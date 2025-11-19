經濟寒冬易爆抑鬱症｜中醫針灸解鬱三部曲，4招預防情緒病復發

全球經濟環境未如理想，令很多人出現抑鬱、焦慮和失眠，甚至有輕生念頭，Queenie 便是其中一人。

Queenie 問：「近期總是悶悶不樂，既擔心前景，又情緒低落，做甚麼也提不起勁，不思飲食，不想見朋友，也不想外出。每晚東想西想一大堆，結果晚晚失眠。見到新聞報道空中飛人便打從心底裏不安，這些事件徘徊腦海總是揮之不去，心想若果成為其中一分子可能比當下還輕鬆。我又開始胡思亂想了，我其實是否有病？」

我心知不妙，幫Queenie 詳細診斷後並告知：「對，你患上抑鬱症。」

Queenie淡然地答：「我都有心理準備，可以針灸治癒嗎？我不想一世食藥。」

我答：「可以針灸治療。」

Queenie 續問：「針灸如何針對性治療，能治瘉嗎？如何防止復發？」

我答：「《針灸解鬱三部曲——經濟寒冬裡的心靈燈塔》。

第一章：針灸如何對症拆彈？

抑鬱——「通肝鬱三針」。

1. 太衝+合谷（開四關）：像打開心門的兩把鑰匙，釋放壓抑多年的悶氣。

2. 印堂透心區：額間一針直通心包，患者常驚呼「突然看見光」。

3. 睡前耳穴生物醫療磁貼：神門+肝點+皮質下，貼著睡覺，就彷彿整夜做情緒按摩。

焦慮——「定魂針法」。

1. 內關+公孫：古代止嘔要穴，現代專治「心胃相煎」（焦慮引發胃痛）。

2. 百會淺刺：像給大腦澆灌清涼露，特別適合思慮過度的工作人員。

3. 湧泉引火：把腦中雜念通過腳底導入大地，扎針時腳底會自動發熱。

失眠——「水火既濟法」。

1. 照海+申脈：調整人體覺醒開關，重建睡眠時鐘。

2. 鳩尾穴圍刺：在劍突周圍下五針如梅花，專治「臥床後心跳加速」。

3. 臍周八卦針：以神闕為中心布針，像給丹田安裝穩定器。

第二章：根治關鍵在3個轉折點。

第一轉折（3次治療內）：針後出現深層睡眠/夢中大哭/打嗝排氣等。

第二轉折（10次治療左右）：自發產生「慾望」——想食飯/想見人/想散步等。

第三轉折（季節交替時）：面對舊的觸發點不再令身體緊繃。

治癒密碼：

當患者開始抱怨身體感受/或疼痛（而非情緒）時，例如：「膝頭痠軟」代替「我想死」，便是經絡復甦的黃金訊號。

經絡復甦後，再稍為加強針灸鞏固，很快便可治癒。

Queenie 問：「知你經驗豐富又多計，你有沒有一些獨特的日常注意事項？」

我笑答：「有。

防復發的冷知識。

1. 經濟新聞收看法：

保持坐姿收看，結束時立即貼生物醫療磁「耳後安眠穴」3分鐘。

禁止臥床看手機財經，避免負能量侵入肝經。

2. 錢包風水療法：

在銀包暗格放「磁石片+蘇合香丸」。

每次打開時藥香醒腦，阻斷焦慮條件反射。

3. 三餐色彩學：

早餐黃，包括：（小米粥）→ 午飯綠，內含（菜心+奇異果）→ 晚飯黑，要有（黑木耳+紫米）。

通過食色穩定三焦氣機。

（由於個體差異，建議進行食療前，先咨詢註冊中醫。）

4. 手機戒斷術：

21:00後手機放客廳（製造物理距離）。

充電器旁貼「內關穴」定位貼，提醒自己用生物醫療磁貼穴位（最少20分鐘）。

獨門心法：

把脈時發現「肝弦如琴」者：

建議：

如廁時哼唱輕快的歌曲或音樂片段，利用膀胱經與肝經別通原理排鬱。

針灸後囑咐必做：

赤腳踩潮濕黃土（公園、花圃即可），讓地氣吸收多餘木火。

終極預警訊號：

突然迷戀尖銳物體（筆尖/刀鋒）， 立即通知相熟的註冊醫師，在「十三鬼穴」施溫針灸。

經濟潮汐如四季輪轉，針灸要做的不是對抗風浪，而是幫你重建內心的「壓艙石」，當經氣恢復如海潮漲退的自然節律，便能從容笑看人間起落。」

（溫馨提示：若正接受精神科治療，切勿自行停藥。）