀！」

之後問及是否公開性取向，陳鍵鋒認為媒體愛怎樣寫便怎樣寫，他稱欲加之罪何患無辭，加上並非首次發生，他直言對這些新聞會介意及不開心，因為他會受影響。

患腦遺傳病淡出幕前 曾萌生過自殺念頭

2019年，陳鍵鋒曾在教會上分享經歷，他指自己40歲生日時，到泰國做了一個詳細的身體檢查，發現自己腦部天生缺少了一條主要血管，回港後再找尋專科診症，確實他的症狀是遺傳病的一種。

陳鍵鋒確診腦血管問題後，一度想過要立下遺囑。考獲潛水教練執照的他，更試過在一次潛水時，萌生自殺念頭：

有次潛水時突然起了奇怪的念頭，想過我一直潛下去，可能永遠沒有人會找到自己。幸好這個念頭只是一飄而過，但我知道這是個危險的訊號。

近年專注學廚的陳鍵鋒早前於曼谷讀巴黎藍帶廚藝學校，以第一名的成績畢業，並公開表示有計劃開餐廳做老闆。

轉載自晴報