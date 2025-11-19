26歲內地樂隊女主音遭舞台電動座椅夾傷，肋骨斷裂搶救不治！

內地近日發生一宗駭人意外，獨立樂隊「普通搖滾樂隊」26歲女主唱解惠鈞，於工作期間遭電動座椅壓斷肋骨，導致呼吸困難，送院經過10小時搶救，仍不幸於11月10日凌晨離世。樂隊官方已發佈訃文，不少粉絲紛紛留言表達哀傷。

內地樂隊「普通搖滾樂隊」於11月12日在官方微博上發文講述意外經過，指女主音解惠鈞於11月9日上午在在工作過程中，胸腔意外遭「電動座椅架」擠壓，造成肋骨斷裂、呼吸困難，送院經過10小時的搶救，不幸於翌日凌晨離世。

消息曝光後，由於坊間及媒體出現眾多誤傳，「普通搖滾樂隊」於11月13日再度發文澄清，女主音身體所受的傷害並非來自「汽車電動座椅」，而是「劇院的大型座椅」，呼籲大家不要被錯誤資訊誤導。樂團又強調有關新聞的推送，並非樂隊買熱搜：

因為大機率不會再進行演出活動了，我們不需要流量。

「普通搖滾樂隊」來自遼寧大連，成立至今已4年，而女主唱解惠鈞一直是樂隊靈魂人物，曾在2022年底推出了首張專輯《濱城勁歌金曲選集》，並於2023年展開了足跡遍布南京、上海、廣州等十餘座城市的全國巡演。

轉載自晴報