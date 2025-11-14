歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
名人健康｜關寶慧曾被騙拍三級片致抑鬱，59歲憑意念走出低谷，1分鐘自測抑鬱症
健康Tips

名人健康｜關寶慧曾被騙拍三級片致抑鬱，59歲憑意念走出低谷，1分鐘自測抑鬱症

健康解「迷」
健康解「迷」

　　59歲的關寶慧入行多年，90年代活躍於電視界，之後轉往電影圈發展，卻竟開始了10年的事業低潮期，期間更受人所騙，慘成三級片女星，一度因此患上抑鬱症。慶幸後來，她憑意志走出低谷，更於2019年成為《第28屆香港舞台劇獎》最佳女主角獎得主。久未於幕前的關寶慧近日更於熱播的《新聞女王2》中，飾演芬姐一角，劇中表現亦相當搶鏡，令人驚喜。

 

初入TVB備受力捧

 

　　出身於香港演藝學院、關寶慧於90年代加入TVB，初入公司即備受力捧，曾參與多套經典電視劇演出，包括《大頭綠衣鬥殭屍》、《我愛玫瑰園》、《小李飛刀》、《碧血劍》、《新上海灘》、《迷離檔案》、《緣來沒法擋》及《射鵰英雄傳》等。

 

　　關寶慧曾接受商業電台《1圈圈》訪問，當時她坦言初入TVB的確不少演出機會，惟後來愈來愈少戲份：「公司係捧我，做過幾套女一，佢覺得我肯做，之後變咗三、四線角色。我覺得唔緊要，受薪嘅冇理由揀，但我就覺得點解捧到我去嗰個位，又要我做另外一啲位置。」

 

被騙做脫星致抑鬱

 

　　關寶慧在千禧年決定離開娘家，與TVB結束11年的賓主關係，並決心闖影壇發展。可惜當時電影圈亦處於低潮，她因此開始了10年的事業低潮期。關寶慧自稱當時如一灘爛泥，終日迷迷惘惘地度過。

 

　　當年關寶慧突然以性感姿態拍電影《男人胸女人home》，在海報中以全裸上陣，非常哄動，不過她剖白自己是被騙的受害者：「原本海報我有着三點式，後來佢執走晒，變咗好似全裸。」她還強調片中沒有露點，電影也只是2B，非三級片，卻因為海報，自此被標籤成三級女星。她亦因此患上抑鬱症。　

 

抑鬱症｜59歲劇后曾被騙做脫星致抑鬱　情路坎坷被批「孤寡命」 曾稱：有人娶80歲都會嫁

抑鬱症｜59歲劇后曾被騙做脫星致抑鬱　情路坎坷被批「孤寡命」 曾稱：有人娶80歲都會嫁

 

情路坎坷被批「孤寡命」 
 

　　單身多年的關寶慧，情路似乎十分坎坷。年輕時，關寶慧曾有一名拍拖兩年的男友，雙方已到了談婚論嫁的地步，惟某天對方卻突提分手，而且男方3個月後便找到新伴侶。雖然曾算命被批 「孤寡命」，但關寶慧表示對愛情始終有期待，不願信命的她受訪時曾直言 :「那怕到80歲，只要有人肯娶我，我都一定會結婚。」

 

　　關寶慧近年更曾因為與黃日華的一張合照而傳出緋聞。當時男、女方亦因此分別作出澄清，女方表示只是吃了兩餐飯而已，希望有關報道不要嚇怕對方，強調感情生活仍是一片空白；男方在2023年受訪時則用10字回應：「真的該說了，假的不提罷。」

 

抑鬱症｜59歲劇后曾被騙做脫星致抑鬱　情路坎坷被批「孤寡命」 曾稱：有人娶80歲都會嫁

抑鬱症｜59歲劇后曾被騙做脫星致抑鬱　情路坎坷被批「孤寡命」 曾稱：有人娶80歲都會嫁

 

 

1分鐘自測是否患上抑鬱症

 

　　抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

 

　　抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

 

　　若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

 

1. 幾乎對所有活動失去興趣

2. 幾乎每天都感到情緒憂鬱

3. 食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

4. 幾乎每天都失眠或嗜睡

5. 行動或說話比平時遲滯或激動

6. 幾乎每天都感到疲累或失去動力

7. 專注力、思考力或決斷力減退

8. 幾乎每天都覺得自我價值低或有過分的罪疚感

9. 反覆想到死亡、重複出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

 

6招助改善抑鬱復發

 

　　部分患者求醫後可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如：

 

1. 定時作息

2. 早睡早起

3. 三餐飲食均衡

4. 每日維持適量運動

5. 固定安排與親友見面時間

6. 遵循醫護指示定時服藥

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪

 

Tags:#抑鬱症#香港娛樂圈#TVB#關寶慧#香港話劇#新聞女王2#精神健康#戀愛與婚姻
Add a comment ...Add a comment ...
明星健康｜洪卓立自爆聲音永久性勞損，長期依賴安眠藥影響神志不清
更多健康解「迷」文章
明星健康｜洪卓立自爆聲音永久性勞損，長期依賴安眠藥影響神志不清
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處