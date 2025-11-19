歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
經濟寒冬易爆抑鬱症｜中醫針灸解鬱三部曲，4招預防情緒病復發
養生Tips
望聞問切
針灸穴位
抑鬱症
情緒病

經濟寒冬易爆抑鬱症｜中醫針灸解鬱三部曲，4招預防情緒病復發

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　全球經濟環境未如理想，令很多人出現抑鬱、焦慮和失眠，甚至有輕生念頭，Queenie 便是其中一人。

 

　　Queenie 問：「近期總是悶悶不樂，既擔心前景，又情緒低落，做甚麼也提不起勁，不思飲食，不想見朋友，也不想外出。每晚東想西想一大堆，結果晚晚失眠。見到新聞報道空中飛人便打從心底裏不安，這些事件徘徊腦海總是揮之不去，心想若果成為其中一分子可能比當下還輕鬆。我又開始胡思亂想了，我其實是否有病？」

 

　　我心知不妙，幫Queenie 詳細診斷後並告知：「對，你患上抑鬱症。」

 

　　Queenie淡然地答：「我都有心理準備，可以針灸治癒嗎？我不想一世食藥。」

 

　　我答：「可以針灸治療。」

 

　　Queenie 續問：「針灸如何針對性治療，能治瘉嗎？如何防止復發？」

 

　　我答：「《針灸解鬱三部曲——經濟寒冬裡的心靈燈塔》。

 

第一章：針灸如何對症拆彈？

 

抑鬱——「通肝鬱三針」。

1. 太衝+合谷（開四關）：像打開心門的兩把鑰匙，釋放壓抑多年的悶氣。

2. 印堂透心區：額間一針直通心包，患者常驚呼「突然看見光」。

3. 睡前耳穴生物醫療磁貼：神門+肝點+皮質下，貼著睡覺，就彷彿整夜做情緒按摩。

 

焦慮——「定魂針法」。

1. 內關+公孫：古代止嘔要穴，現代專治「心胃相煎」（焦慮引發胃痛）。

2. 百會淺刺：像給大腦澆灌清涼露，特別適合思慮過度的工作人員。

3. 湧泉引火：把腦中雜念通過腳底導入大地，扎針時腳底會自動發熱。

 

失眠——「水火既濟法」。

1. 照海+申脈：調整人體覺醒開關，重建睡眠時鐘。

2. 鳩尾穴圍刺：在劍突周圍下五針如梅花，專治「臥床後心跳加速」。

3. 臍周八卦針：以神闕為中心布針，像給丹田安裝穩定器。

 

第二章：根治關鍵在3個轉折點。

第一轉折（3次治療內）：針後出現深層睡眠/夢中大哭/打嗝排氣等。

第二轉折（10次治療左右）：自發產生「慾望」——想食飯/想見人/想散步等。

第三轉折（季節交替時）：面對舊的觸發點不再令身體緊繃。

 

治癒密碼：

 

　　當患者開始抱怨身體感受/或疼痛（而非情緒）時，例如：「膝頭痠軟」代替「我想死」，便是經絡復甦的黃金訊號。

 

　　經絡復甦後，再稍為加強針灸鞏固，很快便可治癒。

 

　　Queenie 問：「知你經驗豐富又多計，你有沒有一些獨特的日常注意事項？」

 

　　我笑答：「有。

 

　　防復發的冷知識。

 

1. 經濟新聞收看法：

保持坐姿收看，結束時立即貼生物醫療磁「耳後安眠穴」3分鐘。

禁止臥床看手機財經，避免負能量侵入肝經。

 

2. 錢包風水療法：

在銀包暗格放「磁石片+蘇合香丸」。

每次打開時藥香醒腦，阻斷焦慮條件反射。

 

3. 三餐色彩學：

早餐黃，包括：（小米粥）→ 午飯綠，內含（菜心+奇異果）→ 晚飯黑，要有（黑木耳+紫米）。

通過食色穩定三焦氣機。

（由於個體差異，建議進行食療前，先咨詢註冊中醫。）

 

4. 手機戒斷術：

21:00後手機放客廳（製造物理距離）。

充電器旁貼「內關穴」定位貼，提醒自己用生物醫療磁貼穴位（最少20分鐘）。

 

獨門心法：

把脈時發現「肝弦如琴」者：

 

建議：

如廁時哼唱輕快的歌曲或音樂片段，利用膀胱經與肝經別通原理排鬱。

 

針灸後囑咐必做：

赤腳踩潮濕黃土（公園、花圃即可），讓地氣吸收多餘木火。

 

終極預警訊號：

 

　　突然迷戀尖銳物體（筆尖/刀鋒）， 立即通知相熟的註冊醫師，在「十三鬼穴」施溫針灸。

 

　　經濟潮汐如四季輪轉，針灸要做的不是對抗風浪，而是幫你重建內心的「壓艙石」，當經氣恢復如海潮漲退的自然節律，便能從容笑看人間起落。」

 

　　（溫馨提示：若正接受精神科治療，切勿自行停藥。）

Tags:#抑鬱#中醫#針灸#穴位#焦慮#失眠#情緒健康#耳穴#精神心理#經濟寒冬
Add a comment ...Add a comment ...
減肥愈減愈肥兼經期延遲？可能患多囊性卵巢綜合症！中醫：肝火上升、長期不吃油脾胃功能受損令血氣不足所致！戒口要戒吃哪些食物？
更多美女中醫文章
減肥愈減愈肥兼經期延遲？可能患多囊性卵巢綜合症！中醫：肝火上升、長期不吃油脾胃功能受損令血氣不足所致！戒口要戒吃哪些食物？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處