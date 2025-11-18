歡迎回來

名人健康 │ 裕美自爆肝血管瘤需定期覆診，醫生拆解肝血管瘤5大迷思！
健康Tips

名人健康 │ 裕美自爆肝血管瘤需定期覆診，醫生拆解肝血管瘤5大迷思！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年37歲的藝人裕美，經常與男友林作在社交平台拍片分享生活點滴，早前她更自爆赴韓國整容。在11月17日她上傳IG限時動態，透露最近身體檢查結果，自爆在肝臟發現血管瘤，所幸經診斷後確認屬良性，但仍需定期覆診跟進。

 

裕美體檢驗出肝血管瘤 須定期覆診跟進

 

　　裕美與男友林作經常在社交平台上分享生活近況，在11月17日她於IG限時動態中公布了最新的健康狀況。裕美在動態中詳細描述了體檢過程，她表示：「最近body check，我個肝好靚仔，但係佢照到我有血管瘤。」她憶述當時醫生告知結果時，自己一聽到「瘤」字瞬間震驚，「吓」了一聲。

 

　　然而，醫生隨即平淡地解釋：「哦，無乜嘢，好多人都有，良性嚟嘅。」這才讓裕美放下心來，回應道：「哦，咁由佢。」不過醫生也特別提醒，雖然目前無大礙，但仍需謹慎對待，「你都要定期返嚟check，驚佢變大，要返嚟check。咁即係要睇住，慎防有咩事啦！」

 

血管瘤｜裕美體檢驚患肝血管瘤　須定期覆診跟進：驚佢變大

裕美透露最近身體檢查結果，驗出肝血管瘤。（IG@wadahiromi）

 

 

「愈變愈靚」曾公開赴韓國整容

 

　　近年來，裕美的外貌屢被指「愈來愈美」，使她長期被外界猜測是否整過容。早前，她曾在社交平台上公開一段名為「我的整容歷程 in KR」影片，坦言這是她首次到韓國整容。

 

　　影片中，裕美親自記錄了前往韓國醫美診所整容的過程，並稱這次是她人生中首次到韓國整容。她首先打了抗炎抗敏針，片中可清晰聽到響亮的「啪啪」聲響，並笑稱自己向醫生要求「要整到好似全智賢咁」。她透露，這次「整容」主要是注射膠原針，因年齡漸長致其臉頰凹陷。隨後裕美描述打針過程中有痛感，額頭布滿針孔，此外她也在鼻樑注射了肉毒桿菌（Botox），並表示「打鼻樑真係好痛」。完成療程3天後，裕美更在鏡頭前展示自己的臉部狀態，可見當時她的臉部明顯紅腫。

 

血管瘤｜裕美體檢驚患肝血管瘤　須定期覆診跟進：驚佢變大

她首先打了抗炎抗敏針。（IG@wadahiromi）

 

肝血管瘤5大迷思

 

　　台灣肝膽腸胃科醫生朱祐龍過去曾於網上分享肝血管瘤5大迷思，指肝臟內可能出現多種良性的腫瘤，包含肝血管瘤、肝臟囊腫、局部結節性增生、肝臟腺瘤等。而血管瘤是肝臟內血管不正常增生所形成的腫瘤，屬肝臟中最常見的良性腫瘤，根據文獻，血管瘤的發生率可高達2至20%。

 

甚麼是血管瘤？

 

　　大部分的血管瘤體積小，也不會造成任何症狀，通常是健康檢查或是因其他原因做腹部影像學檢查時意外發現。當血管瘤大於10公分時，可能產生腹痛、噁心嘔吐或容易有飽足感等症狀。
 

如何可檢查出肝血管瘤？

 

　　超聲波檢查雖然已相當精準，但當無法百分之百確診時，仍需要使用其他影像協助診斷，如電腦斷層與核磁造影。

 

肝血管瘤會變成肝癌嗎？

 

　　一般來說，肝臟的血管瘤是良性的不會變成肝癌（惡性腫瘤）。
 

肝血管瘤會變大嗎？

 

　　血管瘤的體積也有1／10機率會變大，生長速度為平均18個月體積長大兩倍，但通常長到某一個程度就會停止生長，可能是受荷爾蒙的影響
 

血管瘤的數目會增加嗎？

 

　　多數的人只會有單一顆血管瘤但約10%的人可能出現不只一顆。有些人會隨著年紀增長血管瘤的數目跟著增加，原本肝臟裏只有一個血管瘤，後來變成兩個、三個甚至更多。
 

資料來源：台灣肝膽腸胃科醫生朱祐龍

 

Tags:#歌手#養生#網絡熱話#醫美#裕美#林作#整容
