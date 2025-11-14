友伴犬計劃｜讓長者由被照顧者成為照顧者！研究顯示：有助提升身心健康

美國知名演員戴安姬頓（Diane Keaton）上月11日於美國加州家中去世，終年79歲。姬頓於2020年收養金毛尋回犬Reggie，並多次公開表達了她對這隻陪伴她度過人生最後時光的寵物的愛。有報道指，姬頓在其豐厚的遺產中，留500萬美元 （約3,890萬港元）給予她的愛犬Reggie，用於建造私人住宅並聘請看護人員，確保她最忠誠的伴侶能夠得到保護，而這筆資金也將用於向各種動物慈善機構捐款。這報導惹不少人熱議，而筆者認為，現今不少黃金一代都視相伴的寵物為家人，其重要程度甚至不遜於自己的子女。

隨著社會結構變化，長輩的子女已經成年建立家庭，寵物提供了無條件的愛和陪伴，這種緊密關係的連結不僅豐富了長輩晚年的生活、減輕孤獨感、也提升了他們的幸福感。

美國知名演員戴安姬頓（Diane Keaton）上月離世，預留了部份遺產給予愛犬Reggie，用於建造私人住宅並聘請看護人員，確保這位忠誠的夥伴能夠得到保護。

樹仁大學研究 : 友伴犬有助減低孤獨感

香港樹仁大學最近為香港導盲犬服務中心（HKSEDS）與本地安老院舍合作的「友伴犬計劃」進行了一項研究，評估經過導盲犬專業訓練而成為友伴犬的兩隻拉布拉多犬到院舍進行駐院的情況及成果。友伴犬Fruity及Foni 分別進駐迎進生活長者生活社區和明愛李嘉誠護理安老院近一年和四個月。友伴犬每周有五天會與長者住客進行有編制的日常活動，包括透過指令與長者進行日常活動、陪伴他們運動、亦會進入房間探訪住客。友伴犬由考核了領犬員的安老院同事負責照顧，他們均為經過香港導盲犬服務中心提供18至20小時的培訓，並在院舍現場完成10至12小時的實地培訓。同時，長輩亦會有機會在領犬員帶領下參與照顧友伴犬的工作，包括餵食、散步及結伴探訪體弱的住客。

研究結果顯示，友伴犬的出現和陪伴能促進與長輩的親密感與賦權，吸引他們一同參與活動，提升安老院住客的動力與活動參與。安老院舍也安排簡單的照護任務，作為長輩身體及認知復康的一部分，讓他們由被照顧者成為照顧者；友伴犬不但為院舍加添生氣，也成為了為院舍團隊的一部分，讓整個計劃更有意義，為住客和員工帶來積極正面的影響。

負責研究的香港樹仁大學輔導及心理學系劉喜寶博士和香港樹仁大學輔導及心理學系倪子健博士認為，「友伴犬計劃」的關鍵除了透過計劃賦權長輩於活動上的參與、建立狗隻與長輩的親密度外，院舍積極正面的配合、管理層的支持、計劃實行前提供相關的培訓、以至香港導盲犬服務中心就合適性格的友伴犬作配對、以至平衡動物福祉等也是相當重要。事實上，在香港，動物輔助治療與長者相關方面一直缺乏在地性的研究，所以此計劃提供寶貴的研究機會。

香港樹仁大學輔導及心理學系劉喜寶博士（右）和香港樹仁大學輔導及心理學系倪子健博士（左）為香港導盲犬服務中心（HKSEDS）與本地安老院舍合作的「友伴犬計劃」進行了一項研究，評估經過導盲犬專業訓練而成為友伴犬的兩隻拉布拉多犬到院舍進行駐院的情況及成果。

長輩養寵物成趨勢 有助提升身心健康

同時是動物輔助治療師的倪子健博士指，香港人口普查顯示全港寵物飼養率達9%，隨著人口老化及出生率下降，更多長輩有飼養寵物的習慣。「越來越多將動物視為伴侶甚至家人，這趨勢預計會持續增長，而動物陪伴成為滿足情感依附需求的替代選擇。」倪博士指，在外國，人與動物關係能影響心理健康和身體健康，英國研究顯示動物陪伴可為國家每年節省20.45億元英磅的醫療開支。有動物陪伴的人較少生病，身體健康和社交健康都有提升，減少看醫生次數。他補充，過往研究顯示兒童在動物陪伴下進行社會情緒學習，也能減少過度活躍傾向，更容易建立社會聯繫。

劉喜寶博士在參與「友伴犬計劃」研究時觀察到長者與動物相處能提升社會健康，她認為需要多元化的非藥物介入方式幫助院舍長者。「我過往也做過Doll Therapy（洋娃娃治療）的研究和照顧者相關各類研究，我認為這個社會是『百貨中百客』， 無論是養狗、養魚、寫大字、打麻雀也好，加入不同種類的介入也是好事！在這個計劃，我看到很多老人家和動物的相處其實是很能提升他們的社會健康，是一件很正面的事。」

院舍長輩與友伴犬的深刻故事 體現三大正面效益

「友伴犬計劃」讓兩位專家進入安老院聆聽長輩與友伴犬相處的故事。倪子健博士憶述：「一位長輩跟我說，友伴犬Fruity更像是他的乖孫，甚至比他的孫兒更好，因為孫兒比較少來探望他；也有長者一輩子從事對樹木工作，較少與人溝通，在院舍難認識其他人，但因為曾經養過狗，所以透過與友伴犬相處尋回過往的快樂點滴。」讓他印象深刻是他發現在院舍比較少主動參與活動的長輩在友伴犬的吸引下，更能主動參與活動，他們甚至主動穿上鞋子、排隊接觸友伴犬，而長輩們與友伴犬生活日常更成為他們間彼此的話題和共同興趣。

劉喜寶博士更講述一位中風長輩分享年輕時養狗經歷：「這位長輩說以前居住的地方治安不好，家中飼養的狗隻就如保安般陪他的妹妹上班，後來卻因咬傷人被人道毀滅，他感到很可惜。並跟我強調狗其實很忠心，和狗能建立親密的信賴關係，對他來講更是一種安全感。」另外，劉博士觀察友伴犬Foni在員工辦公室中如自己家般自在，甚至在門口時已急不及待進入，都是Foni對於這個地方感到安全舒適的表現 ; 此外友伴犬的出現，亦為安老院舍增添了活力，長輩和員工都表現開心，甚至創造了很多難忘的回憶及話題，如他們每次談起友伴犬Fruity會把花園的草莓吃掉時都會笑逐顏開，就像分享自己的孫兒的可愛日常般雀躍，這種親厚的關係十分真摰，能夠提升整個生活氛圍。

透過真實的故事分享再次引證了友伴犬計劃為長輩生活帶來的多重正面效益，這亦分別體現於三個層次之上：

個人層次：友伴犬能為提供情感支援，讓長輩感到活力與希望，並喚起過往養狗的美好回憶，特別對因病入住或渴望外出的長輩更具意義。

社交層次：原本孤獨滑手機的長者，因每周三至四天的狗隻活動，增加與其他住客互動，促進話題交流，減少孤寂感。

系統層次：這體現在整個機構及院舍氛圍的改善，員工因活動而心情愉快，正面情緒提升與長輩的互動品質，營造溫馨、和諧的環境。

長輩與友伴犬的真實故事引證了計劃帶來的多重正面效益，有助減低孤獨感，營造溫馨、和諧的環境。

共建寵物友善城市 醫管局推人性化動物探訪政策

隨著社會對動物的接受度顯著提升，香港近年積極推動動物友善政策，並逐步將寵物融入公共生活。政府將推出 「寵物友善食肆牌照」，允許經許可的餐廳讓狗隻進入；港鐵 「貓狗同行」計劃亦擴大為常態化服務，在周末及公眾假期開放輕鐵寵物友善車廂，為市民和寵物創造更多出行選擇。

醫管局更計劃在安寧病房及兒童病房引入動物輔助治療，讓患者獲得情感支持，提升生活質素，並增進病人與醫護之間的交流，令病房氣氛更輕鬆。同時近年醫管局亦響應「寵物友善」的趨勢及方向，採取人性化的動物探訪政策，作出更彈性的安排，並把動物探訪分為「動物探訪活動」及「個人寵物探訪安排」兩種模式，「個人寵物探訪安排」，可視乎病人自身健康狀況，可以安排在單獨病房內，或者醫院室外地方和自己寵物相聚。同時會增加動物探訪活動，讓「貓醫生」和「狗醫生」到醫院探訪病人，讓病人與病魔艱苦作戰時，也能感到開懷輕鬆。未來，醫管局將繼續與合資格動物機構合作，舉辦更多動物輔助治療活動，涵蓋兒科、老人精神科、精神科及復康科等，進一步擴展服務範圍。

然而，動物友善政策也帶來挑戰。部分狗主缺乏責任感，如不牽繩、不清理排泄物，甚至因狗隻衝突引發主人間糾紛。未來，香港可參考英國建立「Good Dog Citizen」 制度，要求狗主考取牌照，並設立機構認證，如「良好動物機構」或「良好動物護理院」，提升專業標準。同時，政策需平衡不同持份者需求──保障害怕動物市民的權益，並回應關注動物權益的團體。社區教育亦日益重要，透過宣傳責任飼養與共融理念，才能讓動物友善政策真正落地，營造和諧城市環境。

隨著社會對動物的接受度顯著提升，香港近年積極推動動物友善政策，並逐步將寵物融入公共生活。政府將推出 「寵物友善食肆牌照」，允許經許可的餐廳讓狗隻進入。

從樹仁大學友伴犬研究、到安老院舍真實故事，以至醫管局的人性化動物探訪政策，都印證了動物在長者身心健康中的重要角色。動物陪伴不僅是一種情感慰藉，更是一種促進社會健康的力量，隨著香港社會結構轉變，寵物已成為不少長者的情感支柱，甚至被視為家人。未來，除了積極推動寵物友善政策，香港更需建立完善的支援網絡，確保長者與寵物在緊急情況下獲得保障，如長輩突然住院或離世時，其寵物無人照顧，這都成為他們最大的心理壓力來源。雖然香港部分社區已出現互助機制，例如上水有義工組織建立小型網絡，聯繫年長飼主，形成互相關懷系統，確保在緊急情況下有人能介入。然而，實際操作仍面臨不少挑戰，現階段監察機制主要仍需依靠鄰里觀察，未來，香港可考慮建立 寵物照護支援平台，結合政府、動物福利機構及社區義工，透過社區教育促進責任飼養與共融，令香港成為長者及寵物友善的城市。