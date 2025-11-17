名人保養 │ 58歲周慧敏災難級演出片段流出，老態惹網民熱議：眼無神、皮膚鬆弛

現年58歲的周慧敏被封為「玉女掌門人」，多年來無論樣貌及身材都保持得宜，是娛樂圈中公認的不老女神。近年，她舉辦巡迴演唱會，其聲線狀態屢次成為網民焦點。近日，網上再有新片段流出更被指是「災難級」演出，驚嚇程度令不少人力勸她早日收山。

周慧敏災難級演唱片段流出

近日有網民在Threads分享一段周慧敏的演出片段，並寫道：「演唱會主辦單位製作單位係唔應該唔知所舉辦的歌手狀態如何？因為一般演唱會前都有綵排，真係目的為何，既賺唔到錢，更令歌手名聲名譽嚴重損毁。」

影片中，周慧敏身穿紫色露肩花裙，獻唱其經典歌曲《留戀》。惟其樣貌及聲線均明顯不在狀態，外貌被指「眼皮都dup晒，眼又無神，皮膚鬆弛晒」，可謂老態畢現。

相比外表，其聲線表現更成為眾人話題，網民大量留言批評「完全唔知佢唱緊乜」，甚至被形容為「令人耳朵流產」。有網民直言：「之前幾次嘅演唱會或者做人哋嘉賓嘅時候都唱到好似嚴重冇氣力，斷開一截截+走音。身為歌手藝人即使佢以前都係差嘅，都冇奶油（理由）咁嘅聲音狀態之下去交貨！仲接show／開concert？難為啲人成日讕好口話去聽回憶喎！自欺欺人。」

網上再有新片段流出更被指是，「災難級」演出。（影片截圖）

網民狠批：收山吧

影片曝光後，許多網民亦紛紛勸退：「跪求你唔好再唱，真係好難頂！」、「年輕時都一般，老咗就咪唱啦」、「收山吧」、「佢根本唔夠氣，算吧啦」、「人真係要識退落嚟」、「不如退休留返俾歌迷一個美好嘅回憶好過啦」。

其實周慧敏在今年9月，亦應邀到上海出席公開活動，現場有觀眾零濾鏡近距離拍攝她的真實模樣，並上傳至社交平台。當時亦有網民批評：「這狀態不算甚麼，這樣看我以為六⼗幾」、「這樣看起，比實際年齡老好多呀！」、「牙齒為甚麽這麽黃？玉女應該挺自律的呀」，也有人對其髮型多年不換表示意外，「頭髮怎麼可以⼀直不換的」。

周慧敏。（IG@vivianchowwaiman）

有網民認為，周慧敏入行以來並非歌藝精湛，「佢根本唔係會唱歌嘅藝人，一直係sell個樣同埋係男士嘅夢中情人」，更有人質疑她，「她究竟有多缺錢呢」、「主辦單位同全世界都知佢唔唱得，佢後生已經唔唱得，跳舞純粹擺姿勢，仲有人睇就仲有人請佢唱。我係唔明，一直仲有人要睇佢（表演），佢自己咁嘅狀態都要唱，就知佢咩環境」。

不過，亦有網民持平而論，認為：「聽得出佢病咗有少少聲沙。點都好，佢啲粉絲肯繼續支持，佢咪繼續唱落去囉。啲冇買飛嘅人咁多聲氣做咩啫。」還有網民推測這可能與後遺症有關：「佢自從covid 完咗之後就係咁，以前起碼仲聽到佢唱乜，聲帶明顯已經壞咗。」