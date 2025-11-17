保鮮紙健康風險｜加熱釋出有毒物質恐致癌、兒童性早熟，3招安全使用法

2023年在學術期刊Aging第15卷第6期裏發表的報告提到，想身體細胞健康，其中的一步是：遠離塑膠。日常生活當中，最經常用到的是塑膠容器，但我一早就已扔掉用來裝食物的塑膠盒，統統改用玻璃盒。另外有一樣塑膠造的東西，是非常普遍卻經常被忽略其健康風險的——那就是保鮮紙。

家家戶戶都慣用保鮮紙覆蓋食物，連蒸燉加熱亦不例外。市面上的保鮮紙主要材質為聚氯乙烯（PV, 又稱PVC）或聚乙烯（PE）。PVC為達到柔軟易撕的特性，必須添加塑化劑，最常見是鄰苯二甲酸酯（DEHP）。這些塑化劑以游離狀態存在，能耐度只是81℃高溫，當中材質的塑料制品一遇高温和油脂，會容易產生有毒有害物質。另一種保鮮紙PE物料，耐熱性也不強，超過110℃的話，會出現熱熔現象，進入人體同樣會影響健康。但很多人喜歡以保鮮紙覆蓋碗碟進行蒸燉，高溫水蒸氣會使塑化劑急劇溶出，即使是標示耐熱的PE保鮮紙，在持續蒸煮的環境下，仍可能溶出塑化劑與其他添加劑。

覆蓋的保鮮紙在持續溫熱下，猶如進行「慢火萃取」，水蒸氣會在保鮮紙內壁凝結成高溫水珠，直接將塑化劑溶解其中。這些「毒水珠」滴回食物，特別是油脂含量高的肉類或湯汁中，會嚴重干擾內分泌，其健康危害深遠而廣泛，包括：

1. 兒童性早熟：塑化劑會模仿雌激素，令女童出現乳房提早發育、月經早來；男童則可能出現女性化特徵、生殖器發育不全。

2. 生育能力下降：長期接觸會導致男性精子數量與活動力暴跌，女性則可能增加多囊性卵巢症候群、習慣性流產風險。

3. 增加致癌風險：WHO 轄下的國際癌症研究中心 (IARC) 已將DEHP 歸類為第 2B 級人類致癌因子，與乳腺癌、前列腺癌有關聯性。



更可怕的是這些物質的累積性，它們會儲存在人體脂肪組織，難以代謝排出，長期低劑量接觸，也終會達到致病臨界點。

因此，日常使用保鮮紙的時候，要緊記三大安全對策：

1. 蒸燉免膠：任何加熱場合，絕對禁用保鮮紙。應改用不锈鋼蓋、玻璃蓋或陶瓷碟覆蓋，徹底隔絕膠膜遇熱風險。

2. 冷熱分明：保鮮紙只限用於冷藏、冷盤或常溫保存，絕不加熱。保存含油食物時，應先用廚房紙隔絕，再包裹保鮮紙。

3. 隔空使用：避免用保鮮紙直接包裹高脂、高酸性的食物，新鮮出爐燒臘、芝士、油炸品、番茄、檸檬等食物，皆其油脂或酸性會加速塑化劑的溶出。用保鮮紙直接包裹一隻熱騰騰的燒鴨，其溶出的塑化劑濃度，堪比將保鮮紙直接放入微波爐加熱。應先用廚房紙或蠟紙包裹第一層，再在外層使用保鮮紙，建立物理屏障。

其實，保鮮紙設計原意是「物理隔絕」，絕非「加熱工具」。要加熱的時候，用玻璃器皿覆蓋最安全。能在日常生活細節位上都注意到潛藏健康風險，才能守護全家遠離環境荷爾蒙的長期侵害，為自己和家人築起堅實防線。