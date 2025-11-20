名人保養｜71歲趙雅芝杭州機場被粉絲捕獲，粉絲大讚凍齡力驚人、LV手袋勁吸睛

入行逾50年、現年71歲的趙雅芝一向是圈中出名的「美魔女」，於內地人氣不減，商演活動接過不停。日前她與丈夫黃錦燊現身杭州機場時，被不少粉絲「捕獲」，她手持的名牌LV手袋亦十分吸睛，令本身已相當優雅的趙雅芝更顯貴氣。

趙雅芝近日現身杭州機場時，被不少粉絲「捕獲」，並將有關影片及照片於網上分享。片中，趙雅芝當日以一身黑色型格打扮出現，雖然被不少粉絲包圍，舉步為艱，但她卻未有展露絲毫不悅，反而熱情地與眾人打招呼。而她身旁的丈夫黃錦燊則化身護花使者，全程貼身跟隨，並幫太太拎行李。

另一邊廂，有粉絲疑於候機室偶遇趙雅芝，清楚拍攝到其隨身LV靚手袋，官方手袋價錢為港幣$26,600。影片曝光後，不少網民大讚趙雅芝凍齡力驚人，即使年屆71歲，未有一絲老態之餘，仍然非常優雅，「不老女神」絕對當之無愧。

19歲參選港姐 靚足50年

趙雅芝於1973年以19歲之齡參選港姐，當年她三甲不入，屈居第4名。但憑著漂亮外貌，入行後備受力捧，拍過不少經典作品，如《上海灘》、《倚天屠龍記》、《新白娘子傳奇》等電視劇。為了慶祝入行50年，她早前便大搞從藝50年派對，最貴飛火速被秒殺，登上「綜合熱銷榜」首位。

再婚黃錦燊 恩愛多年

趙雅芝於1975年與醫生黃漢偉結婚，1983年離婚，並取得兩子（兄黃光宏、弟黃光宜）的監護權。趙雅芝與黃錦燊於1984年在美國結婚，二人育有一子黃愷傑。另外，趙雅芝年輕時因拍攝《楚留香》時認識了鄭少秋，當年一度傳出緋聞，有傳因而惹怒肥姐沈殿霞。

黃錦燊轉行任大律師

趙雅芝老公黃錦燊，亦是娛樂圈中另一傳奇。出身美國華僑家庭的他，於加州大學修藥劑學讀到博士，曾擔任註冊藥劑師，70年代他入行娛樂圈，1981年因拍攝《女黑俠木蘭花》與趙雅芝相遇，4年後兩人於美國結婚。黃錦燊之後又進修法律，於1996年及1997年分別取得法學學士與執業大律師資格。對於與太太相處之道，黃錦燊曾透露識哄太太好重要，要懂得控制脾氣，不要讓脾氣蓋過焦點。