26歲內地樂隊女主音遭舞台電動座椅夾傷，肋骨斷裂搶救不治！
健康Tips

26歲內地樂隊女主音遭舞台電動座椅夾傷，肋骨斷裂搶救不治！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地近日發生一宗駭人意外，獨立樂隊「普通搖滾樂隊」26歲女主唱解惠鈞，於工作期間遭電動座椅壓斷肋骨，導致呼吸困難，送院經過10小時搶救，仍不幸於11月10日凌晨離世。樂隊官方已發佈訃文，不少粉絲紛紛留言表達哀傷。

 

　　內地樂隊「普通搖滾樂隊」於11月12日在官方微博上發文講述意外經過，指女主音解惠鈞於11月9日上午在在工作過程中，胸腔意外遭「電動座椅架」擠壓，造成肋骨斷裂、呼吸困難，送院經過10小時的搶救，不幸於翌日凌晨離世。

 

　　消息曝光後，由於坊間及媒體出現眾多誤傳，「普通搖滾樂隊」於11月13日再度發文澄清，女主音身體所受的傷害並非來自「汽車電動座椅」，而是「劇院的大型座椅」，呼籲大家不要被錯誤資訊誤導。樂團又強調有關新聞的推送，並非樂隊買熱搜：

 

　　因為大機率不會再進行演出活動了，我們不需要流量。

 

　　「普通搖滾樂隊」來自遼寧大連，成立至今已4年，而女主唱解惠鈞一直是樂隊靈魂人物，曾在2022年底推出了首張專輯《濱城勁歌金曲選集》，並於2023年展開了足跡遍布南京、上海、廣州等十餘座城市的全國巡演。

 

轉載自晴報

 

Tags:#南京#廣州#大連#健康問題#肋骨骨折#骨折
台灣男星父揭患惡性腫瘤！癌細胞擴散靠打點滴維生，病情不樂觀
台灣男星父揭患惡性腫瘤！癌細胞擴散靠打點滴維生，病情不樂觀
