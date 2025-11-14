大腸癌｜18歲少年患大腸癌離世，愛吃1種夜市美食惹禍，專家推1水果解毒

大腸癌近年明顯有年輕化趨勢，台灣曾經有一名年僅18歲的少年患上大腸癌，患癌前他特別愛吃一種夜市美食，起碼每天都要吃一次。有毒物專家指出，這種燒烤食物在製作過程中易產生多種致癌物質，建議每月最多食用1至2次，但嘴饞想吃的時候，亦可以用這種吃法「解毒」。

高溫燒烤產生毒素 加工紅肉風險更高

台灣護理師譚敦慈在當地健康節目《醫點不誇張》中指出，燒烤食物在高溫烹調過程中，容易產生異環胺、多環芳香烴等有毒物質。尤其是香腸這類加工紅肉製品，長期攝取會大幅增加罹患大腸癌的風險。她舉例一個18歲男生，平日非常愛吃烤香腸，故每天放學都會吃1條，最終年紀輕輕確診大腸癌，之後病情急轉直下病逝。

烹煮香腸、牛扒前多做1步即可除毒

此外，譚敦慈亦曾在《醫點不誇張》節目上分享健康飲食貼士，指出加工肉品及紅肉已被世界衛生組織（WHO）列為2A級致癌物，但不少美食或餐點都會有這些肉品出現，如三文治、煎牛扒、烤肉等。有見及此，譚敦慈建議3招減少攝入致癌物，呼籲大家煮食前不妨多做一步「除毒」:

1. 配搭高維他命C的水果

世界衛生組織有研究指出，高維他命C的水果連同加工肉品食用可以減少亞硝胺的形成，減少身體累積過多致癌物。譚敦慈分享自己吃香腸這類燒烤或加工食物的「解毒」方法，她通常會配搭高維他命C的水果，例如番石榴，推薦「一口番石榴、一口香腸」的吃法，味道還不錯。

她解釋，香腸屬於高糖、高鈉食物，過量攝取會增加心血管負擔，而番石榴富含鉀離子，能幫助鈉代謝，維他命C則有助抑制致癌物形成。這種搭配方式既能享受美食，又能透過含鉀、高維他命C的水果達到酸鹼平衡與排毒效果。但她強調，燒烤或加工食物不宜多吃，每月最多吃1至2次解饞就好。

2. 紅肉先煮後煎

譚敦慈引述國外研究，指出7成熟或以上的牛扒致大腸癌的風險會比5成熟的低，故此建議牛扒可以先燙熟至5成熟，再放到鍋上煎，能夠降低致癌風險。煎牛扒時亦建議將油塗抹在肉上，而非倒油在鍋中，大大減少用油量。

3. 吃香腸或加工肉品先汆燙後加入蒜、葱炒熟

譚敦慈指出，食用加工肉品前，可以先汆燙後再烹煮，這樣會減少亞硝胺遇上高溫形成。烹煮時亦可以加入蒜或葱，能夠增加風味之餘，亦能夠去除亞硝胺。

乳酸配加工肉增加致癌物 相隔30分鐘至1小時食用最佳

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在《祝你健康》頻道上釐清坊間關於飲食的迷思，網傳乳酸飲品配三文治食用會致癌，她指出，過往的確有研究指出，臘肉、火腿、煙肉和香腸等紅色加工肉類含硝酸鹽，當加上亞硝酸鹽一同食用，恐防會滋生肉毒桿菌。故此，她建議不要同時食用，或會增加身體毒素。但這兩種食物只要相隔30分鐘至1小時後再食用，就能夠成為加工肉品的「解毒劑」，抑制亞硝胺（致癌物質）在體內形成。

大腸癌7大常見徵兆

謝文斌列出以下7種大腸癌常見徵兆，包括：

大便中有血或黏液

排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）

大便變細小

經常性腹瀉或便秘

體重減輕

貧血

裹急後重（排便排不乾淨）

大腸癌4大高危因素

肥胖

缺乏運動

吸煙

大腸直腸癌家族史

大腸癌自測方法

綜合外媒 《BuzzFeed》及《HuffPost》報道，耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini曾指出，大腸癌患者的腫瘤出現於結腸末端附近、或整個結腸內部，會令腸道變窄，導致糞便變細，因此他分享1種方法自測是否患上大腸癌：

1.健康糞便形狀

如香腸般的長條狀分為一次或分次排出

2.大腸癌患者糞便形狀

糞便粗細及大小偏幼細，如周鉛筆般

資料來源：耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini

以下為預防患上大腸癌的5大方法：

1.養成良好飲食習慣

2.控制體重

3.適量運動，不久坐

4.戒煙

5.定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系科專科醫宜劉育志