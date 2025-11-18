當父親忘了怎樣「玩」──給腦退化親人與家屬的聖誕建議

聖誕將至，又是向摯愛送上心意的季節。患上腦退化的父親，近來明顯缺乏動力，對外界反應愈加淡薄，筆者希望能藉着玩具，重新喚起他對生活的興趣。於是，我在網上訂購了與社工平日上門陪他玩的同款幼兒益智拼圖，為聖誕禮物「試水溫」。

事情不似預期。或許我們引導不得其法，父親面對拼圖無動於衷。想起小時候，我也嫌父母送的玩具無聊，如今因果循環，雙倍奉還。說實話，為腦退化長者選玩具，比替小孩選還難。倒不如轉念，若能偶爾投得「老友記」所好，已算階段性勝利。

鍛煉認知與腦袋

若說失智者是「大B」，他們的認知水平確實與幼兒相似，只是幼兒會進步，「大B」卻只會倒退。不過，大B與細B一樣需要「玩」，某些益智玩具兩者皆宜，全視乎大B的認知程度，腦力與手力。

回想父親確診以來的「腦退化玩具簡史」，幾乎是他心智衰退的縮影，見證病魔肆虐的不同階段。十多年前，他仍屬輕度認知障礙，數獨、麻將、象棋或魔力橋（Rummikub數字牌），全是他的健腦日常。那段歲月，正是我們照顧起來最輕鬆、彼此互動最自然的時光。

好景不常，他很快對麻將、象棋興趣缺缺，因為腦筋轉不來，算術能力被病魔悄然偷走。那個專注填著數獨方格的背影，早已封存在我的記憶櫃裏。

眾所周知，打麻將有助輕度認知障礙患者健腦。(圖：Mick Haupt@Pexels）

筆者的腦退化父親，於病情尚輕時，對數獨甚有興趣。(圖：SHVETS production@Pexels）

平板電腦遊戲碰壁

隨着他的腦力邁向「新階段」，我們樂觀地抖擻精神，改試各式平板電腦遊戲。近年流行的腦退化訓練程式五花八門：配對圖像、模擬書法、簡單拼圖應有盡有，讓失智長者隨時「打機」。

從沒打過機的父親，第一次Touch Screen觸控螢幕，興致勃勃，甚至主動「玩兩下」，算是「第二階段」成功。

Touch Screen 「戀情」太短暫。數月後，他再不肯碰平板，對着螢幕扁嘴，興趣全無。或許是認知受損導致空間感混亂，無法理解螢幕變化，覺得那只是一張沒甚麼好按的平面。

屢敗屢戰，我們帶他去看光影互動的展覽。場內小孩興奮奔跑，他卻冷眼旁觀。那扇五光十色旳網絡世界大門關上了，我們只好安慰自己 ，至少不懂使用智能手機的他，毋須擔心被短訊和社交媒體網上詐騙案所擾。

有時我也會反省，是否自己不夠用心？AI玩具會是出路嗎？坊間的AI玩偶、AI寵物會發聲、會動、會說話，甚至能在螢幕顯示「關懷」字句。然而大多仍處研發階段，我無緣試用，也無從斷定效果。

讓腦退化長者健腦的平板電腦App，五花百門，不乏本地化遊戲。像圖中的遊戲，讓長者模倣「推車仔」，數出指定數目的咖喱魚蛋、腸粉，紅腸等本地小食。

難得的爺孫互動

父親的「玩具簡史」進入第三階段，玩具要摸得到，也要感受得到。我們重回七巧板這類實體玩具，結果母親意外地找「救星」：企鵝敲冰塊桌上遊戲。

它的玩法簡單，把藍白冰塊疊成冰台，放上企鵝，然後輪流用小槌敲冰。誰令企鵝掉下，誰就輸。這玩具在親子家庭中頗熱門，但對我家這位「大B」來說，小型版太細，必須用正常尺寸或加大版，讓他看得清，握槌握得穩。

當時姪兒正值五、六歲，好奇心十足，會主動跟爺爺一起玩。兩爺孫並肩敲冰，返老還童對戰真童心，棋逢敵手，難分高下。

可惜，時間照樣不饒人。姪兒長大了，父親的認知再下滑。語言能力退化，僅剩「這是甚麼」、「我唔要」等短語。那個企鵝㪣冰玩具如今被束之高閣。看著父親堅定拒絕的神情，我倒佩服他有界限、有個人意識，比我更懂得說「不」。

筆者購買這類幼兒拼圖給父親，可惜我引導無方，他的興趣缺缺。

老少咸宜的企鵝敲冰塊桌上遊戲。(網上圖片)

溝通之道， 彌足珍貴

百折不撓地發掘新玩具，只為了讓父親不致百無聊賴，盡量刺激五感，延長對生活的感知力。如今，「玩具簡史」踏入第四階段。除了幼兒拼圖，社工還會出動「穿珠仔」一類職業治療師常用的健腦、手眼協調遊戲。若引導得法，他仍願意一試。

說到底，腦退化患者的病情像潮汐般起伏，每天都不同。我常摸不清該如何哄他，尤其是讓他願意跟我玩。這大概是所有失智病患家屬的共通難題。

有時我會想，他在腦退化長者中心的一天是怎樣過的？社工又如何與他互動？若能偷師幾招就好。

圖中的穿膠片遊戲，訓練手眼協調的原理，與穿珠仔有點相似，不過它能夠同時訓練長者的肩膊，屬於常見的職業治療項目。

若要說這個聖誕最好的禮物，大概是一把能開啟失智溝通之門的鑰匙，好讓與腦退化老友記有效交流，好好地「玩一玩」。這種情感連結，比起任何口號式鼓勵，都來得動人與真實。

簡單至手握圓球，也可讓老友記邊玩邊輕鬆。(圖：Matthias Zomer@Pexels )