小雪節氣養生攻略｜防寒補腎、手腳冰冷食療推薦：當歸生薑羊肉湯、冬蟲草鮑魚瘦肉湯

今日氣温急降！寒流的到來，提醒着我們將進入冬季節氣「小雪」。小雪為冬季第二個節氣，民間諺語：「小雪封地，大雪封河」；意即小雪為冬天真正的啟動。此時，陰氣漸重，陽氣內斂，正式對應冬季「封藏」的定律。

中醫學認為「寒主收引」，而血得温則行，得寒則凝，人體受寒後易造成氣血不通。這也是進入「老季」，老年人容易出現中風、血壓波動等心血管疾病的原因。人體靠氣血來溫煦，維持正常體温，四肢離心臟最遠，如氣血推動力乏力，便不能到達四肢末梢而出現手腳冰冷，亦是部分正值青壯年的女士們不敵寒冷天氣的主因。

飲食重點在「防寒補腎」

冬令內應於腎：「腎者，主蜇，封藏之本，精之處也」。冬天氣溫低，人體代謝相應下降，精氣封藏，服用適當的補藥補品，有利於吸收儲存。冬季亦是人體陽氣潛藏的時候，也就是說人體應因冬季氣候特點的影響而有所收斂，並將一定能量貯存於體內，以為來年的「春生夏長」做好準備。民間素有：「三九補一冬，來年無病痛」之說。天氣寒冷，進補之物中的營養物質不易很快從尿液和汗液中散失，藥力易於蘊蓄而發揮較大功效。故冬令進補，不僅可防止因寒冷致病，還能滿足春天生理功能活躍的物質需要。

忌：辛辣刺激、燥熱煎炸、油膩、生冷等食物。

宜：羊肉、牛肉、烏雞、鰻魚、山藥、蓮子、黨參、冬蟲夏草、圓肉、黃精、黑木耳、南棗、白蘿蔔、栗子、核桃、黑豆、猴頭菇、羊肚菌等等。

*注意︰各人體質不同，進補前先請教相熟醫生；凡感冒、實熱者應先治療原發疾病。

冬季進補暖身湯水

當歸生薑羊肉湯（四人分量）

材料：羊肉1斤、當歸4錢、生薑1兩、黨參4錢、去核紅棗3枚、草果2粒。

做法：先將羊肉用滾水漂洗乾凈，生薑洗凈切片；餘下材料洗凈備用；全部洗凈的材料放入瓦煲內，加入清水12碗，大火燒滾後轉文火煲2小時，加鹽調味即可。

功用：補血益氣，適用於氣血兩虛，面色蒼白，神疲乏力，四肢不溫者。體虛有熱、高血壓病，以及感冒未清人士忌用。

冬蟲草鮑魚瘦肉湯

材料：急凍鮮鮑魚1隻、冬蟲草2錢、花旗參3錢、枸杞子1錢、瘦肉4兩。

做法：將鮑魚、瘦肉洗淨汆水備用；冬蟲草、花旗參洗淨，與鮑魚、瘦肉一齊放入燉盅內，再加滾水1碗蓋好，用文火隔水燉2-3小時，放入杞子，調味食用。

功效：滋陰補虛、益肺補腎。體虛有熱以及感冒未清人士不宜飲用。



