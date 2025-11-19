名人健康 │ 化學博士K Kwong涉大圍站偷拍裙底認罪候判，團隊發文稱健康出現挑戰

化學博士、前化學補習教師鄺士山（K Kwong），涉嫌於2024年2月在港鐵大圍站扶手電梯偷拍一名女子裙底，案件本周一（17日）在沙田裁判法院再提訊。他當庭承認一項偷拍罪，署理主任裁判官鄭紀航將案件押後至12月1日判刑，以等候鄺的社會服務令及感化報告，並獲准以原有條件保釋候判。

鄺士山團隊：K Kwong健康出現挑戰正接受治療

案件提訊後同日晚上，K Kwong的團隊在社交平台發文表示，感謝市民一直以來對K Kwong的愛護和支持，並指出他近年健康狀況出現挑戰，目前正專心接受治療：

近年K Kwong嘅健康出現咗啲挑戰，佢而家正專心接受治療，努力康復中。2019到今日阿Sir已經好攰，應該暫時寫唔到文，有都係之前寫落嘅文。

不過，文中並未詳細交代其健康情況。

帖文未提及偷拍案件 冀予空間休養

文中提到，明白外界對K Kwong的擔憂，K Kwong本人也非常感謝每一位的鼓勵和關心。「喺呢段時間，希望大家可以畀佢多啲空間和時間，等佢安心休養。」文中亦表示，K Kwong團隊會繼續全力投入，承擔為香港市民服務的責任，「大家嘅支持係我哋前行嘅最大動力，我哋會一如以往咁堅持，用心做好每一份工作，回應大家嘅信任。」文末再次感謝大家的無限包容及體諒。而帖文未提及偷拍案件。

警誡稱「唔知咩情況影低」

報稱退休人士的66歲鄺士山，周一在法院承認一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪。案情顯示，案件發生於2024年2月14日，他在港鐵大圍站17號扶手電梯，偷拍女事主X的私密部位。

案情指，鄺與事主當日中午在大圍站乘搭上行扶手電梯到3號月台，當時鄺站在事主右後方，並曾手持手提電話鏡頭向著事主裙底，其後被事主揭發及追問是否正在拍攝。鄺變得緊張並打算離開，及後遭其他人截停。鄺被捕後在警誡下稱：「唔知咩情況影低。」警方在鄺的電機內發現一段10秒的涉案片段，事主確認自己是片中當事人。

控方在庭上申請充公鄺的手提電話，獲鄭官批准。辯方求情指，被告初犯、背景良好，鄭官則指會先索取社會服務令報告、感化報告，將案件押後至12月1日判刑，並提醒不排除會判監。

K Kwong鄺士山承認在大圍站偷拍。（FB@K Kwong）

鄺士山團隊指，K Kwong健康出現挑戰正接受治療。（FB@K Kwong）

轉載自晴報