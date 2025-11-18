歡迎回來

名人健康 │ 63歲楊紫瓊激瘦現身首映禮，頸部青筋明顯惹網民關注健康狀況
健康Tips

名人健康 │ 63歲楊紫瓊激瘦現身首映禮，頸部青筋明顯惹網民關注健康狀況

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年63歲的奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh），憑其精湛演技曾榮獲多個國際獎項。近日，她於新加坡環球影城出席電影《魔法壞女巫2》（Wicked: For Good）首映禮時，穿上荷蘭時裝設計師Iris van Herpen設計的晚裝亮相，其誇張的裙擺卻被網民嘲似牛肚，瞬間成為網絡熱話，而楊紫瓊當日激瘦現身，鎖骨盡現也引起網民關注。

 

　　日前，片中主要演員Ariana Grande、Cynthia Erivo與楊紫瓊等人，於新加坡環球影城出席亞太區首映禮。當日楊紫瓊身穿荷蘭時裝設計師Iris van Herpen設計的晚裝亮相，低胸馬甲式禮服襯托出她纖瘦的身形，整體看起來性感又不失優雅，不過不少網民見到楊紫瓊的造型後，紛紛表示裙擺的設計與色澤，皆與牛肚極為相似，更戲稱其為「牛肚裝」或「多重滷味」。

 

明星近況｜63歲楊紫瓊暴瘦現身首映禮　前衛晚裝被嘲似「牛肚」

楊紫瓊前衞晚裝被嘲似「牛肚」。（IG@michelleyeoh_official）

 

 

       網民留言表示：「這裙子好像金錢肚」、「這衣服一言難盡」、「看著肚子很餓」、「牛肚裙？」、「愈望愈肚餓」、「多重滷味」、「真的不太會欣賞這些衣服」。此外，亦有網民留意到楊紫瓊的身形，她身穿露肩低胸晚裝時，頸部浮現大量青筋，鎖骨亦十分突出，令人擔心她過於消瘦，「太瘦不好看」、「為何瘦成這樣了」、「怎麼這麼瘦啊！」

 

 

明星近況｜63歲楊紫瓊暴瘦現身首映禮　前衛晚裝被嘲似「牛肚」

　　

狂迷強攬Ariana Grande　楊紫瓊上前護花

 

　　當日首映禮上發生一段小插曲，一名澳洲籍男子Johnson Wen（網名Pyjamamann）突然突破保安防線，衝上紅毯，張開雙臂試圖強行擁抱Ariana Grande。

 

　　根據網絡片段，當時Ariana正與楊紫瓊及Cynthia一同進場，該名狂熱粉絲突然衝前緊抱Ariana。楊紫瓊雖同樣受驚，但仍緊握Ariana的手；而Cynthia則勇敢上前推開該名男子，隨後多名保安迅速上前協助。慶幸Ariana並未受傷，但明顯受驚，按住胸口張口深呼吸，由楊紫瓊和Cynthia擁抱安撫。Johnson Wen則被保安人員迅速帶離現場。

 

明星近況｜63歲楊紫瓊暴瘦現身首映禮　前衛晚裝被嘲似「牛肚」

Ariana Grande遭狂迷衝擊強攬。（影片截圖）

 

楊紫瓊罕談與前夫離婚原因

 

　　楊紫瓊於2023年憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）勇奪第95屆奧斯卡大獎，成為首位亞裔影后。她早前接受英國BBC Radio 4節目《Woman’s Hour》訪問，當中談及在與德寶電影公司創辦人潘迪生的首段婚姻中，因無法生育而走向離婚的過程。

 

　　楊紫瓊於1988年嫁給潘迪生，婚後二人一直未有小朋友，楊紫瓊曾透露，潘迪生很希望有兒子繼承事業：「不只是一個，而是兩個兒子，甚至三個更好。」在該次訪問中，她亦認為無法擁有自己的孩子，或許是與潘迪生婚姻破裂的主要原因。

 

　　楊紫瓊表示，這也是為何夫妻之間關於生育的對話至關重要：「這些都是需要在一開始就面對的，否則一路下來會有很多傷害和艱難時刻。」她認為，雙方能夠承認，並決定不再拖著對方，這一點是非常勇敢的做法。

 

明星近況｜63歲楊紫瓊暴瘦現身首映禮　前衛晚裝被嘲似「牛肚」

楊紫瓊於1988年嫁給潘迪生。（網上圖片）

 

曾多次人工受孕不果

 

　　楊紫瓊又提到，自己一直都很想要孩子，更為此嘗試過人工受孕，但最終未能成功。當節目主持人麥戈文問她，何時才接受自己無法成為母親這一事實時，楊紫瓊則表示，「有些時候，說實話，我還在想著這件事」。

 

　　幸運的是，楊紫瓊於2023年7月與法拉利前總裁尚陶德（Jean Todt）在日內瓦正式結婚，長達19年的愛情終於開花結果，她在去年1月初曬出繼子尼古拉斯托德的兒子馬克西姆的照片，宣布自己升格嫲嫲抱孫：「我已經62歲了。當然，我現在不會生孩子，但是我們剛剛有了一個孫仔。然後你會覺得自己仍然非常非常幸運，因為你的生活中確實有一個孩子。」

 

明星近況｜63歲楊紫瓊暴瘦現身首映禮　前衛晚裝被嘲似「牛肚」

 

 

可接受試管嬰兒療程6大情況

 

　　根據香港輔助生育中心資料，體外受精及胚胎移植（IVF），俗稱試管嬰兒，是一種有效治療不孕症的方法。IVF療程涉及從女士的卵巢中抽取卵子，讓精子和卵子在體外受精結合，培養成胚胎後再移植回女士的子宮內。

 

　　根據仁安生殖醫學中心的參考數據，在香港大約每6對夫婦，便有一對要面對不育煩惱，如夫婦有意找香港私家醫院或診所進行生育治療，每個體外受孕或稱試管嬰兒療程費用，介乎由8萬元至15萬元之間。而有6種人可接受試管嬰兒療程：

 

6種人可接受試管嬰兒療程

 

1. 男士精子質素欠佳

2. 女士輸卵管閉塞或受損

3. 女士罹患嚴重子宮內膜異位症

4. 所有不孕症包括不明原因的不孕，特別是已嘗試其他不孕治療但未能成功。

5. 女士已屬生殖高齡或卵巢儲備低下，令懷孕時間變得緊迫。

6. 夫婦有遺傳性基因病

資料來源：香港輔助生育中心

 

 

 

慢性發炎警訊！身體發求救信號：8大發炎症狀與5類抗發炎食物推薦
