歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
世衛列熱水為致癌物，長期喝超過65°C熱飲恐致食道癌
健康Tips

世衛列熱水為致癌物，長期喝超過65°C熱飲恐致食道癌

健康解「迷」
健康解「迷」

　　對不少老一輩而言，「湯一定要趁熱飲」。不過，近日網上瘋傳一則帖文，指世界衛生組織（WHO）已將「超過65°C的熱水」列為2A級致癌物，引起大量網民熱議。不少網民大感驚訝，指此消息完全顛覆了由細到大被灌輸的傳統概念。

 

熱水被列為2A級致癌物

 

　　近日有網民在Threads發帖，指「世衛已把熱水列為2A級致癌物」，若飲用超過65℃的熱水或湯，有機會灼傷口腔及食道黏膜；若反覆熱灼，則會造成病變，最終導致癌症，提醒各位網民要小心謹慎。此外，該網民還提到，「相對凍嘢增加新陳代謝作用」。

 

　　世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究中心（IARC），早於2016年已發表致癌物清單，根據致癌證據的充分性，將致癌物分為四級：第1級是已確定對人體致癌的物質，如煙草、酒精、加工肉類和黃麴毒素；第2A級是極可能對人體致癌，如紅肉、紫外線；第2B級是可能對人體致癌，如手機輻射、咖啡；至於第3級，是無法歸類為對人類致癌物，如茶、咖啡因。 

 

　　而在該份清單當中，確實包括了「超過65°C的熱飲」可能會致癌。報告解釋，高溫熱飲容易灼傷食道黏膜，長期飲用會增加患食道癌的風險。不過，這並非等同飲用熱湯熱茶就一定會患癌，而是指根據動物實驗及致癌機理，此類高溫物質「極有可能」對人體構成危險，惟目前對人類的實證尚未充足。有專家建議，飲品溫度應保持在60°C以下，稍為放涼再飲更安全；報告亦提醒民眾應避免長期攝取過熱飲品。

 

網民意見兩極：暖暖的最理想

 

　　帖文發出後即引起網民熱議，不少網民大呻：「屋企人最興叫趁熱飲趁熱食，講緊煮起岀晒煙」，認為「熱水可致癌」不是沒道理：「中國食道癌佔全世界嘅一半，就知趁熱食趁熱飲嘅禍害幾大」、「我爺爺就是愛喝燒酒跟熱湯導致食道癌過世的，所以我信」。

 

　　當中更有網民意見兩極，有網民指出，「明顯是凍飲禍害最大，同時令體內積聚濕氣寒氣，令脾胃虛弱，出事才後悔就太遲」；另外有人則以不同地方的生活習慣作對比：「日本人飲冰水食魚生，全球最長壽。自己諗」，亦有網民表示：「喉嚨痛飲凍水仲好過飲熱水，認真」。

 

　　另有網民理性分析，「其實冇乜人會直接飲65度嘅水、老火湯，反而係打邊爐真係要多加注意，尤其係肉丸、冬菇呢啲有一定厚道嘅食物，吹凍咗表面但裏面仲好熱，好多時唔覺意灼到喉嚨但以為係熱氣」、「咁其實無人叫你直接飲熱，熱嘢係要放涼一陣，等到變溫水先飲」、「太熱太冷都唔好，同體溫差唔多就好」。

 

6種常見致癌物

 

　　日常生活中不經意會接觸到不同毒物，日積月累在體內儲存，最終致癌。根據世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究機構（IARC）長期研究指出，許多日常可見的物質已被正式列入「一級致癌物」。

 

　　台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文，整理出6種生活中常見的一級致癌物，雖然平日生活上無法完全避免接觸，但從飲食與生活習慣著手，確實能有效降低癌症風險。

 

1.　黃麴毒素：毒性最強天然肝癌致癌物

 

　　李思賢指出，黃麴毒素主要來自受潮或變質的花生、粟米與堅果，是目前已知毒性最強的天然肝癌致癌物之一。如需存放應保持乾燥，平日亦避免食用發霉的食物，故此他亦表示自己平時不吃花生，降低接觸致癌物的風險。

 

2.　苯：損害骨髓提高血癌風險

 

　　苯常見於香煙煙霧、汽車廢氣、油漆與溶劑中，長期吸入會損害骨髓功能，大幅提高白血病與淋巴癌風險。他建議，平日應遠離吸煙環境與二手煙，亦避免長時間暴露於交通廢氣密集區；使用油漆、溶劑時，應確保空間通風。

 

3.　甲醛：新裝潢隱形殺手

 

　　甲醛普遍存在於新裝潢家具、建材、黏着劑與煙品中，長期吸入恐導致鼻咽癌與白血病。現代人因居住空間密閉，暴露風險更高。他建議，裝潢後務必保持室內通風數周，且選購標示低甲醛的綠色建材產品，屋內亦可放置空氣清淨機輔助淨化室內空氣。

 

4.　多環芳香烴：烤肉焦黑部位藏危機

 

　　這類致癌物常來自焦黑的烤肉、煙燻食品與交通廢氣，與肺癌、皮膚癌有密切關聯。李思賢特別提醒，高温烹調產生的致癌物質不容忽視。他建議，減少食用煙燻、燒烤類食品，烹調時亦避免過度高溫而燒焦食材，烤肉時若出現焦黑部位應立即丟棄。

 

5.　乙醛：酒精代謝產物的致癌風險

 

　　乙醛由酒精代謝與香煙煙霧產生，與口腔癌、食道癌高度相關。特別是「臉紅體質」族群，因乙醛代謝效率較慢，酒後更易累積致癌物。他建議，大眾應節制飲酒，避免暴飲，尤其是易臉紅體質者應特別注意酒精攝取；吸煙者建議戒煙，避免雙重致癌風險。

 

6.　丙烯醯胺：高溫烹調的隱形危機

 

　　丙烯醯胺多出現在炸薯條、餅乾、咖啡與烤麵包中，經高溫油炸、烘焙過程產生，與腎癌與子宮內膜癌風險有關。他建議，減少攝取焦脆的油炸、烘焙食品，改採低溫烹調方式，如蒸、煮、滷；避免食用過度烘烤的麵包與餅乾。

 

　　李思賢強調，這些致癌物質雖然看不見、摸不著，卻實際存在於生活每一處。他鼓勵大眾可以透過日常小習慣的累積，逐步建立防癌生活模式，例如從今天起少吃一次焦黑的烤肉、少喝一杯酒等。

 

6類常見環境致癌物

 

　　台灣家醫科醫生李唐越曾指出，環境荷爾蒙可以透過空氣、水、食物及皮膚接觸等途徑進入與累積在人體內，進而危害健康。生活中常見環境致癌物有以下6類，應盡量避免。

 

1. 溴化阻燃劑（BFRs）：家具、衣物防火塗料恐影響發育

 

　　溴化阻燃劑（BFRs）廣泛用於床墊、沙發、窗簾及電子產品外殼，以提高防火性能。李唐越表示，BFRs中的「多溴二苯醚」具有高脂溶性，化學結構類似甲狀腺素，可能干擾胎兒及青少年成長。環保署毒管處過去公告指出，此類物質不易分解，長期接觸恐導致內分泌失調。

 

2. 全氟／多氟烷基物質（PFAs）：不沾鍋、食品包裝藏危機

 

　　PFAs因防水、防油特性，常見於不沾鍋（如鐵氟龍塗層）、烤箱紙、爆米花袋及速食包裝。李唐越警告，PFAs半衰期長達4至5年，易在人體累積，且研究顯示可透過胎盤傳給胎兒，可能影響免疫系統。美國環保署（EPA）已將部分PFAs列為「可能致癌物」，建議民眾避免高溫烹調不沾鍋，減少使用一次性防水包裝。

 

3. 羥基苯甲酸酯（Paraben）：化妝品、食品防腐劑恐擾亂激素

 

　　Paraben是常見的防腐劑，用於化妝品、保養品及加工食品。李唐越解釋，此物質可能模仿雌激素作用，過量接觸恐增加乳腺癌風險。歐盟已限制部分Paraben用於兒童尿布，建議消費者選購時留意成分標示，優先選擇「Paraben-free」產品。

 

4. 雙酚A（BPA）：罐頭、收據熱感紙是主要來源

 

　　BPA多用於罐頭內襯、塑膠容器及超商收據熱感紙。李唐越指出，BPA會模仿雌激素，可能導致兒童性早熟、成人不孕。衛福部已禁止嬰幼兒奶瓶使用BPA，建議民眾避免加熱塑膠餐具，並減少觸摸熱感紙後直接取食。

 

5. 塑化劑（Phthalates）：PVC製品緩釋毒素，飄散空氣中

 

　　塑化劑賦予塑膠柔軟性，常見於PVC地板、雨衣、玩具及香水。李唐越強調，塑化劑未與塑膠牢固結合，會逐漸釋放到空氣中，經呼吸或皮膚吸收，可能影響男性生殖功能。研究顯示，孕婦暴露於高濃度塑化劑環境，恐導致胎兒生殖器發育異常。

 

6. 戴奧辛（Dioxin）：燃燒廢塑膠產生，列「人類一級致癌物」

 

　　戴奧辛主要來自垃圾焚燒、工業排放，會附著於空氣微粒或沉積於土壤、水源。李唐越警告，戴奧辛被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，長期接觸可能損害免疫、神經系統，並導致畸胎。建議民眾遠離露天燃燒廢棄物，食用肉類、魚類時去除脂肪（戴奧辛易累積於動物脂肪）。

 

 

Tags:#食用安全#癌症#健康養生#健康問題#致癌物#食道癌#口腔癌
Add a comment ...Add a comment ...
名人健康｜63歲台灣樂壇天后再度健康危機，曾多次罹癌，緊急入院停工，小巨蛋演唱會延期公告
更多健康解「迷」文章
名人健康｜63歲台灣樂壇天后再度健康危機，曾多次罹癌，緊急入院停工，小巨蛋演唱會延期公告
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處