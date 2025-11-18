歡迎回來

尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶 尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港...
推介度：
27/11/2025 - 07/12/2025
22
一月
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物 香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
推介度：
22/01/2025 - 31/12/2025
山今老人分享養腎智慧！要少吃哪些蔬果？原來藍莓是養腎恩物？學懂「三多三少」護腎原則
健康Tips
養生Tips

山今老人分享養腎智慧！要少吃哪些蔬果？原來藍莓是養腎恩物？學懂「三多三少」護腎原則

山今養生智慧
山今老人岑逸飛
山今養生智慧

不論男女，補腎也是養生的重要一環，今集就和大家分享養腎的要點！護腎原則「三多三少」所指的是甚麼？有哪些蔬果應要少吃？哈蜜瓜、奇異果、香蕉都關事！中醫學說中的「左腎陰右腎陽」又應如何解讀？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！

 

 

Read more：

山今老人分享排便養生智慧！不同顏色大便代表甚麼？便秘有分熱秘虛秘？3大穴位+象數療法助排便暢通

山今老人分享「餐桌上的黃金」！南瓜是養生恩物？推介3大南瓜食譜，補腎兼養脾胃！留意4大飲食禁忌

Tags:#易經#山今老人#養生智慧#養身#養生#健康#長壽#岑逸飛#身心靈放鬆#腎#補腎#養腎
易經名家山今老人講舌頭與養生！舌頭紅中帶白最好？舌苔厚薄反映身體狀況？推介一款湯水改善脾胃
更多山今養生智慧文章
易經名家山今老人講舌頭與養生！舌頭紅中帶白最好？舌苔厚薄反映身體狀況？推介一款湯水改善脾胃
Comment

