山今老人分享養腎智慧！要少吃哪些蔬果？原來藍莓是養腎恩物？學懂「三多三少」護腎原則

養生Tips山今老人分享養腎智慧！要少吃哪些蔬果？原來藍莓是養腎恩物？學懂「三多三少」護腎原則 山今老人岑逸飛 山今養生智慧 山今老人岑逸飛 山今養生智慧 文化工作者，專研哲學，尤精於《易經》義理，游走於儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見解精闢。現為傳媒及文化工作者，並任教港大專業進修學院，開設「岑逸飛講壇」課程，內容除易經外，尚包括中國諸子百家。 18/11/2025不論男女，補腎也是養生的重要一環，今集就和大家分享養腎的要點！護腎原則「三多三少」所指的是甚麼？有哪些蔬果應要少吃？哈蜜瓜、奇異果、香蕉都關事！中醫學說中的「左腎陰右腎陽」又應如何解讀？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！ Read more： 山今老人分享排便養生智慧！不同顏色大便代表甚麼？便秘有分熱秘虛秘？3大穴位+象數療法助排便暢通 山今老人分享「餐桌上的黃金」！南瓜是養生恩物？推介3大南瓜食譜，補腎兼養脾胃！留意4大飲食禁忌
