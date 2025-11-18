歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
今期素食譜推介：蓮藕塊百搭食材煮法多變，美味不可小看
素食
食得有營
健康好煮意

今期素食譜推介：蓮藕塊百搭食材煮法多變，美味不可小看

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　如果你留意的話，立冬以後，這個時候的蓮藕份外的「粉」（粉糯口感），對比夏天時候的鬆脆，很是適合拿來燜燉。可能是根部的蔬菜，蓮藕沒有很強烈的個性，除了自帶的甜味，還有剛才講的，因為澱粉積累下來的，那「粉粉」的口感以外，是很好配搭其他食材，做出各種美味菜餚的選擇之一。

 

　　不知道多少人，會愛吃以蓮藕為主菜的菜餚？小時候不算很愛吃蓮藕，但總會被它那些洞洞，和咬下去出現的蓮藕絲，吸引過去。比起其他蔬菜，蓮藕確實有着自己獨特的外形和特色。不管是拿來拼番茄，還是南乳，還是放湯裏面燉，蓮藕那份清甜滋潤感，都能給人留下深刻的印象。

 

　　也許，你曾經因為蓮藕滿布泥巴而忽略了它。也許，你因為蓮藕奇特的造型而嚇倒了？！不管怎樣，只要你願意買它回家，沖掉它身上的泥巴，小心翼翼的刮走它的皮，把它切成小塊。忠實的蓮藕，總能好好的跟其他食材，跟它燜煮在一起的調味料，共融相處，發揮滋味。看來，真的不能小看蓮藕的魅力喔～

 

蓮藕塊(2人份)

 

今期素食譜推介：蓮藕塊 │ 烹調百搭不能小看蓮藕的魅力

 

時間：35分  

 

材料：

 

今期素食譜推介：蓮藕塊 │ 烹調百搭不能小看蓮藕的魅力

 

番茄 2個/ 蓮藕 1節（約250克）/ 豆卜 6粒（顆）/大葱（韭葱） 半條（根） 

 

調味：

鹽 1茶匙/ 糖 1.5湯匙/ 番茄醬 3湯匙/ 醋 1湯匙/ 蒜香粉 2茶匙

 

工具：

砧板/ 菜刀/蔬果刨刀/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊（鍋）鏟/  湯匙/ 茶匙/ 碟

 

步驟：

1.    清洗番茄，切去蒂（如圖），再切成塊（如圖）。

 

今期素食譜推介：蓮藕塊 │ 烹調百搭不能小看蓮藕的魅力

今期素食譜推介：蓮藕塊 │ 烹調百搭不能小看蓮藕的魅力

 

2.    刨去蓮藕的皮，沖洗乾淨，切半月形的片（如圖）。

 

今期素食譜推介：蓮藕塊 │ 烹調百搭不能小看蓮藕的魅力

 

3.    將豆卜切半（如圖）。

 

今期素食譜推介：蓮藕塊 │ 烹調百搭不能小看蓮藕的魅力

 

4.    清洗大蔥（韭葱），切去根部，斜切成片。

 

今期素食譜推介：蓮藕塊 │ 烹調百搭不能小看蓮藕的魅力

 

5.    以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），放入步驟4，倒入1湯匙的食油，炒1分鐘。

6.    放入步驟1，以中火炒一炒，然後倒入1茶杯的清水，蓋上鑊（鍋）蓋，煮10分鐘。

7.    調均所有的調味料和半茶杯的清水，倒入鑊中，炒拌均勻。

8.    放入步驟2，炒拌均勻，蓋上鑊（鍋）蓋，煮15分鐘。

9.    放入步驟3，炒拌均勻，炒至醬汁差不多收乾。

 

筆記：

1.    蓮藕的維生素B和C，不單有抗氧化的效果，亦有助增強免疫力。

2.    大葱（韭葱） 有天然抗生素之稱的「大蒜素」，亦有提升免疫力的維生素B2、C、菸鹼酸、鈣、磷、錳、硒、和β-胡蘿蔔素等。

3.    番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

4.    豆卜由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#營養#食譜#素食譜#蓮藕#番茄#豆卜#大葱
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 2 comment ...
好想去日本過新年、嘗和菓子！加點想像力，DIY零糯米「牡丹餅」！
更多走肉廚房文章
好想去日本過新年、嘗和菓子！加點想像力，DIY零糯米「牡丹餅」！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處