毒素10個窩藏點｜每日拍打十窩穴通經絡，助你體內大掃除
健康Tips
養生Tips

毒素10個窩藏點｜每日拍打十窩穴通經絡，助你體內大掃除

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　身體的「窩穴」，正是健康的鏡子。

 

　　從中醫角度審視，人體關鍵的「八窩」，又名「八虛」（四窩左右 x2 即成八窩）--（1）腋窩（極泉穴）、（2）肘窩（曲澤、尺澤穴）、（3）髀窩（鼠蹊部）、和（4）膝後窩（委中穴）——乃氣血通行之要衝。這些大關節之穴理應稍稍內陷，但現代人生活習慣不良，導致這些「窩」變得腫脹，成為毒素困積的陷阱。我在此八窩基礎上，增補足踝前窩（丘墟穴，即腳眼外側前下方凹陷處，最容易「拗柴」的地方），合成「十窩」，不同窩穴的腫脹，反映了不同經絡臟腑的問題，請讓我慢慢介紹這「十個體內毒素窩藏地圖」：

 

　　1. 腋窩腫脹：反映心火旺盛、心經鬱熱，常見心煩易怒、失眠多夢，夜間易發汗。

 

　　2. 肘窩腫脹：此處鼓脹，代表心肺蘊熱，常見喉嚨不適、咳嗽氣短、皮膚易生暗瘡。

 

　　3. 髀窩腫脹（鼠蹊部）：此為肝經「急脈穴」附近區域。鼠蹊部腫脹不通，多屬肝氣鬱結、下焦濕熱，常見情緒壓力大、婦科或泌尿系統問題。

 

　　4. 膝後窩腫脹：膝後窩乃膀胱經要穴，是人體最大的「排毒通道」。此處腫起如包，意味著濕毒熱邪壅盛，最直接導致腰背痠痛沉重、膝關節乏力。

 

　　5. 足踝前窩：此踝就是丘墟穴，此穴為膽經之「原穴」，猶如膽腑在體表的能量開關。丘墟穴理應明顯內陷，觸之柔軟。若此穴腫脹凸起，表示膽經阻塞嚴重。膽主疏泄，協助肝氣調達，膽經不暢會直接影響消化與全身氣機的升降。

 

　　經常拍打揉十窩排毒法，就是為身體進行「暢通經絡大掃除」。這個大掃除跟「除夕大掃除」不一樣，可以天天做，不需要等年尾才清除垃圾。 拍打要領：使用虛掌（手掌微弓），有節奏地每邊每穴拍打36下。力度由輕漸重，以局部發熱、出痧為度。順序建議從上至下，十窩拍打次序：

 

1. 拍打腋窩：可站立或坐下，舉高手拍打，可清心火。

2. 拍打肘窩：可站立或坐下，伸直手臂拍打，可洩心肺之熱。

3. 拍打髀窩：必需站立，用虛掌輕拍鼠蹊部，疏解肝氣鬱結。

4. 拍打膝後窩：站立微彎身體拍，強力排出濕毒。

5. 按揉足踝前窩：坐著做，此處肌肉較少，宜用拇指或食指指腹進行按揉，直至感覺酸脹發熱，疏通膽經。

 

　　觀察這十窩的形態，便能繪製出一幅專屬的「體內毒素地圖」。拍打後皮膚毛孔張開，切記要避風保暖，勿馬上洗澡。可飲用一杯溫水助毒素代謝。出痧處需待痧斑自然消退後方可再次拍打。持之以恆地拍打，使這些關鍵的關節窩穴恢復內陷柔軟之態，便從根本暢通經絡，讓氣血順行。

 

