認知障礙症丨誰是否高危一族？評估早期徵兆及早把握時機逆轉情況！分享兩大最新檢測方法

根據衛生署的資料顯示，本港70歲或以上長者中，每10名便有1名患上認知障礙症；而85歲或以上長者中，每3名則有1人患上認知障礙症。預計到了2036年，全港的認知障礙症患者人口將高達28萬。世界衛生組織亦指出，在認知障礙症人士中，約有9%屬於早發性認知障礙症，而每年長5歲，患病率就增加一倍。

甚麼是認知障礙症？

認知障礙症是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部分更會有情緒、行為及感官等方面的變化。

認知障礙症的高危人群

● 40歲以上

● 有認知障礙症家族病史

● 有認知障礙症高風險因子如：高血壓、高血糖、高血脂、曾經中風或腦部受創等

● 懷疑認知能力下降

● APOE4基因攜帶者

● 長期受壓或抑鬱

● 長期吸煙及喝酒

認知障礙症的三個階段

由於認知障礙症對每個人的影響不同，每個人經歷的症狀，病情變化速度都有不同。

1. 正常老化

認知功能的輕微變化屬於正常情況，例如偶爾忘記瑣事、重複詢問同一個問題或講述同一件事情，但不影響日常生活的能力。

2. 輕度認知障礙症（MCI）

輕度認知障礙症（MCI）是認知障礙症初期的關鍵階段。認知障礙症病徵開始顯現，例如記憶力比過往明顯下降，患者可能忘記重要事件或日常物品的擺放位置。

此階段患者仍未失去自理能力，亦能獨立生活及工作並參與社交活動，所以較容易被誤以為是正常老化。

3. 中期至晚期認知障礙症

中期認知障礙症通常可持續多年，患者亦將需要更多的照顧和支持。此時，患者有機會混淆遠期和近期記憶及難以自行完成日常自理活動。當發展成晚期，患者因記憶缺損，認知障礙症的症狀變得極為嚴重，包括無法認人、認知或思維上欠缺判斷能力，因而令日常生活難以自理。

甚麼時候是診斷認知障礙症的最佳時機？及早診斷的重要性？

認知障礙症的病理變化是大腦中一種叫Tau的蛋白異常堆積，往往在記憶明顯下降前就已經在腦部發生，潛伏期長達10-20年，因而在臨床已經可以通過不同檢測評估患病的風險。另外，輕度認知障礙（MCI）是步向AD的前㇐個階段，若在這個階段干預，有機會逆轉情況，不㇐定會演變成認知障礙症。

由於輕度認知障礙症較容易被誤以為是正常老化，若早期沒有透過檢測識別，可能會逐漸變成更嚴重的狀況，甚至到達無法挽回的地步。提早評估早期徵兆，及早把握最佳時機，可以為患者爭取更多時間應對。

評估認知障礙症的方法

1. AD Check 認知測™

AD Check認知測™使用臨床研究證實及美國藥監局（FDA）認定的突破性醫療技術，精準地檢測血液中Tau蛋白的濃度來評估認知障礙症的風險，準確率高達96%。

近年科學家發現一項關鍵的生物指標 p-Tau 217，大量的醫學臨床文獻證實，p-Tau217蛋白與認知障礙症之間存在密切關聯，p-Tau217蛋白甚至被視為最準確反映認知障礙症病變的早期血液生物標記。這意味，透過檢測 p-Tau 217蛋白的濃度指數，可以在認知能力出現明顯衰退之前，分析認知障礙症的風險，達到真正的「早期偵測」。

2. APOE基因檢測

APOE基因檢測則是一種針對Apolipoprotein E（APOE4，載脂蛋白E）基因的分析，特別關注其中三種基因型：ε2、ε3、ε4。透過一次抽血或口腔樣本，判斷是否屬於高風險族群，有助於提早展開預防認知障礙症的生活管理與醫療規劃。 APOE4基因被公認與認知障礙症風險高度相關，它可在大腦潛伏10-20年，逐漸損害神經細胞，最終導致認知功能下降，引致認知障礙症的發生。

認知障礙症是一種逐漸發展的神經退化性疾病，早期症狀可能不明顯，久而久之，卻會嚴重影響記憶、思考能力和日常生活功能。通過專業檢測，可以在症狀明顯前發現異常，爭取黃金治療時間，維持更長時間的生活品質。若想了解更多認知障礙症的常見症狀，吃哪些營養可延緩腦退化，可參閲另一篇樂本健．健康教室文章。