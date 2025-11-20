天氣乾燥，常被電到！「身體靜電」暗藏6大健康警號，教你8招KO靜電

冬天乾燥經常會「觸電」，源於靜電無處不在。台灣有營養師指出，原來經常觸電的人可能是暗藏健康隱患，當中身體缺水是最大的成因。

靜電成因

每逢秋冬換季天氣乾燥時，身體四周都容易生成靜電，不單止頭髮蓬鬆、衣服黏實身體，並且會發出聲響，觸碰到人或物件甚至還會發出火光，感到痛楚，究竟為何冬天特別容易有靜電？主要有3大原因：

乾燥空氣：濕度低，電荷不易釋放，容易蓄積。

穿著衣物材質：羊毛、尼龍、化纖等衣物容易摩擦產生靜電。

鞋底絕緣：橡膠鞋底不導電，使電荷更難釋放。

常觸電暗藏隱性病先兆

除了物理上的原因導致，台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁撰文，指出身體在冬天經常被靜電電到，其實並非正常事！有可能是暗藏6大健康警訊，其中更有可能是「糖尿病」的隱藏先兆：

1. 過勞導致缺氧

若經常覺得頭昏腦脹、起床沒精神，很有可能就是慢性缺氧。長期處於緊張、壓力大的狀態，會導致身體交感神經亢奮，加上長期肌肉緊繃，就會造成耗氧量增加，也會導致血壓升高，增加慢性病發生的風險。

2. 喝水太少

都市人少喝水，身體缺水會影響人體基本運作，無法進行正常代謝，甚至出現便秘、血壓變低、尿結石、皮膚蠟黃等問題，長久影響腎功能。

3. 皮膚乾燥

冬天皮膚乾燥，容易出現皮膚敏感、角質層受損，繼而會出現搔癢、刺痛、泛紅、灼熱等症狀。

4. 急性腸胃炎

嚴重上吐下瀉會導致體內水分大量流失，導致電解質失衡或脫水。若出現上述情況，務必盡快就醫，並補充電解質。

5.大面積燒燙傷

缺少皮膚的防禦保護，容易細菌感染、脫水。情況嚴重有可能會在受傷的72小時內會出現敗血症，恐有生命危險。

6. 糖尿病

糖尿病患者的抵抗力比正常人低，身體容易受細菌感染，引發尿道炎、肺炎等。若病情控管不佳，容易引起許多併發症，如心血管疾病、腎臟疾病、失智等。

4招補水抗乾燥

1. 喝水充足

每天水量可以計算為「每公斤體重 X 30c.c.」的水分。

喝水時，可以少量多次慢慢喝，每次喝200至400c.c.。

切忌一次過補充大量水分，大量喝水時宜一同補充適量鹽分，避免造成電解質濃度不平衡，引起低血鈉症。

2. 多吃補水蔬果

如含水量高的水梨、西瓜、冬瓜、絲瓜、小黃瓜等等，不僅可以默默補充水分豐富的維生素C也有助於肌膚修復。

3. 少吃利尿食物

例如濃茶、咖啡，或高鉀食物，如香蕉、奇異果、番薯葉、菠菜避免進食過量。

4. 塗抹保濕乳液

減少皮膚水分流失。

8招KO靜電

靜電電壓可達上萬伏特，電流雖然小，對人體影響不大，但只是在易燃環境下高靜電放電還是會引起火花，容易被電到刺痛；皮膚敏感者可能會因被電引起紅腫不適。想要完全避免這些情況，就要注意以下生活小技巧有助消除靜電：

1. 用加濕器

空氣太乾燥是使冬天容易出現靜電的其中一個主因。當空氣濕度低於40%，靜電不容易釋放，會在人體或衣物上累積，稍一接觸金屬或其他導電物質，就會產生放電反應。因此，建議大家在室内使用加濕器，增加空氣濕度。

2. 勤用保濕乳液

皮膚乾燥是靜電的「絕佳導體」。當皮膚表面缺水時，電荷更容易積聚，增加被電的風險，因此勤用保濕霜非常重要。

3. 選擇天然纖維衣物

大家應該都有發現，在穿著毛衣時特別容易被電，這是因為羊毛、尼龍、聚酯纖維等化學纖維材質容易因摩擦產生靜電。建議衣服材質選擇天然的棉、麻，較不容易導電。

4. 換穿導電鞋或皮鞋

大多數運動鞋和靴子都採用橡膠底，這類材質絕緣性高，會阻止人體將電荷釋放到地面上，讓靜電在體內愈積愈多。因此要注意鞋底材質，在冬天可多穿導電鞋或皮鞋。

5. 接觸金屬前1個小動作先放電

如果是經常被門把、電梯按鈕電到，可以嘗試在接觸這些金屬物前，先用一把金屬鑰匙、硬幣或筆芯輕輕碰一下目標物，幫身體預先釋放電荷。

6. 洗衣加入柔順劑

衣服在洗衣機中轉動、晾乾或烘乾過程中，因摩擦會產生大量靜電，導致在穿上剛洗好的衣服時容易產生靜電。加入柔順劑可在衣服表面形成薄膜，減少纖維直接的摩擦，降低靜電產生機率。

7. 避免快速脫衣

脫掉毛衣或羽絨外套時總會聽到磨擦聲，是因為快速脫衣時衣物之間產生劇烈磨擦，導致電荷大量生成，引發靜電放電。建議脫衣時動作放慢，減少靜電。

8. 防靜電小物推薦

例如防靜電鑰匙圈、防靜電手環、防靜電筆等，原理是這類產品均透過導電材質，將身上的電荷慢慢釋放到空氣或接地物中，適合經常出入辦公室、商場或常穿化纖衣物的人使用。且產品體積小不佔空間，又可以隨時幫助身體放電，避免突如其來的「啪」一聲，非常推薦大家入手。