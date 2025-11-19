名人保養 │ 42歲李彩華凍齡現身香港，出道逾廿年樣貌蛻變，盼早日覓得另一半

曾與富二代內地商人閃婚閃離、久未於香港露面的李彩華（Rain）日前迎來42歲生日，當日選擇工作中度過的她大方與傳媒提及自己的感情狀況，她除了透露有不少小鮮肉追求者外，更表示想參與《女神配對計劃2》拍攝。除此之外，她亦於社交帳號分享多張與爆肌男慶生的合照，似乎這個生日絕不寂寞。

李彩華日前於青衣出席公開活動，即場示範烹調海鮮。活動當天適逢是她42歲生日，被傳媒問起生日願望及感情狀況，這位單身多時的壽星女笑言希望早日找到另一半。

自爆有小鮮肉追求

李彩華大方提及自己的感情狀態，指目前起碼有10個以上裙下之臣，當中更有不少是千禧年代出世男生，不過自言挑釁的她則指暫時未遇到合適人選：

而家好多人嘅戀愛態度都唔一樣，有啲可能只係想玩，唔想拍拖同負責任，有啲又好似太癡纏，要搵番啲中間嘅，反正自己唔急住拍拖，要畀啲用時間相處。

李彩華的擇偶要求，她希望找到有8舊腹肌的「小鮮肉」，她更公開表示對TVB近期大熱的戀愛綜藝節目《女神配對計劃 2》極感興趣。似乎對「小鮮肉」有情意結的她，表明對伴侶的年齡要求很寬鬆，只要年滿18歲便可。

與孖爆肌男慶生

除此之外，李彩華於社交帳號亦分享了多張與爆肌男的生日合照。照片中，身穿紅色吊帶裙再配一年黑色皮褸，李彩華打扮十分火辣，為免引起誤會，她亦專登留言：

好多謝我好朋友獻出佢嘅8舊腹肌，令大家誤會佢係我新男朋友，仲有今次輯相好有feel。

疫情期間李彩華與丈夫分隔兩地，長時間靠視像維繫感情，令感情變淡。他們終於2020年9月簽紙離婚。

出道逾廿年樣子不斷蛻變



李彩華於2000年出道，16歲時已被星探發掘任兼職模特兒，其後Rain轉當歌手，最為人熟悉的歌曲就是《你唔愛我啦》，又拍攝電影和劇集。初入行時的Rain外貌清純，直至25歲時，Rain首度被指「變臉」，面形突然變尖，當時Rain出席活動對媒體解釋是暴瘦所致。3年後，Rain的下巴再度「拉長」，鼻子也變高，更被指撞樣周汶錡，返內地發展後不斷「變臉」。

久未於白港露面的李彩華（Rain）日前迎來42歲生日。（TVB娛樂新聞截圖）

李彩華亦於社交帳號分享多張與爆肌男慶生的合照，似乎這個42歲生日絕不寂寞。

疫情間閃電結婚 惟婚姻僅歷19個月

2019年2月李彩華與內地商人黃彥書結婚，當時高調晒愛，不時在網上大放「閃光彈」，惟後來爆發新冠肺炎，李彩華與丈夫因工作分隔兩地，很長時間未能相見，只能靠視像維繫感情，令感情變淡。他們終於2020年9月簽字離婚，結束19個月的短暫婚姻。