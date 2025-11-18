歡迎回來

濕疹食療推薦｜濕疹、蕁麻疹與免疫腸胃有關，中醫推介1款茶飲助改善皮膚問題
健康Tips
濕疹

濕疹食療推薦｜濕疹、蕁麻疹與免疫腸胃有關，中醫推介1款茶飲助改善皮膚問題

健康解「迷」
健康解「迷」

　　轉季天氣下皮膚容易乾燥敏感，不少人更會出現濕疹、痘痘或乾癢脫屑的問題。台灣有中醫師指出，皮膚出現問題可能是免疫系統與腸胃健康所發出的警號，並推薦一款「腸生不老」茶飲，有助日常調理、提升免疫力。

 

免疫力下降致皮膚5種異常情況

 

　　台灣中醫師余雅雯在Facebook發文表示，皮膚總是反覆出問題，關鍵在於免疫系統與腸胃。當身體過度疲勞、作息不規律，導致免疫力下降時，皮膚往往會率先表現異常，常見的有以下5種情況：

 

  • 蕁麻疹：反映身體處於過敏反應或免疫力不穩定狀態。
  • 脂漏性皮膚炎：常在熬夜、壓力後爆發。
  • 單純皰疹、帶狀皰疹：潛伏病毒趁免疫下降時出現。
  • 濕疹、痘痘、黴菌感染：免疫力弱時更容易擴散或惡化。
  • 落髮、疣：也是免疫系統失衡的外在訊號。

 

　　余雅雯解釋，中醫理論強調：「脾胃為後天之本」，腸胃健康與整體免疫力密切相關。如果日常飲食吃太多油膩、甜膩的食物，容易在體內累積「痰濕」，增加腸胃負擔，進而令抵抗力下降，引發皮膚異常的問題。

 

1款茶飲神逆轉

 

　　要有效改善皮膚狀況，不能單靠外用藥物，必須從根本入手，調理腸道功能，以提升免疫力。為協助市民從日常飲食調理體質，余雅雯推薦了一款「腸生不老」保健茶，有助調整腸胃、增強免疫力。

 

材料：

  • 黨蔘3錢（幫助健脾益氣）
  • 茯苓3錢（幫助健脾滲濕）
  • 桂花少許（幫助理氣和中、化濕解鬱）

 

做法：

  • 將以上所有材料放入500cc熱水中，沖泡5分鐘，即可飲用。

 

中醫教3大天然止癢法

 

　　註冊中醫師林冠傑曾接受訪問時表示，為大家從中醫角度，拆解多種濕疹成因、忌吃的食物，為大家分享多種中醫止癢方法及食療。而濕疹最辛苦莫過於換皮時，皮膚極奇痕癢，有些人痕癢難耐時會以熱水或冰水刺激止痕，惟林冠傑醫師表示這兩者皆為錯誤示範。

 

　　想要止痕，他建議大家可以使用較涼井水、甚至用鹽水作清洗，另外近代有些人認為可以醋清洗，不過這些建議大前提是傷口並沒有出現損傷或潰爛，否則鹽水及醋這些產品皆不適合使用。

 

天然濕疹止癢法

1.使用草本草物

 

除了這些方法外，林冠傑醫師亦透露指，中醫古方中亦有許多認為適合使用的藥物，例如野菊花、金銀花，其中金銀花具抗菌清熱作用，另外苦參、地丁等泡水浸洗，亦可有助紓緩。

 

2.古方保濕法

 

部分皮膚極乾的患者則需要注意保濕、補充油分，例如古時會使用香油（即麻油）塗抹。

 

3.紫雲膏

 

林醫師亦建議可使用一種名為紫雲膏止痕，使用時先沾取少量抹於手背或較為嚴重的患處、較輕微的邊界位置， 等待約半小時至一小時，假如並無任何不妥，則可繼續塗抹，但如果患處情況變得嚴重，便可能要需要多加注意。

 

中醫拆解飲食建議 教煲2款食療湯品

 

　　病發期間，林冠傑醫師建議濕疹患者飲食上應要少食味濃食物，尤其要避免吃太多過咸食物；另外忌食高蛋白質，容易令敏感源增加。除此之外，冬菇、蘑菇、草菇等菇菌皆被認為會「透疹」，容易發疹、刺激皮膚敏感，同樣建議慎食；水果方面芒果、榴蓮等亦容易激發敏感源，濕疹患者亦應少食。

 

　　醫師續指，濕疹患者病發時可能許多食物無法食用，但這種情況卻未必會「跟足一世」，當調理好身體、濕疹康復後，再食這些食物可能又會無礙，他又介紹兩款食療湯水，幫助「血熱型」及「虛弱型」濕疹患者緩解相關症狀：

 

冬瓜薏仁赤小豆茯苓湯

  • 材料及製作方法：冬瓜、薏仁、赤小豆、茯苓，加入少量肉片及蜜棗煲煮。
  • 適用人士：血熱型患者
  • 症狀：舌頭較紅、口苦、經常睡眠不足、捱夜、容易損傷、濕疹患處每次抓癢都會出血人士
  • 功效：夏日有助袪濕、淡滲利濕、消腫

 

黨參花生衣湯

  • 材料及製作方法：黨參1兩、花生衣20克、淮山及茨實適量
  • 適用人士：虛弱型患者
  • 症狀：經常覺得疲乏勞累
