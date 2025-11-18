歡迎回來

名人健康 │ 54歲張文慈繼母離世返港陪父親，成長坎坷曾遭性侵影響星途
健康Tips

名人健康 │ 54歲張文慈繼母離世返港陪父親，成長坎坷曾遭性侵影響星途

健康解「迷」
健康解「迷」

　　54歲的女星張文慈（Pinky）近年北上發展，加入直播帶貨行列，而早在4年前，她已經移居上海，其後曾暫居住於廣州和深圳。最近，她在Instagram發文，透露1原因已經搬回香港陪爸爸。

 

繼母不幸離世　毅然返港陪伴老父

 

　　張文慈（Pinky）一向與爸爸感情很好，最近在Instagram公開與父親的溫馨合照，並發文宣布已搬回香港居住：「自從繼母回天家後，我已搬回香港和爸爸一起住，工作就兩邊走，盡量多陪陪他。沒有甚麼比他身體健康，開開心心更重要，希望他可以盡快離開憂傷的心情。」

 

　　張文慈繼母近日離世，為免父親獨自一人生活，她決定回港陪伴，盡顯孝心。張文慈不僅搬回香港與父親同住，更分享多張與父親相處的日常生活照片，其中包括一起逛街市的溫馨畫面，希望能幫助父親走出喪妻之痛。

 

明星近況｜54歲性感女神急搬回港　陪爸爸走出喪妻之痛　選美出道曾遭落藥失身

坎坷成長背景　曾被性侵影響星途
 

　　張文慈決定返港盡孝的背後，與她坎坷的成長經歷密切相關。她曾在訪問中透露，童年時期父母離異，自小缺乏家庭溫暖。17歲時曾遭人下藥性侵，身心遭受巨大創傷，一度封閉自我。這段不幸經歷也影響了她的演藝事業，在出道初期曾因此遭到誤解和被雪藏。儘管張文慈在內地的直播帶貨事業發展未如理想，曾經歷長達半年沒有收入的困境，但她仍然毫不猶豫地放下事業，選擇回港陪伴父親，將家人放在首位。

 

明星近況｜54歲性感女神急搬回港　陪爸爸走出喪妻之痛　選美出道曾遭落藥失身

張文慈與父親感情非常好。（ig@pinkycheung930）

 

明星近況｜54歲性感女神急搬回港　陪爸爸走出喪妻之痛　選美出道曾遭落藥失身

繼母離世，張文慈急搬返香港陪住爸爸。（ig@pinkycheung930）

　

Tags:#娛樂圈動態#名人動態#張文慈#家庭關係#失去親人#精神支持#童年創傷#性侵犯#事業#直播帶貨
