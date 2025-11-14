名人健康｜關寶慧曾被騙拍三級片致抑鬱，59歲憑意念走出低谷，1分鐘自測抑鬱症

59歲的關寶慧入行多年，90年代活躍於電視界，之後轉往電影圈發展，卻竟開始了10年的事業低潮期，期間更受人所騙，慘成三級片女星，一度因此患上抑鬱症。慶幸後來，她憑意志走出低谷，更於2019年成為《第28屆香港舞台劇獎》最佳女主角獎得主。久未於幕前的關寶慧近日更於熱播的《新聞女王2》中，飾演芬姐一角，劇中表現亦相當搶鏡，令人驚喜。

初入TVB備受力捧

出身於香港演藝學院、關寶慧於90年代加入TVB，初入公司即備受力捧，曾參與多套經典電視劇演出，包括《大頭綠衣鬥殭屍》、《我愛玫瑰園》、《小李飛刀》、《碧血劍》、《新上海灘》、《迷離檔案》、《緣來沒法擋》及《射鵰英雄傳》等。

關寶慧曾接受商業電台《1圈圈》訪問，當時她坦言初入TVB的確不少演出機會，惟後來愈來愈少戲份：「公司係捧我，做過幾套女一，佢覺得我肯做，之後變咗三、四線角色。我覺得唔緊要，受薪嘅冇理由揀，但我就覺得點解捧到我去嗰個位，又要我做另外一啲位置。」

被騙做脫星致抑鬱

關寶慧在千禧年決定離開娘家，與TVB結束11年的賓主關係，並決心闖影壇發展。可惜當時電影圈亦處於低潮，她因此開始了10年的事業低潮期。關寶慧自稱當時如一灘爛泥，終日迷迷惘惘地度過。

當年關寶慧突然以性感姿態拍電影《男人胸女人home》，在海報中以全裸上陣，非常哄動，不過她剖白自己是被騙的受害者：「原本海報我有着三點式，後來佢執走晒，變咗好似全裸。」她還強調片中沒有露點，電影也只是2B，非三級片，卻因為海報，自此被標籤成三級女星。她亦因此患上抑鬱症。

情路坎坷被批「孤寡命」



單身多年的關寶慧，情路似乎十分坎坷。年輕時，關寶慧曾有一名拍拖兩年的男友，雙方已到了談婚論嫁的地步，惟某天對方卻突提分手，而且男方3個月後便找到新伴侶。雖然曾算命被批 「孤寡命」，但關寶慧表示對愛情始終有期待，不願信命的她受訪時曾直言 :「那怕到80歲，只要有人肯娶我，我都一定會結婚。」

關寶慧近年更曾因為與黃日華的一張合照而傳出緋聞。當時男、女方亦因此分別作出澄清，女方表示只是吃了兩餐飯而已，希望有關報道不要嚇怕對方，強調感情生活仍是一片空白；男方在2023年受訪時則用10字回應：「真的該說了，假的不提罷。」

1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

1. 幾乎對所有活動失去興趣

2. 幾乎每天都感到情緒憂鬱

3. 食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

4. 幾乎每天都失眠或嗜睡

5. 行動或說話比平時遲滯或激動

6. 幾乎每天都感到疲累或失去動力

7. 專注力、思考力或決斷力減退

8. 幾乎每天都覺得自我價值低或有過分的罪疚感

9. 反覆想到死亡、重複出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

6招助改善抑鬱復發

部分患者求醫後可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如：

1. 定時作息

2. 早睡早起

3. 三餐飲食均衡

4. 每日維持適量運動

5. 固定安排與親友見面時間

6. 遵循醫護指示定時服藥

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪