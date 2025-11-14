水樽細菌量高達馬桶4萬倍，專家揭最藏菌材質，清洗3部曲有效除菌

不少人習慣隨身攜帶水樽以方便補充身體水分，但若未妥善清洗，小心可能對健康造成影響！有專家提醒，即使水樽只裝清水，仍需定期清洗，否則可能成為細菌與黴菌滋生的溫床。有研究更指出，未經清洗的水樽細菌量甚至可能比馬桶多出4萬倍，對健康構成潛在威脅。

據外媒報道，匹茲堡大學醫學中心（University of Pittsburgh Medical Center）護理師 Michele Knepper 表示，水樽在使用過程中會因嘴唇接觸瓶口、手部觸摸吸管及瓶蓋而沾染細菌。瓶身和瓶蓋的細小縫隙特別容易藏匿污垢，長期未清洗可導致黴菌及細菌繁殖。不乾淨的水樽可能引起使用者腸胃不適、喉嚨痕癢，甚至加劇過敏或氣喘。

塑膠瓶最易藏匿細菌

專家指出，無論是不鏽鋼、塑膠或玻璃水樽，若未妥善清洗，都可滋生細菌。尤其是塑膠材質，其內壁刮痕容易形成藏菌死角。建議以溫水加洗潔精，使用海綿或瓶刷徹底清洗，再充分沖淨並晾乾。對於附有吸管或細縫的水樽，可使用細長刷深入清潔。

至於水樽內的水是否可隔夜存放，專家對此意見不一。有專家認為每次加水前應先倒掉舊水，也有人認為留過夜並無大礙。貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）家庭醫學科醫生 Mike Ren 表示，只要每隔幾天更換便可，但如果出現霉斑或異味，則需倒掉並徹底清洗。此外，專家不建議重複使用一次性塑膠瓶，因化學物質可能會滲入水中，而且塑膠瓶的縫隙和裂縫較多，更容易滋生細菌。

每次喝水=交換細菌 48小時內迅速形成細菌溫床

美國維吉尼亞州家醫科醫生 Dr. Jason Singh 曾透過社群平台指出，不定期徹底清洗水杯，會可能導致水壺內細菌大量滋生。過往有研究指出，能確保飲水安全，以為水壺只裝清水不需特別清潔，或僅簡單沖洗便重複使用，事實上這種習慣正在創造「微生物交流」環境。

他解釋，每次飲水時，人類口腔中的鏈球菌和其他革蘭氏陽性微生物，會與水壺內的微生物相互交換，在48小時內就會形成「菌膜」（生物膜），這層保護膜讓細菌得以孳生並在水壺內擴散。

水樽不洗 細菌量超過馬桶4萬倍

有研究顯示，65%至80%的人體感染都與菌膜有關，尤其是在醫療設備上形成的生物膜更具威脅性。令人震驚的是，2023年一項研究發現，可重複使用的水樽可能含有的細菌數量比平均馬桶座高出4萬倍，顯見定期清潔水樽的重要性。

正確清潔：熱水、刷洗、完全晾乾三步驟

針對水壺清潔，Dr. Jason Singh 提出具體建議：

最少兩日徹底洗一次

最好每兩天使用洗潔精、熱水和水瓶刷徹底清洗一次

若天天使用，專家更建議應每天清洗，才能有效去除菌膜。

用刷擦乾淨

單純用清水沖洗無法有效去除附著在表面的菌膜

建議使用瓶刷機械式破壞菌膜結構，尤其對於有複雜設計或裝飾的水壺

更需要仔細刷洗每個角落。



清洗後必定要晾乾

清洗後完全晾乾是不可或缺的步驟，能有效防止細菌再次滋生。

殘留的水分會為細菌提供繁殖環境，因此確保水壺內部完全乾燥再使用至關重要。

資料來源：Dr. Jason Singh 整合醫學專科醫生姜冠宇

選購及清潔水樽貼士

本港資深家務助理導師張鳳娟（Winnie）早前接受訪問時，曾分享選購及清潔水樽的貼士，而日常用品中更有不少都能幫助除味去垢。

選購及清潔水樽貼士



1. 選用不鏽鋼製及飲管式水樽

2. 每次使用後，以暖水加清潔劑，再配合刷子清洗水樽。

3. 如水樽有水垢，可放入少許蛋殼，並加清水搖晃數次去垢。

4. 放檸檬片入水樽，再放置水中煮沸5分鐘，浸泡半天後可除異味及垢漬。

5. 水樽每次清洗後要拭乾，保持水樽乾爽。

資料來源：家務助理導師張鳳娟