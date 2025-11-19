潤膚露測試｜9成樣本含致敏成分，11款安全名單公開

不少人會使用潤膚產品為皮膚保濕。消委會曾對61款市售潤膚乳進行檢測，當中發現多達9成樣本含可致敏成分，僅4款樣本不含致敏成分；此外，水中銀（國際）生物科技有限公司 （下稱「水中銀」）亦曾檢驗市面上22款潤膚產品，當中有7款通過毒性檢測，整體表現良好，選購時要特別注意。

4款不含致敏成分潤膚乳

消委會早前檢驗市面上61款供成人及嬰兒用潤膚乳，當中發現57款樣本標示含有可致敏成分，其中「ecopure橄欖精華身體滋潤乳液」標有含可釋出甲醛防腐劑、「甲基異噻唑啉酮」防腐劑MIT，有可能致皮膚出紅疹、接觸性皮膚炎等；全部樣本中，只有4款樣本不含致敏成分，名單如下：

Aveeno 舒敏修護潤膚霜

產地： 美國

萬寧售價：$217

Eucerin 深層舒緩潤膚乳液

產地： 波蘭

官網售價：$185

LA ROCHE-POSAY 全效抗敏修護霜

產地： 法國

屈臣氏售價：$385

PHYSIOGEL 全天候水分修復系列低敏保濕乳液

產地： 愛爾蘭

屈臣氏售價：$183

資料來源：消委會

消委會指出，甲醛防腐劑可以刺激皮膚，導致痕癢和出紅疹，嚴重可引致接觸性皮膚炎；而「甲基異噻唑啉酮」防腐劑MIT擁有較高致敏性，可引致皮膚嚴重過敏反應及接觸性皮膚炎。

而大部分樣本含有可致敏香料成分，容易造成皮膚泛紅、紅疹、紅腫等過敏反應，亦可引致接觸性過敏反應、皮膚炎、哮喘或頭痛。部分樣本亦含有化學成分環戊矽氧烷，據歐盟SCCS 2015年的報告顯示，環戊矽氧烷對皮膚和眼睛都具輕微刺激性。丹麥消費者組織THINK Chemicals認為，目前有研究懷疑環戊矽氧烷具有干擾內分泌的特性，故此並不建議用於製造身體乳液產品。

消委會指出，環戊矽氧烷一般會在使用過程中揮發，只有極少量殘留在皮膚上，使用者可能會在使用過程中經呼吸吸入，而目前未有足夠證據證明會影響人體荷爾蒙水平。

7款整體表現良好潤膚露產品

「水中銀」早前從各大個人護膚品售賣店，購入22款潤膚產品樣本作安全、保濕、抗炎功效檢測，包括知名品牌如CeraVe、NIVEA、PHYSIOGEL、ST. Ives等。安全測試結果顯示，22款潤膚露產品的安全測試中，有8款被評為綠魚（代表品質卓越）、5款為黃魚（代表品質合格）、9款為紅魚（代表有待改善），換言之有6成樣本在安全毒性測試表現不理想。

在8款「綠魚」樣本中，有1款樣本在保濕或抗炎功效評級都不顯著，以下為7款整體表現良好的潤膚露產品名單：

NIVEA 深層潤膚露

產地： 泰國

容量：400ml

售價：$40.9

NIVEA 舒敏修復潤膚露

產地：西班牙

容量：400ml

售價：$59.9

NIVEA 蘆薈舒緩呵護潤膚露

產地：西班牙

容量：400ml

售價：$49.9

CeraVe 長效保濕修復乳

產地： 法國

容量：236ml

售價：$135

PHYSIOGEL 淨抗敏紓緩乳液

產地：泰國

容量：200ml

售價：$243

PHYSIOGEL 低敏保濕乳液

產地：泰國

容量：200ml

售價：$183

ST.Ives 燕麥舒緩潤膚露

產地：泰國

容量：621ml

售價：$37.9

資料來源：水中銀(國際)生物科技有限公司

皮膚科醫生：皮膚屏障對保護皮膚很重要

皮膚專科醫生蔣頌儀曾接受訪問指出，皮膚屏障對保護皮膚很重要，屏障有助皮膚鎖水，以致皮膚不會乾燥，也可保護身體不受外面的感染和刺激。皮膚中最重要的防禦力集中在角質層，角質層是由角質細胞、細胞間脂質構成，角質層的上面還覆蓋一層薄薄的皮脂膜，皮膚屏障是否健康就在於角質層和皮脂膜。

假如皮膚屏障功能受損，可引起：

● 水分易流失，皮膚會變得很乾燥

● 皮膚的防禦性下降，對各物理或化學因素表現出不耐受，以往適用的產品起排斥反應

● 皮膚病容易發作，卻難找到發病原因，常見皮膚發紅、發乾等皮膚過敏表現

17款平價潤膚乳推薦

日本家品雜誌《LDK》對市面上平價潤膚乳進行評測，包括NIVEA、凡士林、Diane等熱門護膚品牌，提供了17款潤膚乳推薦排名（排名由低至高）：

名次／等級／產品／保濕力／可用性／成分／綜合評價／售價

第17名／C／MAMA BUTTER with 8%有機乳木果油 BODY MILK LOTION／2／3.75／2／2.44／約$102



第16名／C／YVES ROCHER 摩洛哥堅果玫瑰潤膚露／2／4／2／2.5／約$108



第14名／C／MUJI無印良品 精油香氛潤膚乳（檜木薰衣草香）／2／3.63／3／2.66／約$81



第14名／C／COSPARADE Body Lotion Extra／2／3.13／3.5／2.66／約$30



第12名／B／House Of Rose Oh! Baby 大吉嶺紅茶香氣潤膚乳／3／3.63／2.5／3.03／約$72



第12名／B／Daiso大創 乳木果油潤膚乳／3／3.25／3／3.06／約$31



第11名／B／Vaseline凡士林 高級修補潤膚露／3／4.13／2／3.03／約$6



第10名／B／ReLUCE Skin Milk Lotion（Shiny Freesia）／2／4.38／4／3.1／約$37



第9名／B／NIVEA Repair Expert Body Milk（乾燥肌用）／3／3.25／3.5／3.19／約$74



第7名／B／meshimase Body Milk／3／4.13／3.5／3.41／約$108



第7名／B／Diane Botanical 果香茉莉潤膚乳／4／3.13／2.5／3.41／約$60



第6名／B／ARAX Retinol365 Body Milk／3／4.75／3／3.44／約$58



第5名／B／Meica 保濕潤膚乳（柚子茉莉花香）／4／3.5／2.5／3.5／約$72



第4名／A／RECiPEO 高保濕柔膚身體精華乳／4／3.5／3.5／3.75／約$130



第3名／A／Tout Vert A醇潤膚乳／4／4.25／4.5／4.19／約$130



第2名／A／unalbel LAB 維他命C潤膚乳／4／4／5／4.25／約$59



第1名／A／Diane Bonheur 茉莉花香潤膚乳／5／3.88／3.5／4.35／約$73

資料來源：《LDK the Beauty》