歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
十一月
元朗米埔自然保護區 ｜世界自然基金會香港分會「步走大自然 2025」 元朗米埔自然保護區 ｜世界自然基金會香港分會「步走大自然 2025」
文化藝術 親子活動
元朗米埔自然保護區 ｜世界自然基金會香港分會「步走大自然 2025」
推介度：
22/11/2025 - 23/11/2025
22
十二月
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法 中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
大型盛事 節慶活動
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
推介度：
22/12/2025 - 01/03/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
名人健康 │ 化學博士K Kwong涉大圍站偷拍裙底認罪候判，團隊發文稱健康出現挑戰
健康Tips

名人健康 │ 化學博士K Kwong涉大圍站偷拍裙底認罪候判，團隊發文稱健康出現挑戰

健康解「迷」
健康解「迷」

　　化學博士、前化學補習教師鄺士山（K Kwong），涉嫌於2024年2月在港鐵大圍站扶手電梯偷拍一名女子裙底，案件本周一（17日）在沙田裁判法院再提訊。他當庭承認一項偷拍罪，署理主任裁判官鄭紀航將案件押後至12月1日判刑，以等候鄺的社會服務令及感化報告，並獲准以原有條件保釋候判。

 

鄺士山團隊：K Kwong健康出現挑戰正接受治療

 

　　案件提訊後同日晚上，K Kwong的團隊在社交平台發文表示，感謝市民一直以來對K Kwong的愛護和支持，並指出他近年健康狀況出現挑戰，目前正專心接受治療：

 

　　近年K Kwong嘅健康出現咗啲挑戰，佢而家正專心接受治療，努力康復中。2019到今日阿Sir已經好攰，應該暫時寫唔到文，有都係之前寫落嘅文。

 

　　不過，文中並未詳細交代其健康情況。

 

帖文未提及偷拍案件 冀予空間休養

 

　　文中提到，明白外界對K Kwong的擔憂，K Kwong本人也非常感謝每一位的鼓勵和關心。「喺呢段時間，希望大家可以畀佢多啲空間和時間，等佢安心休養。」文中亦表示，K Kwong團隊會繼續全力投入，承擔為香港市民服務的責任，「大家嘅支持係我哋前行嘅最大動力，我哋會一如以往咁堅持，用心做好每一份工作，回應大家嘅信任。」文末再次感謝大家的無限包容及體諒。而帖文未提及偷拍案件。

 

警誡稱「唔知咩情況影低」

 

　　報稱退休人士的66歲鄺士山，周一在法院承認一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪。案情顯示，案件發生於2024年2月14日，他在港鐵大圍站17號扶手電梯，偷拍女事主X的私密部位。

 

　　案情指，鄺與事主當日中午在大圍站乘搭上行扶手電梯到3號月台，當時鄺站在事主右後方，並曾手持手提電話鏡頭向著事主裙底，其後被事主揭發及追問是否正在拍攝。鄺變得緊張並打算離開，及後遭其他人截停。鄺被捕後在警誡下稱：「唔知咩情況影低。」警方在鄺的電機內發現一段10秒的涉案片段，事主確認自己是片中當事人。

 

　　控方在庭上申請充公鄺的手提電話，獲鄭官批准。辯方求情指，被告初犯、背景良好，鄭官則指會先索取社會服務令報告、感化報告，將案件押後至12月1日判刑，並提醒不排除會判監。

 

K Kwong｜化學博士K Kwong涉大圍站偷拍裙底認罪 鄺士山團隊：健康現挑戰正接受治療

K Kwong鄺士山承認在大圍站偷拍。（FB@K Kwong）

K Kwong｜化學博士K Kwong涉大圍站偷拍裙底認罪 鄺士山團隊：健康現挑戰正接受治療

鄺士山團隊指，K Kwong健康出現挑戰正接受治療。（FB@K Kwong）

 

轉載自晴報

 

Tags:#罪案#偷拍#博士#化學#大圍#港鐵#精神健康
Add a comment ...Add a comment ...
名人健康丨78歲李家鼎身形消瘦暴跌20磅，自爆患病需輸血
更多健康解「迷」文章
名人健康丨78歲李家鼎身形消瘦暴跌20磅，自爆患病需輸血
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處