今期素食譜推介：蓮藕塊百搭食材煮法多變，美味不可小看

如果你留意的話，立冬以後，這個時候的蓮藕份外的「粉」（粉糯口感），對比夏天時候的鬆脆，很是適合拿來燜燉。可能是根部的蔬菜，蓮藕沒有很強烈的個性，除了自帶的甜味，還有剛才講的，因為澱粉積累下來的，那「粉粉」的口感以外，是很好配搭其他食材，做出各種美味菜餚的選擇之一。

不知道多少人，會愛吃以蓮藕為主菜的菜餚？小時候不算很愛吃蓮藕，但總會被它那些洞洞，和咬下去出現的蓮藕絲，吸引過去。比起其他蔬菜，蓮藕確實有着自己獨特的外形和特色。不管是拿來拼番茄，還是南乳，還是放湯裏面燉，蓮藕那份清甜滋潤感，都能給人留下深刻的印象。

也許，你曾經因為蓮藕滿布泥巴而忽略了它。也許，你因為蓮藕奇特的造型而嚇倒了？！不管怎樣，只要你願意買它回家，沖掉它身上的泥巴，小心翼翼的刮走它的皮，把它切成小塊。忠實的蓮藕，總能好好的跟其他食材，跟它燜煮在一起的調味料，共融相處，發揮滋味。看來，真的不能小看蓮藕的魅力喔～

蓮藕塊(2人份)

時間：35分

材料：

番茄 2個/ 蓮藕 1節（約250克）/ 豆卜 6粒（顆）/大葱（韭葱） 半條（根）

調味：

鹽 1茶匙/ 糖 1.5湯匙/ 番茄醬 3湯匙/ 醋 1湯匙/ 蒜香粉 2茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/蔬果刨刀/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊（鍋）鏟/ 湯匙/ 茶匙/ 碟

步驟：

1. 清洗番茄，切去蒂（如圖），再切成塊（如圖）。

2. 刨去蓮藕的皮，沖洗乾淨，切半月形的片（如圖）。

3. 將豆卜切半（如圖）。

4. 清洗大蔥（韭葱），切去根部，斜切成片。

5. 以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），放入步驟4，倒入1湯匙的食油，炒1分鐘。

6. 放入步驟1，以中火炒一炒，然後倒入1茶杯的清水，蓋上鑊（鍋）蓋，煮10分鐘。

7. 調均所有的調味料和半茶杯的清水，倒入鑊中，炒拌均勻。

8. 放入步驟2，炒拌均勻，蓋上鑊（鍋）蓋，煮15分鐘。

9. 放入步驟3，炒拌均勻，炒至醬汁差不多收乾。

筆記：

1. 蓮藕的維生素B和C，不單有抗氧化的效果，亦有助增強免疫力。

2. 大葱（韭葱） 有天然抗生素之稱的「大蒜素」，亦有提升免疫力的維生素B2、C、菸鹼酸、鈣、磷、錳、硒、和β-胡蘿蔔素等。

3. 番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

4. 豆卜由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。