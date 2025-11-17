本港癌症頭號殺手：50歲男聲音沙啞誤當胃酸倒流，求診竟確診肺癌！

肺癌是本港頭號癌症殺手，據醫管局數據顯示，2022年死於肺癌的人數高逾3,700人。台灣有醫生分享病例，一名50歲男子出現「1個症狀」一段時間，雖然曾做過檢查並拍攝胸腔X光，卻未發現異常。後來該患者聽說胃酸倒流也會造成此情形，於是求醫經一連串檢查後，竟確診肺癌。

單側聲帶不動是警訊

外科醫生陳榮堅在其Facebook專頁發文分享，一名50歲男患者因聲音沙啞問題困擾多時，後來聽聞胃酸倒流也可能導致聲音沙啞，於是前往門診求醫。醫生為患者進行胃鏡檢查，並未發現異狀，因此便轉介給耳鼻喉科，檢查喉嚨是否出現問題。結果發現，患者有一邊聲帶不會動。陳榮堅指出，這個結果令人擔心，因為在沒有接受麻醉的情況下，單側聲帶不動，可能代表有東西壓迫到神經。

陳榮堅表示，隨後安排該患者接受電腦斷層檢查（CT），結果發現左肺有一個肺癌，因被心臟和主動脈擋住，不容易察覺，因此之前的檢查未能發現。他提到，幸好患者並沒有忽視這個警訊，仍然積極地找出問題所在。他也補充說明，「聲音沙啞」不是一個很常見的癌症表現，提醒民眾不用太過於緊張。

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

肺癌常見6大症狀

1. 發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2. 常常覺得喘不過氣

3. 咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4. 肺部受感染，難根治

5. 深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6. 聲音沙啞

資料來源：外科專科醫生白映俞

罹患肺癌4大常見成因

1. 吸入二手煙

吸煙對健康危害很大，即使是吸入二手煙，當中至少有70種以上的化學物質會致癌。

2. 氡氣

這是一種無色、無味、但有放射性的氣體，普通存在於岩石與土壤內。如果用了有這氣體的建築材料，會引發肺癌。

3. 空氣污染

若每天呼吸的空氣裏參雜濃度愈高的PM2.5，肺部健康就極為堪慮。

4. 工作環境圍繞着化學物質

砷、石棉、鎘、煤、鎳等化學物質有礙於肺部健康。

資料來源：外科專科醫生白映俞

飲食生活雙管齊下 4招護肺保健康

要降低患肺癌風險，建議可從日常生活做起：

避開環境污染

遠離二手煙

保持廚房通風

使用空氣清淨機

均衡飲食

多攝取十字花科蔬菜

番茄、莓果、深海魚、堅果

補充營養

維他命D、N-乙醯半胱氨酸（NAC）、薑黃素

維持良好作息習慣

充足睡眠、規律運動

資料來源：藥劑師 郭奕宏