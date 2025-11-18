夜晚出現這症狀恐是猝死前兆，醫生警告：中風、心肌梗塞風險高2倍！

不少人以為血壓應全天維持穩定，但有醫生引述研究指出，晚上身體出現「1現象」，有可能是中風、心肌梗塞等猝死風險的先兆，甚至高出一般人至少2倍。

夜間血壓未下降 心血管死亡風險增2.35倍

台灣腎臟專科醫生林軒任在其Facebook專頁發文，他提到近日有一名女患者覆診時，就因為睡前測量血壓，發現數值比白天低10-20mmHg，擔心「血壓太低」有健康風險，但他指出這其實是良好現象，相反地，夜間血壓下降幅度少於10％的人，清晨發生中風或心肌梗塞的機率比一般人高出2.2倍。另有研究顯示，即使白天血壓「完全正常」，只要「夜間血壓未下降」，心血管死亡風險便激增2.35倍！

林軒任解釋，不少人認為血壓就像一條平穩的直線，從早到晚都穩定。事實上，人體血壓在夜間會適當降低，代表心血管系統彈性良好、運作正常。真正需擔憂的是「全天候無休」的心血管系統。因此，「夜間血壓未下降」是重要警示，甚至是未來中風及心肌梗塞的徵兆。

林軒任指出，醫學上將「晚間血壓比白天平均值顯著降低」的現象稱為「夜間血壓下降（Nocturnal Blood Pressure Dipping）」，若夜間血壓比白天低10-20％屬於「正常下降型（Dipper）」。若夜間血壓下降幅度低於10%，則歸類為「未下降型（Non-Dipper）」。

他提到，研究顯示，未下降型的人不僅心血管系統整晚未放鬆，其交感神經特別容易在清晨醒前過度活躍，導致血壓在短時間內迅速上升，形成極危險的「清晨高血壓」。

研究亦指出，與血壓正常下降者相比，夜間血壓未下降型的人，未來發生中風或心肌梗塞的風險高出2.22倍；即使白天血壓正常，死於心血管疾病的風險也增加2.35倍。

夜間血壓不降幾乎等於高血壓

林軒任表示，「夜間血壓不降」對健康的危害幾乎與高血壓相當。因為當血壓日夜無休，心臟如同進行24小時的重量訓練，容易導致「心室肥厚」，大幅增加心臟衰竭風險。此外，腎臟在持續高壓衝擊下，腎絲球可能受損，引發蛋白尿，逐步造成腎功能惡化。

關於「夜間高血壓」的成因，林軒任指出，常見原因為「睡眠呼吸中止症（Sleep Apnea）」。患者因睡眠中呼吸道阻塞或其他因素導致缺氧，身體誤以為即將窒息，因而過度刺激交感神經，此情況在睡眠中反覆發生，使血壓於夜間持續攀升。

其次，慢性病患者也需留意。他指出，腎臟病患者因腎功能受損，影響排水、排鈉及調控血壓荷爾蒙的能力。此外，糖尿病患者若血糖控制不當，神經系統可能已受損，導致自律神經調節失常。他亦提醒，高鹽飲食、壓力過大、長期失眠，同樣是夜間高血壓不可忽略的原因。

專家教8招耳朵按摩法降血壓

日本護士兼腳底按摩專家市野沙織在《介護ポストセブン》中介紹了一套「1分鐘耳朵按摩法」，只需用手指輕柔按壓耳朵穴位，即可達到降血壓、提升免疫力、緩解肩頸痛及腰痛等功效。以下為具體按壓方法：

1. 提升免疫力耳穴

功效：刺激腎上腺分泌激素，調節血壓、血糖及促進新陳代謝，增強免疫系統

對應部位：腎上腺

步驟：

1. 用食指與拇指捏住「腎上腺」部位內外兩側

2. 以打圈方式輕柔捏壓

2. 紓緩肩頸痛耳穴

功效：刺激肩膀、上臂及手腕的反射區，緩解頸梗膀痛

對應部位：耳輪（肩、上臂、手腕反射區）、耳垂（頭部）

步驟：

1. 耳輪：拇指與食指捏住內外兩側，由下往上輕揉，鬆解皮膚與軟骨黏連

2. 耳垂：拇指與食指捏住內外兩側輕柔揉捏

3. 紓緩腰痛耳穴



功效：促進腰部肌群血流，改善久坐或運動不足引起的腰痛

對應部位：頸椎、薦骨、腰尾椎

步驟：用拇指沿耳朵凹陷處向上推壓揉捏

4. 紓緩偏頭痛耳穴



功效：刺激交感神經，收縮腦血管，緩解偏頭痛

對應部位：交感神經（耳輪起始凹陷處）

步驟：拇指與食指用力捏住該部位10秒（需雙耳進行）

5. 調節高血壓耳穴



功效：放鬆血壓點及頭部反射區，幫助穩定血壓

對應部位：血壓點（耳朵凹陷處）、耳垂（頭部）

步驟：

1. 血壓點：拇指與食指輕柔揉捏，鬆解皮膚與軟骨黏連

2. 耳垂：拇指與食指捏住內外兩側輕揉

6. 改善尿頻耳穴



功效：刺激膀胱與腎臟反射區，恢復收縮力與體內平衡

對應部位：膀胱、腎臟

步驟：用食指朝鼻樑方向按壓，並打圈揉捏（建議每日1次，雙耳進行）

7. 改善便秘耳穴



功效：刺激大腸、小腸反射區，緩解便秘、有助放鬆精神

對應部位：大腸、小腸

步驟：用食指向下按壓凹陷處並打圈揉捏

8. 紓緩眼睛疲勞耳穴



功效：促進眼部黏膜生成，緩解乾眼及疲勞

對應部位：眼睛

步驟：拇指與食指捏住圖示部位內外兩側輕揉（有耳洞者需注意清潔）



資料來源：《介護ポストセブン》日本護士市野沙織

市野沙織提醒，按摩耳朵穴位時需特別注意，每次按摩時間不宜超過1分鐘，以免過度刺激耳朵部位。由於耳穴鄰近大腦，過長時間的按摩可能會對血管神經造成不必要的影響。

在按壓力道方面，大部分穴位只需使用輕柔力道即可，具體可以想像用拇指與食指搓開雙層紙巾成單層般的力度。只有在針對偏頭痛、尿頻和便秘這3種情況時，才需要使用較強的按壓力道，這時的力度可以參考用紙巾捲成紙繩時所需的力道。

4招不吃藥也能降血壓方法



根據日本媒體《週刊女性PRIME》的報道，日本藥劑師兼藥物研究員加藤雅俊表示，90%的高血壓問題源於老化和缺乏運動，導致肌肉、血管及心肺功能的退化。因此，只要改善生活方式，便能輕鬆降低血壓。

他提出以下4個毋需依賴藥物的降血壓方法：

4招不吃藥也能降血壓

1. 穴位按摩

位於手背虎口處，即大拇指與食指交會的地方，能有效降低血壓。按壓此穴位可向大腦的下丘腦發出指令，使血壓和體溫恢復正常。如果按壓時感到刺痛，則表明位置正確。按壓時呼氣5秒，力度需適中，然後吸氣時慢慢放鬆5秒。

2. 加藤式伸展運動

高血壓的主要原因是肌肉和血管硬化導致的血流不暢，以及心肺功能減弱造成的氧氣供應不足。肺部通過胸腔和橫膈膜的運動來幫助吸氣，因此訓練這些部位是非常重要。

降壓伸展步驟：

步驟1. 雙手合十，舉過頭頂然後吸氣。

步驟2. 雙臂彎曲並放下至肩膀平行的位置，繼續吸氣，擴張胸部。

步驟3. 雙臂轉向前，停在臉前盡可能吸氣，然後屏住呼吸。

步驟4. 繼續屏住呼吸，將身體前傾如同鞠躬，保持約3秒，然後快速呼氣。

每天只需做兩次，便能有效提升肺活量、改善姿勢，還能促進一氧化氮分泌，幫助軟化血管、改善血流並降低血壓。

3. 加藤呼吸法

坐在椅子上，雙手交疊，中指觸碰位於肚臍下方四指寬的關元穴，用鼻子吸氣10秒，擴張腹部。身體前傾，按壓穴位，然後用嘴巴呼氣，同時收腹持續20秒，放鬆肩膀並注意關元穴。

在按壓穴位時深呼吸，對於恢復精力、增加體力、調節自主神經系統及改善消化功能都很有幫助。深呼吸的關鍵在於專注於呼氣而非吸氣。建議每日坐在椅子上進行一次。

4. 每餐需攝取蛋白質

● 每天每公斤體重應攝取1g蛋白質，特別要選擇均衡且富含20種胺基酸的食材。

● 三餐皆應包含雞蛋、豬肉和牛奶。每餐至少應食用2隻雞蛋、100g豬肉或200ml牛奶。最好是搭配食用

● 蛋白質分解成氨基酸需要時間，建議在運動前3至4小時攝取

資料來源：日本藥劑師加藤雅俊

6種自然療法降血壓

哈佛醫學院教授Dr. Howard E.LeWine曾分享學術研究，提出6種自然療法，從起居生活、飲食、運動中著手改善高血壓問題。當中包括：

降血壓6大自然療法

DASH飲食法

● 多吃水果、蔬菜、瘦肉、堅果、種子和穀物，限制紅肉、鈉和含糖食品和飲料的攝取

養成運動習慣

● 每周至少進行150分鐘的中等強度運動

減肥

● 男性高血壓患者

● 每減1磅，上壓可以降低1mmHg

減少鈉攝取

● 少食加工食品，如即食麵、薯片、香腸等

適量喝酒

● 成年男性每日不超過2杯

● 成年女性每日不超過1杯

管理壓力

● 透過冥想或深呼吸

● 有效降低血壓

資料來源：哈佛醫學院教授Dr. Howard E.LeWine