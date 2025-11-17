歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

「易賞錢」大抽獎:百佳、屈臣氏、豐澤購物滿$100即可參加！...
玩樂旅遊 購物兵團

「易賞錢」大抽獎:百佳、屈臣氏、豐澤購物滿$100即可參加！...
英國科學家實測公廁乾手機，吹出細菌量恐比洗手前更骯髒
醫學通識 健康解「迷」

英國科學家實測公廁乾手機，吹出細菌量恐比洗手前更骯髒
合拍的伴侶，不等於合拍的旅伴！未曾一起同遊，莫說很了解對方
Sex & Love 我單身但我快樂

合拍的伴侶，不等於合拍的旅伴！未曾一起同遊，莫說很了解對方
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
名人保養 │ 58歲周慧敏災難級演出片段流出，老態惹網民熱議：眼無神、皮膚鬆弛
健康Tips

名人保養 │ 58歲周慧敏災難級演出片段流出，老態惹網民熱議：眼無神、皮膚鬆弛

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年58歲的周慧敏被封為「玉女掌門人」，多年來無論樣貌及身材都保持得宜，是娛樂圈中公認的不老女神。近年，她舉辦巡迴演唱會，其聲線狀態屢次成為網民焦點。近日，網上再有新片段流出更被指是「災難級」演出，驚嚇程度令不少人力勸她早日收山。

　

周慧敏災難級演唱片段流出

 

　　近日有網民在Threads分享一段周慧敏的演出片段，並寫道：「演唱會主辦單位製作單位係唔應該唔知所舉辦的歌手狀態如何？因為一般演唱會前都有綵排，真係目的為何，既賺唔到錢，更令歌手名聲名譽嚴重損毁。」

 

　　影片中，周慧敏身穿紫色露肩花裙，獻唱其經典歌曲《留戀》。惟其樣貌及聲線均明顯不在狀態，外貌被指「眼皮都dup晒，眼又無神，皮膚鬆弛晒」，可謂老態畢現。

 

明星近況｜58歲凍齡玉女災難級演出老態畢現　網民力勸收山：人要識退落嚟

 

　    相比外表，其聲線表現更成為眾人話題，網民大量留言批評「完全唔知佢唱緊乜」，甚至被形容為「令人耳朵流產」。有網民直言：「之前幾次嘅演唱會或者做人哋嘉賓嘅時候都唱到好似嚴重冇氣力，斷開一截截+走音。身為歌手藝人即使佢以前都係差嘅，都冇奶油（理由）咁嘅聲音狀態之下去交貨！仲接show／開concert？難為啲人成日讕好口話去聽回憶喎！自欺欺人。」

 

明星近況｜58歲凍齡玉女災難級演出老態畢現　網民力勸收山：人要識退落嚟

網上再有新片段流出更被指是，「災難級」演出。（影片截圖）

 

網民狠批：收山吧

 

　　影片曝光後，許多網民亦紛紛勸退：「跪求你唔好再唱，真係好難頂！」、「年輕時都一般，老咗就咪唱啦」、「收山吧」、「佢根本唔夠氣，算吧啦」、「人真係要識退落嚟」、「不如退休留返俾歌迷一個美好嘅回憶好過啦」。

 

　　其實周慧敏在今年9月，亦應邀到上海出席公開活動，現場有觀眾零濾鏡近距離拍攝她的真實模樣，並上傳至社交平台。當時亦有網民批評：「這狀態不算甚麼，這樣看我以為六⼗幾」、「這樣看起，比實際年齡老好多呀！」、「牙齒為甚麽這麽黃？玉女應該挺自律的呀」，也有人對其髮型多年不換表示意外，「頭髮怎麼可以⼀直不換的」。

 

明星近況｜58歲凍齡玉女災難級演出老態畢現　網民力勸收山：人要識退落嚟

周慧敏。（IG@vivianchowwaiman）

 

 

　　有網民認為，周慧敏入行以來並非歌藝精湛，「佢根本唔係會唱歌嘅藝人，一直係sell個樣同埋係男士嘅夢中情人」，更有人質疑她，「她究竟有多缺錢呢」、「主辦單位同全世界都知佢唔唱得，佢後生已經唔唱得，跳舞純粹擺姿勢，仲有人睇就仲有人請佢唱。我係唔明，一直仲有人要睇佢（表演），佢自己咁嘅狀態都要唱，就知佢咩環境」。

 

　　不過，亦有網民持平而論，認為：「聽得出佢病咗有少少聲沙。點都好，佢啲粉絲肯繼續支持，佢咪繼續唱落去囉。啲冇買飛嘅人咁多聲氣做咩啫。」還有網民推測這可能與後遺症有關：「佢自從covid 完咗之後就係咁，以前起碼仲聽到佢唱乜，聲帶明顯已經壞咗。」

 

 

明星近況｜58歲凍齡玉女災難級演出老態畢現　網民力勸收山：人要識退落嚟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:#娛樂圈#周慧敏#網上批評#衰老#聲線表現#退休#外貌#網民#社交媒體#演唱會
Add a comment ...Add a comment ...
腦退化預防｜美國研究指出每周吃1次雞蛋，降低近5成風險 10大健腦食物＋7招護腦抗失智
更多健康解「迷」文章
腦退化預防｜美國研究指出每周吃1次雞蛋，降低近5成風險 10大健腦食物＋7招護腦抗失智
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處